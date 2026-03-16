Η παράταση του πολέμου φέρνει πιο κοντά τα «pass» και τα «voucher» για την ακρίβεια - Έρχεται δεύτερο πακέτο

Θέμα χρόνου είναι η εξαγγελία του δεύτερου πακέτου των κυβερνητικών μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στις ήδη σημαντικές αυξήσεις που καταγράφονται στο ράφι, τα καύσιμα και την ενέργεια.

Στο Μέγαρο Μαξίμου και συνολικά στην κυβέρνηση αποτελεί πλέον κοινό τόπο ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν θα λήξει γρήγορα ούτε ανώδυνα και ότι περί τα τέλη του μήνα, θα πρέπει να αρχίσουν να τίθενται σε εφαρμογή, πιθανότατα κλιμακωτά.

Στο κυβερνητικό επιτελείο, ωστόσο, προσβλέπουν και σε συντονισμένη αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ακριβώς συνέβη και κατά την ενεργειακή κρίση με το Ουκρανικό, έτσι ώστε να προστατευτούν οι Ευρωπαίοι πολίτες από τις επιπτώσεις. Κάτι που αν υπάρξει, θα διευκολύνει σημαντικά τους κυβερνητικούς χειρισμούς.

Παρέμβαση στη Σύνοδο Κορυφής

Ο Κ. Μητσοτάκης ετοιμάζεται ήδη για την παρέμβαση που θα κάνει στη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών την ερχόμενη Παρασκευή 20 και το Σάββατο 21 Μαρτίου στις Βρυξέλλες. Δίνοντας ένα πρώτο στίγμα, κυβερνητικά στελέχη κάνουν λόγο για οικονομικές «ανάσες», όπως με το Ταμείο Ανάκαμψης, ή για χαλάρωση των αυστηρών δημοσιονομικών κανόνων, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στις χώρες μέλη να στηρίξουν τους πολίτες τους.

Στο τραπέζι των Βρυξελλών φέρονται να βρίσκονται τα τέλη της ενέργειας, τα τέλη δικτύου και το κόστος του, ενώ μέχρι σήμερα, εκτός από την Ελλάδα, άλλες δύο χώρες, η Γαλλία και η Πολωνία επέβαλαν πλαφόν στα μεικτά κέρδη για αγαθά και καύσιμα.

Σε κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση δρομολογεί ήδη το δεύτερο πακέτο μέτρων, το οποίο διαπνέεται από τη λογική της επιδότησης για να καλυφθεί μέρος των αυξήσεων που θα προκύψουν στην ελληνική αγορά λόγω των διεθνών τιμών ενέργειας. Τα μέτρα θα ενεργοποιηθούν όταν οι τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου σταθεροποιηθούν σε υψηλά επίπεδα. Για το πετρέλαιο το όριο που αναμένεται να υιοθετηθεί είναι τα 100 δολάρια το βαρέλι σε μέσα επίπεδα για διάρκεια τουλάχιστον ενός μήνα και για το φυσικό αέριο τα 80 ευρώ ανά θερμική μεγαβατώρα.

Power Pass, Fuel Pass και Market Pass

Η «εργαλειοθήκη» είναι αυτή που δημιουργήθηκε κατά την ενεργειακή κρίση του 2022 όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία. Σε κάποια από τα μέτρα τα κριτήρια θα παραμείνουν ως έχουν ενώ σε κάποια άλλα θα διορθωθούν προς τα πάνω ακολουθώντας και την αύξηση των εισοδημάτων.

Οι τρεις τομείς που θα πρέπει να καλυφθούν είναι οι αυξήσεις σε ηλεκτρικό ρεύμα, υγρά καύσιμα, ειδικά αυτά των επαγγελματιών, και τρόφιμα, ειδικά τώρα που οι τιμές είναι ψηλά. Η κρίση του 2022 δημιούργησε τρία νέα εργαλεία: Το Power Pass για την επιδότηση των τιμολογίων ρεύματος με βάση την κατανάλωση, το Fuel Pass και το Market Pass.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, αν έχουμε υψηλές τιμές ρεύματος, θα επιλεγεί μάλλον η επιδότηση ανάλογα με την κατανάλωση, χωρίς αλλαγές στις κλίμακες. Ωστόσο αναμένεται να διπλασιαστεί το μπόνους επιδότησης για εξοικονόμηση ενέργειας.

Τα μέτρα για τη Βιομηχανία

Πιθανότατα σήμερα, κατά την ομιλία του σε εκδήλωση του υπουργείου Ανάπτυξης για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας στο Κέντρο Πολιτισμού Στ. Νιάρχος, ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης θα ανακοινώσει τις παρεμβάσεις για τη στήριξη των βιομηχανιών έναντι του ενεργειακού κόστους, οι οποίες αναμένονται εδώ και μήνες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των δράσεων που θα ανακοινωθούν, θα περιλαμβάνεται και η ενίσχυση της αποζημίωσης των μεγάλων ενεργοβόρων βιομηχανιών μέσω του μηχανισμού αντιστάθμισης του κόστους των εκπομπών CO₂. Υπενθυμίζεται ότι για το έτος 2023 η Ελλάδα διέθεσε για τον σκοπό αυτό περίπου 287 εκατ. ευρώ.

Επίσης εκτιμάται ότι θα αξιοποιηθεί για την ενίσχυση της βιομηχανίας το νέο πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων μέσω CISAF το οποίο θα αφορά κυρίως τις μεσαίες επιχειρήσεις.

Πηγή: ieidiseis.gr