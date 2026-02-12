Τσικνοπέμπτη με ιστορικό ρεκόρ στην τιμή του κρέατος - Το μοσχάρι αυξήθηκε 27% μέσα σε έναν χρόνο

Η νέα σύνθεση του δείκτη τιμών καταναλωτή με την προσθήκη του τζόγου αλλά και των υπηρεσιών delivery δεν αναμένεται να ανατρέψει την σκληρή πραγματικότητα της καθημερινότητας.

Τα επικαιροποιημένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ αναμένεται να φέρουν το κρέας στις πρώτες θέσεις των προϊόντων και υπηρεσιών με τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις. Σύμπτωση προφανώς ότι τα στοιχεία για την πορεία των τιμών κατά τον πρώτο μήνα του 2026 ανακοινώνονται ανήμερα της Τσικνοπέμπτης.

Το σημαντικό όμως είναι ότι η συνεχιζόμενη αύξηση στις τιμές των τροφίμων -αναμένεται να αποτυπωθεί έντονα στα σημερινά στοιχεία- εντείνει το αίσθημα της δυσαρέσκειας ειδικά στις κοινωνικές ομάδες με τα χαμηλότερα εισοδήματα.

Οι αυξήσεις στο κρέας κυριάρχησαν στα στοιχεία του Δεκεμβρίου και αναμένεται ότι θα αποτυπωθούν έντονα και στα σημερινά στοιχεία που θα αφορούν στον Ιανουάριο. Το μοσχάρι έτρεχε τον Δεκέμβριο με 26,88% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2024 ενώ το αρνί και το κατσίκι, πλασαρίστηκε στην πρώτη 20άδα των προϊόντων και των υπηρεσιών με την μεγαλύτερη αύξηση με την ανατίμηση να διαμορφώνεται στο +12,2%. Μέσος όρος ανατιμήσεων για τα κρέατα: +13,09%. Βρισκόμαστε πλέον μόλις δύο μήνες πριν από το Πάσχα κάτι που σημαίνει ότι η συζήτηση για τις τιμές των κρεάτων αναμένεται να "φουντώσει".

Δεν είναι όμως μόνο το κρέας. Τα σημερινά στοιχεία του πληθωρισμού αναμένεται να αναδείξουν και άλλες "εστίες" που αφορούν τόσο στον λογαριασμό του supermarket όσο και στο κόστος της στέγασης. Καφές και σοκολατοειδή ξεχωρίζουν ενώ στις πρώτες θέσεις αναμένεται να εμφανιστούν για ακόμη έναν μήνα τα φρούτα αλλά και τα παράγωγά τους.

Σε ότι αφορά τη στέγαση, το ενοίκιο της κύριας κατοικίας συνεχίζει να ακριβαίνει με μονοψήφια ποσοστά αλλά το πρόβλημα συνίσταται στο ύψος στο οποίο έχουν φτάσει πλέον οι τιμές με την Αττική να καταγράφει ενοίκια της τάξεως των 11-14 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Η νέα εστία που φαίνεται να δημιουργείται έχει να κάνει με όλες τις υπηρεσίες που συνδέονται με τις ανακαινίσεις ακινήτων. Η επικείμενη αύξηση της ζήτησης λόγω των προγραμμάτων επιδότησης που ενεργοποιήθηκαν ή θα ενεργοποιηθούν το επόμενο διάστημα -με σημαντικότερο το πρόγραμμα επιδότησης με έως και 36.000 ευρώ- για την ανακαίνιση παλαιών ακινήτων, έχει αυξήσει τη ζήτηση για όλες τις ειδικότητες που σχετίζονται με τα ακίνητα και αυτό με τη σειρά του φέρνει υψηλότερες τιμές.

Από τώρα και στο εξής, η ΕΛΣΤΑΤ θα μετράει τα δεδομένα του πληθωρισμού με βάση τις επικαιροποιημένες καταναλωτικές συνήθειες των νοικοκυριών. Το εντυπωσιακό στοιχείο έχει προφανώς να κάνει με την ενσωμάτωση του τζόγου. Όμως αυτό που μένει να φανεί, είναι η επίπτωση στο γενικό δείκτη από την επικαιροποίηση των λεγόμενων "συντελεστών βαρύτητας". Αυτοί μετράνε τι ποσοστό του εισοδήματός μας διαθέτουμε για κάθε προϊόν ή υπηρεσία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι τώρα, ο πληθωρισμός υπολογιζόταν -όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη- με βάση τα δεδομένα που ίσχυαν το μακρινό 2009. Τώρα, θα ληφθούν υπόψη τα στοιχεία του 2018.

