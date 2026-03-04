Η Revolut αποκαλύπτει την επίσημη κάρτα της Audi Revolut F1 Team και αποκλειστικά προνόμια ενόψει του GP Μελβούρνης

Η Revolut, η παγκόσμια fintech με πάνω από 70 εκατομμύρια πελάτες, αποκάλυψε σήμερα την επίσημη κάρτα της Audi Revolut F1 Team.

Η κυκλοφορία αυτής της συλλεκτικής έκδοσης αποτελεί ένα ιστορικό ορόσημο, σηματοδοτώντας την εναρκτήρια σεζόν της ομάδας στο κορυφαίο πρωτάθλημα του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Οι πελάτες της Revolut μπορούν ήδη να εγγραφούν στη λίστα αναμονής για να ενημερωθούν με προτεραιότητα μόλις η κάρτα περιορισμένης έκδοσης γίνει διαθέσιμη.

Με κομψό και αεροδυναμικό σχεδιασμό, η κάρτα είναι φτιαγμένη από τον ίδιο τύπο τιτανίου υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιείται στο R26, το μονοθέσιο της Audi Revolut F1 Team για το 2026, το οποίο θα οδηγήσουν ο έμπειρος Nico Hülkenberg και ο ανερχόμενος αστέρας Gabriel Bortoleto. Ο μοναδικός αυτός σχεδιασμός επιτρέπει στους φιλάθλους να φέρουν την ακρίβεια και το πνεύμα της ομάδας απευθείας στο πορτοφόλι τους.

Πέρα από την αισθητική υπεροχή, η Revolut κάνει πράξη τη δέσμευσή της για μια ουσιαστική συνεργασία, προσφέροντας άμεση αξία στους φίλους του αθλήματος. Οι πελάτες της Revolut που επιθυμούν να αποκτήσουν τον επίσημο εξοπλισμό της Audi Revolut F1 Team, από καπέλα και μπλουζάκια μέχρι ζακέτες και φούτερ, έχουν τη δυνατότητα να κερδίσουν 20πλάσια RevPoints πραγματοποιώντας τις αγορές τους στο store.audif1.com μέσω του Revolut Pay. (Για άτομα 18+, ισχύουν οι Όροι και Προϋποθέσεις του Revolut Pay)

Δίνοντας μια πρώτη γεύση για το τι πρόκειται να ακολουθήσει καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, η Revolut διοργανώνει μια μοναδική βραδιά με τίτλο «OverTake: The After Party», με headliner τον DJ Baby J, απευθυνόμενη τόσο στους ταξιδιώτες φιλάθλους όσο και στους κατοίκους της Μελβούρνης. Από ειδικά σχεδιασμένα events μέχρι απρόσμενα δρώμενα σε όλη την πόλη, η Revolut και η Audi Revolut F1 Team μετατρέπουν το αγωνιστικό τριήμερο σε μια απόλυτη γιορτή, αφιερωμένη στη νέα γενιά των φιλάθλων της Formula 1.

Ο Antoine Le Nel, Επικεφαλής Ανάπτυξης και Marketing της Revolut, δήλωσε: «Από την πρώτη κιόλας ημέρα, ο στόχος αυτής της συνεργασίας ήταν σαφής: να θέσουμε τους φιλάθλους στο επίκεντρο. Είμαστε ενθουσιασμένοι που παρουσιάζουμε την επίσημη κάρτα της Audi Revolut F1 Team. Σχεδιασμένη για τους λάτρεις της ταχύτητας που αναζητούν τις υψηλές επιδόσεις, την ακρίβεια και την κορυφαία ποιότητα κατασκευής, η κάρτα αποτελεί έναν απτό τρόπο για να γιορτάσουμε μαζί τη νέα εποχή του μηχανοκίνητου αθλητισμού.»

«Η Μελβούρνη αναμένεται να αποτελέσει μια αξέχαστη αφετηρία για τη σεζόν, τόσο εντός όσο και εκτός πίστας. Είμαστε ενθουσιασμένοι που ξεκινάμε αυτή τη διαδρομή με το μοναδικό, ανατρεπτικό στυλ της Revolut».

Ο Stefano Battiston, Chief Commercial Officer της Audi Revolut F1 Team, δήλωσε: «Το ντεμπούτο μας στη Μελβούρνη είναι κάτι περισσότερο από ένας αγώνας. Είναι η αρχή μιας νέας εποχής. Πάντα υποστηρίζαμε ότι αυτή η ομάδα δημιουργήθηκε για τους φιλάθλους, και η κοινή μας αποστολή με τη Revolut είναι να τους φέρνουμε όσο το δυνατόν πιο κοντά στη δράση. Τώρα, με την επίσημη κάρτα της Audi Revolut F1 Team, οι φίλοι της ομάδας μπορούν να έχουν μαζί τους ένα κομμάτι από το DNA του μονοθεσίου μας σε κάθε τους βήμα, συνδυάζοντας την ακρίβεια της πίστας με τον ρυθμό της καθημερινής τους ζωής.»