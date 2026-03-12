«Δεν θα πέσουν οι τιμές στα καύσιμα» – Πυρ ομαδόν από τους βενζινοπώλες για το πλαφόν

Ιδιαιτέρως δυσαρεστημένοι εμφανίστηκαν εκπρόσωποι των βενζινοπωλών, αμέσως μετά την εξαγγελία των μέτρων της κυβέρνησης σχετικά με την επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα καύσιμα.

Όπως σημείωσαν, η συμβολή των πρατηρίων στη διαμόρφωση της τελικής τιμής είναι ιδιαιτέρως χαμηλή, εκτιμώντας πως τα νέα μέτρα δεν θα οδηγήσουν σε μείωση των τιμών.

Σημειώνεται πως όπως ανακοίνωσε χθες (Τετάρτη 11/3) ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, θα επιβληθεί πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα καύσιμα, που θα ισχύσει έως τις 30 Ιουνίου.

Οι εταιρείες πετρελαιοειδών απαγορεύεται να επιβάλλουν στην τιμή της βενζίνης ποσό μεγαλύτερο από 5 λεπτά ανά λίτρο, συγκριτικά με την τιμή που παραλαμβάνουν. Αντίστοιχα, τα πρατήρια απαγορεύεται να πωλούν από 12 λεπτά το λίτρο από την τιμή που προμηθεύτηκαν βενζίνη 95 οκτανίων και πετρέλαιο κίνησης.

«Μικρό ποσοστό στη συμβολή της τελικής τιμής»

Σύμφωνα με όσα σχολίασε στο iEidiseis.gr ο Μιχάλης Κιούσης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος (ΟΒΕ), «θεωρώ ότι η απόφαση της κυβέρνησης, δεν θα αλλάξει τις τιμές. Είναι άλλωστε αποδεδειγμένο, ότι τις τιμές δεν τις διαμορφώνουν τα πρατήρια. Έχουμε πολύ μικρό ποσοστό στη συμβολή της τελικής τιμής».

Άλλωστε, όπως εξήγησε, «το 61% της τελικής τιμής είναι φόροι, δηλαδή ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και ο ΦΠΑ. Στην τελική τιμή προστίθεται και η διυλιστηριακή αξία που ανέρχεται σε περίπου 32%. Επομένως, απομένει ένα 7% για τις εταιρείες πετρελαιοειδών, τους μεταφορείς και τα πρατήρια».

Είναι ενδεικτικό, ότι όπως σχολίασε ο κ. Κιούσης, «αν οι εταιρείες, τα πρατήρια και οι μεταφορείς μηδενίσουμε το κέρδος μας, η μέση τιμή της αμόλυβδης στην Ελλάδα, θα πάει από το 1,85 ευρώ το λίτρο στα 1,72-1,73 ευρώ το λίτρο. Δεν αλλάζει κάτι αυτό».

«Κάποιοι συνάδελφοι θα κλείσουν»

Ακόμη ένα ζήτημα σύμφωνα με τον ίδιο είναι ότι «πάρα πολλοί συνάδελφοι ανά την Ελλάδα, έχουν πολύ υψηλά λειτουργικά κόστη. Είναι διαφορετικό να δουλεύεις σε ιδιόκτητο ακίνητο, να πληρώνεις ενοίκιο 1.000 ευρώ ή 12.000 ευρώ. Τα λειτουργικά κόστη δεν αλλάζουν. Δεν μπορεί να είναι οριζόντια τα μέτρα, όμως αυτή ήταν η απόφαση της κυβέρνησης. Είναι μια εύκολη λύση. Πάντως, με το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, κάποιοι συνάδελφοι θα κλείσουν. Άλλωστε, και στην περίοδο της πανδημίας, όταν επιβλήθηκε πλαφόν -με διαφορετικό τρόπο-, έκλεισαν 300 πρατήρια».

Μάλιστα, όπως επεσήμανε ο ίδιος, «υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι που πουλάνε μεγάλες ποσότητες πετρελαίου κίνησης και έχουν συμφωνήσει να πληρώνονται 3-4 λεπτά ακριβότερα, με πιστώσεις μετά από μήνες. Τί θα γίνει σε αυτές τις περιπτώσεις; Υπάρχουν πολλά ζητήματα από αυτή την ενιαία τιμολόγηση που ανακοινώθηκε και θα πρέπει να επιλυθούν».

«Διαφορά εκατομμυρίων ευρώ»



Η Ελλάδα θα μπορούσε να ακολουθήσει σύμφωνα με τον ίδιο το παράδειγμα άλλων χωρών όπως «η Ουγγαρία που είπε ότι η βενζίνη θα πωλείται για 1,51 ευρώ το λίτρο. Για να συμβεί όμως αυτό πρέπει να μειωθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης, που στην Ελλάδα είναι αμετάβλητος. Επίσης, οι τιμές αλλάζουν με τον ΦΠΑ. Είναι διαφορετικό να υπάρχει ΦΠΑ 24% όταν η αμόλυβδη βρίσκεται στο 1,50 ευρώ το λίτρο και διαφορετικό όταν η τιμή έχει φτάσει το 1,80 ευρώ το λίτρο. Πρόκειται για διαφορά που αντιστοιχεί σε εκατομμύρια ευρώ ημερησίως, προς όφελος του κράτους».

«Αφήνουν εκτός τα διυλιστήρια»

Από την πλευρά της, η Μαρία Ζάγκα, πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπωλών Αττικής σχολίασε στο iEidiseis.gr πως τα μέτρα που εξήγγειλε η κυβέρνηση, «αφήνουν απ’ έξω τον κύριο κρίκο της αλυσίδας που είναι τα διυλιστήρια. Επίσης, αφήνουν εκτός τους μεταφορείς. Ως αποτέλεσμα, τα διυλιστήρια θα μπορούν να ανεβάζουν τις τιμές όπως θέλουν, ώστε στη συνέχεια, όταν πάρουν καύσιμα, να μην έχουν απώλειες στο αποθεματικό τους. Αυτό όμως δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς. Αν αγοράσω καύσιμα αξίας 10.000 ευρώ και την επόμενη ημέρα η αξία τους πέσει στα 7.000, τότε έχασα την διαφορά των 3.000 ευρώ».

Σύμφωνα με την ίδια, «η κυβέρνηση είπε ότι λαμβάνει αυτά τα μέτρα για την πάταξη της αισχροκέρδειας, είναι όμως σημαντικό ζήτημα αν θα ισχύσουν για 3 μήνες ή θα παραταθούν επ’ αόριστον. Θεωρώ ότι αν δυσκολέψουν κι άλλο τα πράγματα, τότε μπορεί να δοθεί και fuel pass στη συνέχεια».

«Θα μείνουν οι κλέφτες»

Παράλληλα, η ίδια ανέφερε πως «με το πλαφόν δεν θα πέσουν οι τιμές, απλώς θα προσπαθήσουν να τις μαζέψουν. Εμείς θέλαμε μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, όμως αυτό δεν θα το κάνουν. Έχει “κάτσει” ο φόρος και δεν μπορεί να μετακινηθεί η τιμή. Το κέρδος των πρατηρίων είναι μια μικρή γραμμούλα σε ένα μεγάλο κύκλο. Να μπει ταβάνι και σε εμάς, όμως να μπει και αλλού. Είμαι πολύ απογοητευμένη. Λίγοι θα μείνουμε σε αυτόν τον χώρο. Θα μείνουν οι κλέφτες».

Πηγή: ieidiseis.gr