«Βόμβα» από τις Βρυξέλλες για τα μικροδέματα από Temu και Shein - Δασμός 3 ευρώ ανά είδος σε κάθε πακέτο

Όταν ξεκίνησε η συζήτηση στην Ευρώπη, για το πώς θα αντιμετωπιστεί η “καταιγίδα” των εισαγόμενων, αδασμολόγητων, μικροδεμάτων από τις πλατφόρμες τύπου Temu και Shein, η απόφαση ήταν πως για ένα σύντομο, μεταβατικό χρονικό διάστημα, θα επιβάλλεται δασμός 3 ευρώ ανά πακέτο.

Ωστόσο, το τελικό πράσινο φως έκρυβε μια “βόμβα”, αφού τα 3 ευρώ δεν θα υπολογίζονται ανά πακέτο, αλλά ανά είδος που περιέχεται στο πακέτο!

Η απόφαση και το πολλαπλό χαράτσι



Σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την 1η Ιουλίου του 2026, ο δασμός των 3 ευρώ θα επιβάλλεται σε κάθε διαφορετική κατηγορία ειδών, η οποία θα προσδιορίζεται σύμφωνα με τις δασμολογικές διακρίσεις των ειδών που περιέχονται σε ένα δέμα. Για παράδειγμα, ένα δέμα περιέχει 1 μεταξωτή μπλούζα και 2 μάλλινες. Καθώς τα προϊόντα υπάγονται σε διαφορετικές δασμολογικές διακρίσεις, το δέμα περιέχει δύο διακριτά είδη και θα πρέπει να καταβληθεί τελωνειακός δασμός ύψους 6 ευρώ.

Κι επειδή ως γνωστόν τα πακέτα από τις ασιατικές πλατφόρμες δεν περιέχουν ούτε ένα, ούτε δύο είδη, ο τελικός λογαριασμός για τον παραλήπτη πιθανότατα θα γίνει αποτρεπτικός. Αν για παράδειγμα ένα πακέτο περιέχει 3 βαμβακερά μπλουζάκια, 2 παντελόνια εργασίας, 1 μικροσέτ εργαλείων, 1 μίνι φωτιστικό, 2 διακοσμητικά για το σαλόνι, 1 σετ με παιδικά αυτοκόλλητα, 1 σετ γραφικής ύλης, 2 κοσμήματα από ανοξείδωτο ατσάλι, 3 δερμάτινα βραχιόλια, 1 παζλ, ο νέος δασμός δεν θα είναι 3 ευρώ, αλλά 30 ευρώ και θα προστεθεί στον συνολικό λογαριασμό.

“Η κατάργηση της παρωχημένης πλέον απαλλαγής από δασμούς για τα μικρά δέματα θα συμβάλει στη στήριξη των επιχειρήσεων της ΕΕ και στην εξάλειψη των μεθόδων που μετέρχονται ασύδοτοι πωλητές”, είναι η γραμμή από τις Βρυξέλλες κι όλα δείχνουν ότι οι αγορές από ασιατικές πλατφόρμες θα γίνουν κατ’ αρχάς πιο ακριβές, ενώ αναμένονται και οι περιορισμοί- ασφαλιστικές δικλείδες για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων που εισάγονται κατά κόρον από την Κίνα.

Ο προσωρινός πάγιος δασμός των 3 ευρώ, που θα επιβάλλεται σε κάθε κατηγορία ειδών, τα οποία περιέχονται σε μικρά δέματα που εισέρχονται στην ΕΕ, ενεργοποιείται από την 1η Ιουλίου 2026 έως την 1η Ιουλίου 2028 και μπορεί να παραταθεί, εάν κριθεί σκόπιμο. Μόλις, όμως, τεθεί σε λειτουργία ο νέος τελωνειακός κόμβος δεδομένων της ΕΕ, αυτός ο προσωρινός δασμός θα αντικατασταθεί από τους κανονικούς τελωνειακούς δασμούς κι αυτό σημαίνει με απλά λόγια πολύ πιο ακριβές αγορές από την Κίνα.

Η «πλημμύρα»﻿

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από το 2022 και μετά, ο όγκος των μικρών δεμάτων που εισέρχονται στην ΕΕ διπλασιάζεται κάθε χρόνο. Είναι ενδεικτικό ότι το 2024 εισήλθαν στην αγορά της ΕΕ 4,6 δισεκατομμύρια δέματα τέτοιου είδους και το 91% από αυτά έφτασε από την Κίνα.

Εντυπωσιακά είναι και τα επικαιροποιημένα στοιχεία που επικαλείται ο θεσμικός φορέας του ελληνικού εμπορίου, η ΕΣΕΕ. Στο σύνολο του 2025 οι εισαγωγές δεμάτων αξίας κάτω από 150 ευρώ εκτοξεύτηκαν κατά 26% σε ετήσια βάση, δηλαδή έφθασαν τα 5,8 δισ πακέτα. Πίσω από αυτές τις αθρόες εισαγωγές κρύβεται, μάλιστα, ένα μυστικό: η αλγοριθμική χειραγώγηση για παρορμητική κατανάλωση. Η Κομισιόν διαπίστωσε προκαταρκτικά ότι η πλατφόρμα TikTok παραβιάζει τον Νόμο για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA) λόγω εθιστικού σχεδιασμού και αλγοριθμικών συστημάτων συστάσεων. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκε πως τα ίδια συστήματα λειτουργούν και ως μηχανισμοί προώθησης προϊόντων χαμηλής αξίας, ενισχύοντας παρορμητικές αγορές και στρεβλώνοντας τους όρους ανταγωνισμού στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Ωστόσο, δεν είναι μόνο αυτή η “πλημμύρα” εισαγωγών, που δημιουργούν συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού για τις ελληνικές κι ευρωπαϊκές εμπορικές επιχειρήσεις. Είναι και οι προδιαγραφές ασφαλείας, που δεν τηρούνται. Μετά από μεγάλη πανευρωπαϊκή τελωνειακή επιχείρηση και έλεγχο 20.000 παιχνιδιών και μικρών ηλεκτρονικών συσκευών από τρίτες χώρες, φάνηκε ότι περισσότερα από τα μισά δεν πληρούσαν τα πρότυπα της ΕΕ. Μάλιστα, το 84% των προϊόντων που υποβλήθηκαν σε εργαστηριακές δοκιμές κρίθηκε επικίνδυνο!

Πηγή: iefimerida.gr