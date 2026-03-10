Εφιάλτης για την κυβέρνηση το νέο κύμα ακρίβειας – Στο τραπέζι δέσμη μέτρων, ποια εξετάζονται

Η αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση μέτρων στήριξης των πολιτών έναντι των σημαντικών ανατιμήσεων που ήδη καταγράφονται λόγω της κλιμάκωσης των πολεμικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή και του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ έχει ήδη ξεκινήσει.

Χθες, μάλιστα, πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό Κ. Μητσοτάκη με τη συμμετοχή του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κ. Χατζηδάκη, των υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας Στ. Παπασταύρου και Ανάπτυξης Τ. Θεοδωρικάκο καθώς και του ΥΠΟΚ Κ. Πιερρακάκη, από τις Βρυξέλλες μέσω τηλεδιάσκεψης.

Κατά τις ίδιες πηγές, οι δύο υπουργοί παρέδωσαν τις προτάσεις που εισηγούνται στον πρωθυπουργό, ο οποίος, μετά το σημερινό του ταξίδι στο Παρίσι, θα λάβει τις τελικές αποφάσεις για να ανακοινωθούν αμέσως μετά. Θα πρόκειται, πάντως, για ένα πακέτο μέτρων, που θα προσομοιάζει με εκείνο που υιοθετήθηκε κατά την ενεργειακή κρίση λόγω ουκρανικού.

Στην κυβέρνηση επικρατεί εύλογη ανησυχία, καθώς οι τιμές στο πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο έχουν ήδη εκτοξευτεί, ξεπερνώντας σε ελάχιστα 24ωρα το όριο που είχε τεθεί για τη λήψη μέτρων και συγκεκριμένα τα 100 δολάρια το βαρέλι. Μία τάση που αν συνεχιστεί – και δεν υπάρχει κανένα σημάδι άμεσης αποκλιμάκωσης στον ορίζοντα – θα οδηγήσει σε αναζωπύρωση του πληθωρισμού, σε νέα συμπίεση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών και σε αύξηση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα στους κλάδους της βιομηχανίας, της αγροτικής παραγωγής και των μεταφορών.

Η ακρίβεια στην κορυφή

Κάτι τέτοιο, θα τροφοδοτούσε περαιτέρω την κοινωνική δυσαρέσκεια για την ακρίβεια, η οποία παραμένει στην κορυφή των προβλημάτων των πολιτών, όπως καταγράφηκε και στις χθεσινές νέες δημοσκοπήσεις.

Αν και το πλέγμα των μέτρων αναμένεται να «κλειδώσει» την Τετάρτη, το πρώτο μέτρο που σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες βρίσκεται μεταξύ αυτών που θα ανακοινωθούν, είναι η επαναφορά του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, στο σύνολο της αγοράς, το οποίο είχε υιοθετηθεί για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης λόγω του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία και καταργήθηκε τον περασμένο Ιούνιο, μετά από πιέσεις της αγοράς. Κατά τις ίδιες πηγές, η νέα εκδοχή του μηχανισμού, με στόχο τον περιορισμό της κερδοσκοπίας σε βασικά προϊόντα, θα είναι πιο στοχευμένη και λειτουργική, ώστε να αποφεύγονται στρεβλώσεις στην αγορά.

Τι περιλαμβάνουν οι παρεμβάσεις

Συμπληρωματικά προς τα μέτρα ελέγχου των περιθωρίων κέρδους, αναμένεται να ανακοινωθούν και μέτρα στήριξης των ενεργοβόρων επιχειρήσεων, προκειμένου να αποτραπεί η μετακύλιση αυξήσεων του ενεργειακού κόστους στις τελικές τιμές των προϊόντων. Η κυβέρνηση έχει ήδη επεξεργαστεί σενάρια μηχανισμών μείωσης του ενεργειακού κόστους για τη βιομηχανία, στο πρότυπο ευρωπαϊκών παρεμβάσεων που στοχεύουν στη σταθεροποίηση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας για επιχειρήσεις υψηλής κατανάλωσης.

Επίσης, οι προτεινόμενες παρεμβάσεις περιλαμβάνουν επιδότηση ηλεκτρικού ρεύματος, επιδότηση φυσικού αερίου, επίδομα ακρίβειας, αύξηση επιδόματος θέρμανσης και στήριξη επιχειρήσεων, ενώ κυβερνητικές πηγές διέψευδαν χθες το βράδυ ότι είναι προ των πυλών fuel pass.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το δυσμενές σενάριο του προϋπολογισμού, εάν η τιμή του πετρελαίου υπερβεί επί μακρόν τα 100 δολάρια ανά βαρέλι – κάτι που έχει ήδη συμβεί – η ιδιωτική κατανάλωση θα μειωθεί κατά 0,7% σε σχέση με το βασικό σενάριο (που προβλέπει αύξηση 1% το 2026), ενώ ο πληθωρισμός θα αυξηθεί κατά 4,7%, έναντι 2,2% στο βασικό σενάριο.

Πηγή: ieidiseis.gr