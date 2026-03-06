Πώς η κρίση στη Μέση Ανατολή επηρεάζει καύσιμα και τρόφιμα στην Ελλάδα: Οι προβλέψεις και οι «τεχνητές» αυξήσεις

Δεδομένες θα πρέπει να θεωρούνται το επόμενο διάστημα οι ανατιμήσεις στην ενέργεια, στα τρόφιμα και σε άλλα είδη πρώτης ανάγκης, όσα προϊόντα δηλαδή σχετίζονται με το πετρέλαιο.

Αυτό θα συμβεί εξαιτίας διάφορων παραμέτρων, τις οποίες ενεργοποιεί η πολεμική κρίση στον Περσικό Κόλπο, σύμφωνα με όσα αναφέρει στο ethnos.gr ο ομότιμος καθηγητής Διεθνών Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Γιάννης Χατζηδημητρίου.

Ο ίδιος σημειώνει ότι τις ανατιμήσεις αυτές θα πρέπει να τις περιμένουμε το επόμενο διάστημα και υπογραμμίζει ότι όποιες αυξήσεις στις τιμές προϊόντων (βενζίνη, τρόφιμα κτλ.) έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής στην ελληνική αγορά, σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογούνται και αποτελούν ξεκάθαρα φαινόμενα αισχροκέρδειας.

Ειδικότερα και σύμφωνα με τον κ. Χατζηδημητρίου, ήδη η τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές έχει αυξηθεί κατά δέκα δολάρια το βαρέλι, ενώ κατά 2%-3% ενισχύθηκε η αξία και του δολαρίου, κάτι που, κατά τον ίδιο, δεν θεωρούταν αναμενόμενο. Αύξηση τιμής πετρελαίου και ταυτόχρονη άνοδος της αξίας του δολαρίου αποτελούν μία από τις παραμέτρους που θα φέρουν στο εγγύς μέλλον ανατιμήσεις.

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