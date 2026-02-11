Έφυγε από τη ζωή ο ιδρυτής της αλυσίδας «Πλαίσιο» Γιώργος Γεράρδος

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών ο Γιώργος Γεράρδος, ο άνθρωπος που δημιούργησε την αλυσίδα «Πλαίσιο». Γεννήθηκε στο Παλαιό Φάληρο το 1946 και ακολούθησε σπουδές Πολιτικού Μηχανικού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Το 1969, σε ηλικία 23 ετών, φοιτητής ακόμη, ίδρυσε την Πλαίσιο στην οδό Στουρνάρη σε ένα κατάστημα 12 τ.μ. για την διάθεση ειδών σχεδίου για τους φοιτητές του Πολυτεχνείου.

Η είσοδος της εταιρείας στην αγορά της πληροφορικής συνοδεύτηκε από αυξημένη ζήτηση με αποτέλεσμα την αύξηση των σημείων παρουσίας της «Πλαίσιο» σε κύρια σημεία της Αθήνας.

Το 1988, σύστησε την Πλαίσιο Computers με την σημερινή της εταιρική μορφή.

Το 1999 εισήγαγε την εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ενώ για 8 διαδοχικά χρόνια κατάφερε την «Πλαίσιο» να είναι μία από τις 500 ταχύτερα αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις της Ευρώπης (Europe 500).

Την ίδια χρονιά δημιούργησε το πρώτο ηλεκτρονικό κατάστημα στην Ελλάδα, το www.plaisio.gr.

To 2005 προχώρησε στην επέκταση των δραστηριοτήτων της «Πλαίσιο» στην Βουλγαρία, ιδρύοντας την Plaisio Computers JSC.

Το 2009 εγκαινίασε ένα σύγχρονο κέντρο logistics 22.500 τ.μ. στη Μαγούλα Αττικής. Το 2019 γιόρτασε τα 50 χρόνια της Πλαίσιο στην Ελληνική Αγορά με το άνοιγμα του 25ου καταστήματος του Ομίλου και την είσοδο στην αγορά των Λευκών Συσκευών.

Μία από τις στιγμές ορόσημο στην πρωσοπική του πορεία ήρθε το 1986 όταν η «Πλαίσιο» συναρμολόγησε τον πρώτο ηλεκτρονικό υπολογιστή στην ελληνική αγορά στα μέτρα του καταναλωτή με το κατοχυρωμένο brand name Turbo-X.

Ο Γιώργος Γεράρδος κατείχε τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.