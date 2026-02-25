Στο τραπέζι τα 950 ευρώ για τον νέο κατώτατο μισθό - Πώς επηρεάζονται οι μέσες αποδοχές

Ο στόχος της κυβέρνησης για μέσο μισθό 1.500 ευρώ στο τέλος της τετραετίας που συνταγματικά ολοκληρώνεται τον Μάιο του 2027, περνάει μέσα από την αύξηση που θα αποφασιστεί φέτος στον κατώτατο μισθό.

Με δεδομένο ότι για κάθε μια μονάδα αύξησης του κατώτατου, ο μέσος μισθός αυξάνεται κατά μισή μονάδα, για να επιτευχθεί ο στόχος των 1.500 ευρώ θα πρέπει φέτος ο κατώτατος μισθός να αυξηθεί κατά 70 ευρώ ή κατά 8% και από τα 880 ευρώ να διαμορφωθεί στα 950 ευρώ από την 1η Απριλίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αύξηση έχει κλειδώσει ήδη στα 50 ευρώ και μένει να φανεί αν θα προστεθούν άλλα 20 ευρώ ως την τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου που θα ανακοινωθεί η απόφαση της κυβέρνησης, που ουσιαστικά θα είναι απόφαση του Πρωθυπουργού.

Το σενάριο της αύξησης κατά 50 ευρώ που είναι το σίγουρο, σημαίνει ότι ο κατώτατος θα διαμορφωθεί στα 930 ευρώ από την 1η Απριλίου του 2026. Σε αυτή την περίπτωση ο κατώτατος στην αύξηση της επόμενης χρονιάς θα ξεπεράσει μετά βεβαιότητας τα 950 ευρώ που είναι ο στόχος για το 2027, αλλά ο μέσος μισθός θα απέχει περίπου 60 ευρώ από τον στόχο των 1.500 ευρώ.

Αντίθετα, με το σενάριο που είναι στο τραπέζι της κυβέρνησης για αύξηση του κατώτατου μισθού στα 950 ευρώ από φέτος, σημαίνει αφενός ότι τον Απρίλιο του 2027 (που είναι και η τελευταία χρονιάς που ο κατώτατος αποφασίζεται από την κυβέρνηση) ο κατώτατος θα μπορεί να φτάσει στα 1.000 ευρώ, ενώ ο μέσος μισθός στα 1.500 ευρώ.

Με βάση την αναλογία "1 προς 0,5" στις αυξήσεις κατώτατου και μέσου μισθού, αν ο κατώτατος αυξηθεί φέτος 8%, και ανέλθει στα 950 ευρώ, ο μέσος μισθός από τα 1.365 ευρώ θα αυξηθεί κατά 4,5% και θα διαμορφωθεί στα 1.422 ευρώ για το 2026 και θα είναι πιο κοντά στον στόχο για τα 1.500 ευρώ το 2027.

Στην πλήρη απασχόληση δε, ο μέσος μισθός είναι ήδη στα 1.516 ευρώ για το 2025 όπως έδειξε η ετήσια έκθεση του συστήματος Εργάνη, που σημαίνει ότι το 2026 με μια αύξηση 4,5% θα φτάσει στα 1.587 ευρώ.

Ο νέος κατώτατος μισθός θα είναι ίδιος για τον ιδιωτικό και τον Δημόσιο τομέα, με τη διαφορά ότι η αύξηση για το Δημόσιο θα εφαρμοστεί οριζόντια σε όλους τους βασικούς μισθούς όλων των κλιμακίων και σε όλες τις κατηγορίες υπαλλήλων (Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας, Τεχνολογικής και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης).

H νέα αύξηση θα συνδυαστεί με τη μηδενική φορολόγηση που ισχύει από 1/1/2026 για νέους ως 25 ετών με ετήσιο εισόδημα ως 20.000 ευρώ και με τη μείωση του φορολογικού συντελεστή στο 9% αντί για 22% που είχαν ως το 2025 για εργαζόμενους ως 30 ετών.

Περίπου 350.000 νέοι εργαζόμενοι εκτιμάται ότι επωφελούνται από τη δραστική μείωση της φορολογίας.

Οι αυξήσεις που προτείνουν οι κοινωνικοί εταίροι για τον κατώτατο μισθό έχουν ως εξής:

*Η Τράπεζα της Ελλάδος προτείνει αύξηση έως 4%, προκειμένου να ενισχυθεί η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών.

*Το ΙΟΒΕ εισηγείται αύξηση της τάξης των 2,5%-3,5%.

*Το ΚΕΠΕ προτείνει από 3,5% έως 5%.

*Το ΙΝΣΕΤΕ προτείνει αύξηση 4%.

*Ο ΣΕΒ ζητά λελογισμένη αύξηση (σ.σ: 3%-3,5%) που να συνοδεύεται από φοροελαφρύνσεις, μείωση εισφορών και επιδότηση της ενέργειας.

*Η ΓΣΕΒΕΕ προτείνει 3,5%-4%.

*Η ΕΣΕΕ προτείνει αύξηση 3,6%

*Η ΓΣΕΕ ζητά κατώτατο μισθό 1.052 ευρώ.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα 70 ευρώ αύξηση στον κατώτατο μισθό δεν απέχουν από τις αυξήσεις που αποφασίστηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Παρότι οι προτάσεις των κοινωνικών εταίρων ήταν χαμηλότερες, οι αυξήσεις ήταν 50 ευρώ για το 2022, 2024 και 2025 και 67 ευρώ για το 2023.

Με αυτά τα δεδομένα η κυβέρνηση, φέρεται αποφασισμένη να εξαντλήσει τα περιθώρια για μια αύξηση που θα κινείται στα 70 ευρώ, ώστε ο κατώτατος μισθός από τα 880 ευρώ που είναι τώρα να ανέλθει στα 950 ευρώ την 1η Απριλίου 2026 και το "εκλογικό 2027" η νέα αύξηση θα βρει τον κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ.

Πηγή: capital.gr