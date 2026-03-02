Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Πότε θα φτάσουν στην Ελλάδα οι αυξήσεις - «φωτιά» στις τιμές του πετρελαίου

Για τις επερχόμενες αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου και το πότε αυτές θα έρθουν μίλησε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, Θέμης Κιουρτζής, στην εκπομπή του OPEN «Καθαρές Κουβέντες».

«Από την αρχή του χρόνου έχουμε μια αύξηση στο αργό πετρέλαιο, της τάξης των 0,8 - 0,10 ευρώ, αναλόγως το προϊόν. Αυτές οι τιμές, που είναι οι διυλιστηριακές τιμές, δεν έχουν φτάσει στον καταναλωτή μέσω των πρατηρίων, καθώς τα πρατήρια ανέβασαν τις τιμές κατά 0,3 - 0,4 ευρώ» είπε ο κ. Κιουρτζής.

Και συνέχισε: «Έρχεται όμως το πλήρωμα του χρόνου και, επειδή δεν μπορεί να γινει μεσοσταθμική η αύξηση αυτή στις αγορές, η αύξηση θα επέλθει πιο γρήγορα».

«Σίγουρα, έστω και πρόσκαιρα θα έχουμε μια σημαντική αύξηση στις τιμές» τόνισε.

«Προϊδεάζω ότι, στο συνολό της αυτή η αύξηση, δεν θα ερθει γρήγορα στον καταναλωτή. Θα έρθει με την καθυστέρηση που είχε έρθει η προηγούμενη αυξηση. Έτσι λειτουργεί η αγορά. Ανεβαινουν πρώτα τα διυλιστήρια» πρόσθεσε.

Τέλος, ο κ. Κιουρτζής είπε ότι «η αυξηση των 0,4 ή 0,5 ευρώ στο πετρέλαιο θέρμανσης, θα έρθει μέσα στην εβδομάδα, σε τρεις ή τέσσερις μέρες».

Γενικευμένη η ανησυχία για τις τιμές του πετρελαίου

Ανάλογες εκτιμήσεις διατυπώνουν αναλυτές της RBC Capital Markets και της Barclays, οι οποίοι προειδοποιούν ότι μια γενικευμένη ή μακράς διάρκειας σύγκρουση θα μπορούσε να ωθήσει το μπρεντ πάνω από τα 100 δολάρια.

Η ενεργειακή εταιρεία Rystad Energy εκτιμά ότι το άνοιγμα των αγορών μπορεί να οδηγήσει τις τιμές σε άνοδο κατά περίπου 20 δολάρια, προς τα 92 δολάρια το βαρέλι.

Σε επίπεδο προσφοράς, η ομάδα παραγωγών χωρών OPEC+ συμφώνησε σε αύξηση παραγωγής κατά 206.000 βαρέλια ημερησίως από τον Απρίλιο - ποσοστό μικρότερο του 0,2% της παγκόσμιας ζήτησης, το οποίο θεωρείται ανεπαρκές για να εξισορροπήσει πιθανές απώλειες.

Η κρίση έχει ήδη ωθήσει κυβερνήσεις και διυλιστήρια στην Ασία να επανεξετάζουν τα αποθέματα και τις εναλλακτικές οδούς εφοδιασμού. Οι επιθέσεις στο Ιράν εντείνουν τον κίνδυνο διαταραχών όχι μόνο στο πετρέλαιο αλλά και στο φυσικό αέριο, αυξάνοντας την αβεβαιότητα για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια και τον πληθωρισμό.

Πηγή: ethnos.gr