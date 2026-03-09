Απίστευτη προειδοποίηση ΔΝΤ για τις επιπτώσεις του πολέμου: «Σκεφτείτε το αδιανόητο και προετοιμαστείτε για αυτό»

Η διευθύνουσα σύμβουλος του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, προειδοποίησε τη Δευτέρα για τους κινδύνους πληθωρισμού από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, λέγοντας ότι μια αύξηση 10% στις τιμές του πετρελαίου, αν συνεχιστεί κατά το μεγαλύτερο μέρος του έτους, θα οδηγήσει σε αύξηση 40 μονάδων βάσης στον παγκόσμιο πληθωρισμό.

"Βλέπουμε την ανθεκτικότητα να δοκιμάζεται ξανά από τη νέα σύγκρουση στη Μέση Ανατολή", δήλωσε η Γκεοργκίεβα, μιλώντας σε συμπόσιο που διοργάνωσε το υπουργείο Οικονομικών της Ιαπωνίας.

"Η συμβουλή μου προς τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε αυτό το νέο παγκόσμιο περιβάλλον είναι να σκεφτούν το αδιανόητο και να προετοιμαστούν για αυτό", είπε.

Οι χώρες πρέπει να τακτοποιήσουν τις εγχώριες πολιτικές τους για να εξασφαλίσουν ότι διαθέτουν περιθώρια για την αντιμετώπιση των κλυδωνισμών, ανέφερε.

Η κ. Γκεοργκίεβα μίλησε μετά την άνοδο της τιμής του πετρελαίου ενδοσυνεδριακά πανω και από τα 120 δολάρια το βαρέλι στις 9 Μαρτίου, εν μέσω της κλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και της αυξανόμενης πίεσης στις διαδρομές μεταφοράς πετρελαίου και στην παγκόσμια ενεργειακή υποδομή.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κουβέιτ ένωσαν τις δυνάμεις τους με το Ιράκ για τη μείωση της παραγωγής στις 8 Μαρτίου, καθώς οι αποθήκες γεμίζουν γρήγορα λόγω του κλεισίματος του Στενού του Ορμούζ.

Έρχονται τιμές σοκ στο πρατήριο

Με αύξηση άνω του 20% και με τιμή να ξεπερνά ενδοσυνεδριακά ακόμη και τα 120 δολάρια ξεκίνησε η εβδομάδα. Το Μπρεντ επιστρέφει από τις πρώτες ώρες της εργάσιμης εβδομάδας στα επίπεδα του 2022 και καθιστά εξαιρετικά πιθανό το ενδεχόμενο, μέσα στην εβδομάδα να δούμε τιμές αμόλυβδης αρκετά πάνω από τα 2 ευρώ και ένα πετρέλαιο κίνησης να πωλείται ξανά -όπως και στον πόλεμο της Ουκρανίας- αρκετά πάνω από την τιμή του πετρελαίου ακόμη και πάνω από 2,1 ευρώ το λίτρο.

Το φαινόμενο του ντόμινο είναι πλέον εδώ: αύξηση τιμών στην αντλία, ακριβότερο μεταφορικό κόστος, ακρβότερες τιμές σε χιλιάδες είδη, πληθωρισμός, αναστροφή της πτωτικής τάσης των επιτοκίων και πρόβλημα με την ιδιωτική κατανάλωση. Ο συναγερμός στα οικονομικά επιτελεία έχει σημάνει και οι συζητήσεις για την ενεργοποίηση μέτρων στήριξης έρχονται πλέον πιο κοντά από ότι υπολόγιζαν και στο οικονομικό επιτελείο. Ήδη η σημερινή συνεδρίαση του Eurogroupθα γίνει με τη βαριά σκιά του σημερινού +20% στην διεθνή τιμή του πετρελαίου.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου Brent σημείωσαν άλμα εν μέσω μιας σειράς περικοπών στην παραγωγή από μεγάλους παραγωγούς της Μέσης Ανατολής, μετά από διαταραχές στο Στενό του Ορμούζ.

Αυτή η εκτίναξη αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο ημερήσιο κέρδος από τον Απρίλιο του 2020 και το υψηλότερο επίπεδο τιμών από τον Ιούνιο του 2022, επεκτείνοντας την περσινή άνοδο του 27%. Στο Ιράκ, η παραγωγή από τα τρία κύρια νότια κοιτάσματα πετρελαίου έχει μειωθεί κατά 70%, πέφτοντας στα 1,3 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως από τα 4,3 εκατομμύρια που ήταν πριν από τη σύγκρουση, σύμφωνα με πηγές του κλάδου.

Το Κουβέιτ, ο πέμπτος μεγαλύτερος παραγωγός του OPEC, άρχισε επίσης να μειώνει την παραγωγή το Σάββατο και κήρυξε κατάσταση ανωτέρας βίας (force majeure). Αυτά ακολούθησαν τις περικοπές στην παραγωγή LNG από το Κατάρ την περασμένη εβδομάδα, περιορίζοντας περαιτέρω την παγκόσμια προσφορά. Οι αναλυτές προβλέπουν επίσης πιθανές μειώσεις της παραγωγής από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Σαουδική Αραβία λόγω της ταχείας πλήρωσης των αποθηκευτικών χώρων.

Οι τιμές στην αντλία

Σήμερα, οι καταναλωτές δεν θα δουν υψηλότερες τιμές στα πρατήρια συγκριτικά με αυτές του Σαββατοκύριακου καθώς την Δευτέρα δεν εκδίδεται νέο δελτίο τιμών από τα διυλιστήρια. Όμως αύριο και μεθαύριο, οι αυξήσεις θα είναι πολύ μεγάλες για τους πρατηριούχους που θα ανεφοδιαστούν. Με βάση το τελευταίο διαθέσιμο δελτίο:

1. Η Διυλιστηριακή τιμή του πετρελαίου διαμορφωνόταν στα 67,6 λεπτά για την αμόλυβδη. Αύξηση της κατά 20% σημαίνει ότι θα φτάσει στα 81 λεπτά. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο μπορεί να σημαίνει ακόμη και μέση πανελλαδική τιμή πάνω από τα 2,05 ευρώ.

2. Η διυλιστηριακή τιμή του πετρελαίου κίνησης, διαμορφωνόταν το Σάββατο στα 94,4 λεπτά και με την αύξηση του 20% μπορεί να φτάσει στα 1,13. Αυτό σημαίνει λιανική ακόμη και στα 2,2 ευρώ το λίτρο. Δεν είναι αδιανόητο το πετρέλαιο κίνησης να πωλείται ακριβότερα από την αμόλυβδη. Συνέβη στην πρόσφατη ενεργειακή κρίση παρά το γεγονός ότι η βενζίνη επιβαρύνεται με πολύ μεγαλύτερο φόρο συγκριτικά με το πετρέλαιο κίνησης.

3. Στο πετρέλαιο θέρμανσης, η κατάσταση θα είναι εξίσου εφιαλτική. Όποιος χρειαστεί να βάλει πετρέλαιο -δεν έχουν ανέβει οι θερμοκρασίες σε όλες τις περιοχές της χώρας- θα χρειαστεί να πληρώσει ακόμη και πάνω από 1,6 ευρώ το λίτρο.

Σε αυτά τα επίπεδα τιμών για τη διεθνή τιμή του πετρελαίου τα περιθώρια συγκράτησης των τιμών είναι δεδομένα:

1. Να βάλουν "πλάτη" τα διυλιστήρια και οι εταιρείες εμπορίας απορροφώντας ένα μέρος της αύξησης. Σε ένα λίτρο αμόλυβδης, που θα φτάσει στα 2,08 ευρώ μέση πανελλαδική τιμή αν δεν "διορθώσει" το βαρέλι, το διυλιστήριο θα βγάζει περί τα 81 λεπτά και οι εταιρείες εμπορίας μαζί με τα πρατήρια, περί τα 15 λεπτά.

2. Να υπάρξει παρέμβαση στους φόρους. Στην αμόλυβδη, οι φόροι υπερδιπλασιάζουν την τελική τιμή καθώς στα 2,08 ευρώ, τα 1,12 ευρώ είναι οι δύο φόροι (ΕΦΚ και ΦΠΑ) αλλά και τα τέλη που επιβάλλονται

Να αποφασιστεί διάθεση οικονομικής ενίσχυσης τύπου fuel pass ώστε να επιδοτηθούν όχι όλοι (όπως θα συνέβαινε αν μειώνονταν οι φόροι) αλλά αυτοί που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Στους έχοντες πρόβλημα, συμπεριλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις καθώς το πολύ ακριβό πετρέλαιο κίνησης θα χτυπήσει στο μεταφορικό τους κόστους.

Πηγή: thetoc.gr