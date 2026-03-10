Πάνω από 2 ευρώ το λίτρο η μέση τιμή της βενζίνης στο τέλος Μαρτίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Με μέσες τιμές βενζίνης στα 2 ευρώ plus ανά λίτρο στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας και στα νησιά και τις απομακρυσμένες ηπειρωτικές περιοχές στα τουλάχιστον 2,20 ευρώ/λίτρο θα μας βρει το τέλος Μαρτίου ή το αργότερο η πρώτη μέρα του Απριλίου.

Αυτό θα συμβεί σε περίπτωση που παραμείνει η ίδια κατάσταση, τόσο σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή όσο και σε ό,τι αφορά την πορεία της τιμής του πετρελαίου.

Αυτό ανέφερε στο ethnos.gr ο πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων, Γιώργος Ασμάτογλου, σημειώνοντας ότι η μόνη λύση, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν οι καταναλωτές, είναι να μειωθούν οι φόροι στα καύσιμα.

Κατά τον κ. Ασμάτογλου, σήμερα τα πρατήρια πωλούν καύσιμα με τιμή του πετρελαίου στα 80 plus δολάρια το βαρέλι, η οποία ήταν η πρώτη αύξηση που σημειώθηκε μετά την έναρξη του πολέμου.

Την αύξηση της τιμής του πετρελαίου στα 94 δολάρια το βαρέλι , η οποία σημειώθηκε στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, θα τη δουν οι καταναλωτές αύριο, Τρίτη 10 Μαρτίου, ενώ η σημερινή αύξηση της τιμής του πετρελαίου στα 118 δολάρια το βαρέλι θα γίνει αισθητή στους καταναλωτές την ερχόμενη Πέμπτη ή την ερχόμενη Παρασκευή.



Σήμερα η μέση τιμή της βενζίνης στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα βρίσκεται στα 1,85 ευρώ το λίτρο. Αύριο θα φτάσει το λιγότερο στα 1,88 ευρώ ανά λίτρο. Αν συνεχιστεί η σημερινή κατάσταση, δηλαδή αν οι χώρες του ΟΠΕΚ και ο Τραμπ θέλουν να συνεχίσει την αυξητική πορεία της η τιμή του πετρελαίου, υπάρχει πιθανότητα στο τέλος της τρέχουσας εβδομάδας η τιμή της βενζίνης στα δύο αστικά κέντρα να φτάσει στα 1,98 ευρώ ανά λίτρο και στο τέλος Μαρτίου ή το αργότερο τον Απρίλιο να ξεπεράσει τα δύο ευρώ το λίτρο.

Πολύ πιο ακριβή είναι η βενζίνη ήδη στα νησιά και τις απομακρυσμένες ηπειρωτικές περιοχές της χώρας, αφού σήμερα η μέση τιμή της ξεπερνάει τα δύο ευρώ ανά λίτρο και σίγουρα στο τέλος Μαρτίου ή τον Απρίλιο θα ξεπεράσει τα 2,20 ευρώ ανά λίτρο με τη σημερινή κατάσταση. Υπάρχει κίνδυνος, τονίζω και πάλι, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, να ξεπεράσουμε τον Απρίλιο το ρεκόρ των 2,20 ευρώ ανά λίτρο, που είχε φτάσει η μέση τιμή της βενζίνης στα αστικά κέντρα το 2022», τονίζει στο ethnos.gr ο κ. Ασμάτογλου.

«Οι δεξαμενές μας είναι άδειες»

Κατά τον πρώην πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων, στις δεξαμενές των πρατηρίων δεν υπάρχουν αποθέματα καυσίμων και για το λόγο αυτό βλέπουμε ήδη αυξήσεις στις τιμές τους. Σε ό,τι αφορά τα διυλιστήρια, ο ίδιος λέει ότι η τιμή που πουλάνε, καθορίζεται από τη διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου ως χρηματιστηριακό προϊόν αλλά υπάρχουν και φαινόμενα αισχροκέρδειας. «Οι δεξαμενές των πρατηρίων είναι μικρές και άδειες, όπως άδειες είναι και οι τσέπες μας.

Δεν γίνεται τη μία μέρα να πουλάμε φτηνότερα και την επόμενη ημέρα να αγοράζουμε ακριβότερα. Με αυτήν τη λογική δεν θα μπορούμε να αντικαταστήσουμε το προϊόν. Οι τιμές που εμπορεύονται τα διυλιστήρια, καθορίζεται από το plus, δηλαδή την καθημερινή τιμή που περιέχει και τη διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου ως χρηματιστηριακό προϊόν.

Αυτό το plus εμπεριέχει ακόμα τη διαμορφωθείσα προσφορά και ζήτηση αλλά και περιπτώσεις κερδοσκοπίας. Τα διυλιστήρια δεν εξαρτώνται από τις διεθνείς τιμές πετρελαίου αλλά τις χρησιμοποιούν, για να πουλήσουν, ίσως και γιατί τους βολεύει. Σήμερα τα διυλιστήρια πουλάνε με τιμές που διαμορφώθηκαν από το plus της προηγούμενης εβδομάδας», αναφέρει ο κ. Ασμάτογλου.

«Λύση η μείωση των φόρων στα καύσιμα»

Ο πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων σημειώνει ακόμα ότι, για να ανταποκριθούν στις αυξημένες τιμές καυσίμων οι καταναλωτές, θα πρέπει η κυβέρνηση να προχωρήσει σε μείωση των φόρων σε αυτά, κάτι που έχει δημοσιονομικό περιθώριο να κάνει. Σημειώνεται ότι σήμερα οι φόροι στη βενζίνη φτάνουν στο 65% της τιμής του προϊόντος και στο πετρέλαιο στο 45% αυτής. «Η κυβέρνηση έχει χτίσει προϋπολογισμό στις αρχές του έτους με το δεδομένο των χαμηλότερων τιμών στα καύσιμα.

Τώρα που υπάρχει μεγάλη αύξηση στην τιμή των καυσίμων, είναι δεδομένο ότι η κυβέρνηση έχει περισσότερα έσοδα από τον ΦΠΑ σε αυτά. Άρα υπάρχει δημοσιονομικός χώρος να προχωρήσει σε μείωση των φόρων στα καύσιμα. Δεν αποτελούν λύσεις τα fuel pass και οι επιταγές ακρίβειας.

Αν φτάσεις σε αυτά, σου έχει ξεφύγει η κατάσταση. Στη σημερινή ενεργειακή κρίση η μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα είναι μονόδρομος. Αν γίνει αυτό, θα μειωθεί η τιμή τους και θα μείνει υψηλό μόνο το κόστος των θαλάσσιων μεταφορών», υποστηρίζει ο κ. Ασμάτογλου.

Πηγή: ethnos.gr