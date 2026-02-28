Καύσιμα: 3% αύξηση μέσα σε μία ημέρα - Πού κινείται η τιμή της βενζίνης

Αύξηση 7-8 λεπτά στη βενζίνη και 10-11 λεπτά στα πετρέλαια - Διεθνής αύξηση στις τιμές των καυσίμων εν μέσω απειλών Τραμπ για επίθεση στο Ιράν.

Εκτοξεύτηκαν οι τιμές των καυσίμων, εν μέσω παγκόσμιας ανησυχίας για τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ περί επίθεσης στο Ιράν.

Όπως ανέφερε στο MEGA το πρωί του Σαββάτου ο Μιχάλης Κιούσης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδας, «εδώ και 20 ημέρες, από όταν ξεκίνησαν οι απειλές Τραμπ για επίθεση στο Ιράν παρατηρείται διεθνώς αύξηση στις τιμές», ενώ μόνο χθες, μέσα σε μία μόλις ημέρα είχαμε αύξηση 3%.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η μέση τιμή στην αμόλυβδη πανελλαδικά να κινείται στο 1,74 με 1,75 ευρώ, την ώρα που την περίοδο των γιορτών βρισκόταν γύρω στο 1,67 ευρώ, ενώ το πετρέλαιο κίνησης είναι περίπου στο 1,55 ευρώ.

Σύμφωνα με τον κ. Κιούση, στα διυλιστήρια από όπου ξεκινάει η τιμή στην Ελλάδα υπάρχει αύξηση 7-8 λεπτά στη βενζίνη και 10-11 λεπτά στα πετρέλαια. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδας τόνισε επίσης ότι «αν ο Τραμπ χτυπήσει το Ιράν θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα στις τιμές και όχι μόνο στα καύσιμα, αλλά σε όλα τα πράγματα που κρίνονται χρηματιστηριακώς».

Πηγή: newsbomb.gr