Στο τραπέζι το δεύτερο κύμα μέτρων κατά της ακρίβειας: Πότε σχεδιάζονται τα market, power και fuel pass

Για αγώνα αντοχής και όχι ταχύτητας ετοιμάζονται στο Μέγαρο Μαξίμου, στο οποίο αρχίζει και εδραιώνεται η εκτίμηση ότι η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή δεν θα λήξει άμεσα.

Η μεγάλη αγωνία του κυβερνητικού επιτελείου είναι οι οικονομικές συνέπειες ενός παρατεταμένου πολέμου στην παγκόσμια, την ευρωπαϊκή αλλά και την εγχώρια οικονομία και κατ’ επέκταση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Σε αυτό το κλίμα, το ΥΠΟIΚ προετοιμάζεται έντονα για την ανακοίνωση πακέτου μέτρων στήριξης των πολιτών, το οποίο θα υλοποιηθεί, στο ορατό ενδεχόμενο που το πετρέλαιο θα παραμείνει για περίπου τρεις με τέσσερις εβδομάδες πάνω από τα 100 δολάρια. Κάτι που έτσι όπως δείχνει να εξελίσσεται η κατάσταση στα πολεμικά μέτωπα, τοποθετείται χρονικά στα τέλη του μήνα με αρχές Απριλίου.

Επιδόματα για καύσιμα, ρεύμα και τρόφιμα

Η κυβέρνηση αναμένεται να κινηθεί στην «πεπατημένη» της εργαλειοθήκης που προκρίθηκε κατά την ενεργειακή κρίση που ξέσπασε κατά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, με επιδόματα για τα καύσιμα, το ηλεκτρικό ρεύμα και τα τρόφιμα. Τότε είχε δοθεί fuel pass, ύψους 40 ευρώ για τους κατοίκους των πόλεων και 50 ευρώ ανά τρίμηνο, για τους κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών, καθώς και ένα έκτακτο βοήθημα ύψους 200 ευρώ στους επαγγελματίες οδηγούς ταξί. Επίσης, είχε δοθεί το λεγόμενο Power pass, το οποίο στη συνέχεια αντικαταστάθηκε από την επιδότηση τιμολογίου, ανάλογα με την κατανάλωση.

Στην πρώτη κατηγορία για κατανάλωση μέχρι και 500 κιλοβατώρες όπου καλύπτονταν το 90% της αύξησης, η δεύτερη κατηγορία αφορούσε κατανάλωση μέχρι 1000 κιλοβατώρες, όπου απορροφούνταν το 80% των ανατιμήσεων και η τρίτη κατηγορία ήταν για καταναλώσεις πάνω από 1000 κιλοβατώρες για τις οποίες καλύπτονταν το 70% των ανατιμήσεων. Κάτι τέτοιο αναμένεται να υιοθετηθεί και τώρα.

Σε ό,τι αφορά τη στήριξη των καταναλωτών έναντι της ακρίβειας στο ράφι, η κυβέρνηση είχε θεσπίσει το Market pass , μέσω του οποίου επιδοτούνταν το 10% των μηνιαίων δαπανών του νοικοκυριού, με ανώτατο όριο τα 1000 ευρώ.

Πιο αυστηρά τα κριτήρια

Στην περίπτωση που υιοθετηθεί εκ νέου, θεωρείται πολύ πιθανό να αυστηροποιηθούν τα κριτήρια για τους δικαιούχους αλλά και να μειωθεί το ποσοστό της επιδότησης.

Πάντως, ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης, στη χθεσινή συνέντευξη που παραχώρησε στο iefimerida και τη Σ. Γιαννακά, δεν έκρυψε την ανησυχία του για τις εξελίξεις, σημειώνοντας ότι «πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα.

Επιβεβαίωσε, δε, ότι η κυβέρνηση έχει ετοιμάσει κι άλλα μέτρα στήριξης, τα οποία, ωστόσο, ευχήθηκε να μη χρειαστεί να ανακοινωθούν, προσθέτοντας ότι αν ο πόλεμος συνεχιστεί, εκτός από παρέμβαση με εθνικούς πόρους, θα χρειαστεί να υπάρξει και ευρωπαϊκή παρέμβαση, όπως είχε για παράδειγμα και στο παρελθόν, με την πανδημία του covid.

Στο Μέγαρο Μαξίμου προσβλέπουν σε κοινή ευρωπαϊκή αντίδραση έναντι μίας νέας μεγάλης πληθωριστικής κρίσης, και αυτός είναι ένας πρόσθετος λόγος για τον οποίον δεν έχουν ακόμα ληφθεί τα παραπάνω μέτρα. «Είναι πάλι η ώρα να πάρει η Ευρώπη γενναίες αποφάσεις» σημειώνουν χαρακτηριστικά κυβερνητικά στελέχη.

Πηγή: ieidiseis.gr