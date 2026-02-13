«Χαράτσι» 32,6% στο νερό: Στα κάγκελα δήμοι και ΚΕΔΕ για τις αυξήσεις της ΕΥΔΑΠ

Κύμα αντιδράσεων από τους δημάρχους της Αττικής, την ΚΕΔΕ αλλά και τους αιρετούς της περιφέρειας έχει προκαλέσει η αναπροσαρμογή των τιμολογίων ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ την ώρα που οι δήμοι του λεκανοπεδίου λαμβάνουν ο ένας μετά τον άλλον τα... ραβασάκια με τις αυξημένες κατά 32,6% οφειλές.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ κατά τη χθεσινή του συνεδρίαση εξέφρασε κατηγορηματικά την αντίθεσή του στις αυξήσεις που αφορούν τους δήμους, ενώ αυτό που τονίστηκε ιδιαιτέρως είναι το γεγονός ότι αντίστοιχες αυξήσεις στους λογαριασμούς νερού θα δουν οσονούπω και οι δήμοι της περιφέρειας.

Τόσο ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Λάζαρος Κυρίζογλου όσο και οι δύο αντιπρόεδροι, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος και Γιώργος Παπαναστασίου ανέφεραν ότι οι επιβαρύνσεις είναι υπερβολικές και δεν μπορούν να μετακυλιστούν στους ήδη πιεσμένους δημοτικούς προϋπολογισμούς.

Ο κ. Κωνσταντέλλος μάλιστα σημείωσε πως θα εξεταστεί και η δυνατότητα προσφυγών κατά της απόφασης. Έθεσε ζήτημα καταχρηστικού χαρακτήρα της ρύθμισης, επισημαίνοντας ότι η αύξηση αφορά αποκλειστικά τους Δήμους και όχι άλλες κατηγορίες καταναλωτών. Η ΚΕΔΕ αναμένεται να στείλει επίσημη ένσταση τόσο προς το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας όσο και προς τη διοίκηση της ΕΥΔΑΠ, με παράλληλη νομική διερεύνηση της δυνατότητας προσβολής της απόφασης ως διοικητικής πράξης άμεσα εκτελεστής, όπως σημείωσε ο κ. Κωνσταντέλλος.

