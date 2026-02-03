Αυξήσεις στα... χαρτιά για τους μισθωτούς: «Λίγες δεκάδες ευρώ χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα»

Ως μία αύξηση λίγων δεκάδων ευρώ, η οποία έχει καθαρά επικοινωνιακό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να καλύψει τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά, είδαν στις μηνιαίες απολαβές τους οι μισθωτοί, σύμφωνα με εκπρόσωπο της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ) αλλά και καθηγητή Εργατικού Δικαίου.

Πρόκειται για την αύξηση στη μισθοδοσία του Ιανουαρίου, όπου αποτυπώθηκε για πρώτη φορά η περικοπή των φορολογικών κρατήσεων και είχε ως στόχο την αύξηση του μέσου εισοδήματος.

Ο γραμματέας Επικοινωνίας της ΓΣΕΕ, Γιώργος Χριστόπουλος υποστηρίζει στο ethnos.gr ότι ουσιαστική διαφορά και κατά συνέπεια βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των μισθωτών στον ιδιωτικό τομέα, θα φανεί, μόνο όταν προχωρήσει η υπογραφή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας αλλά και όταν θα εφαρμοστεί Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ως προϊόν της διαβούλευσης μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και όχι από το κράτος.

Από την πλευρά του ο καθηγητής Εργατικού Δικαίου και Κοινωνικής Ασφάλισης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Άγγελος Στεργίου, σημειώνει στο ethnos.gr ότι αυτό που απαιτείται, είναι ανακατανομή του εισοδήματος και όχι αναπροσαρμογή των μισθών, ώστε να ωφεληθούν ουσιαστικά οι μισθωτοί, οι οποίοι εδώ και χρόνια «βάζουν πλάτη», για να ανακάμψει η ελληνική οικονομία.

«Διαδοχικές αυξήσεις χωρίς αποτέλεσμα»

Σύμφωνα με τον κ. Χριστόπουλο, οι διαδοχικές αυξήσεις των μισθών, στο επίπεδο που έγιναν, καθόλου δεν βοήθησαν στην ουσιαστική αύξηση της κατά κεφαλήν αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων.

Μάλιστα, ο ίδιος αναφέρει και στοιχεία, τα οποία αποδεικνύουν ξεκάθαρα ότι το βιοτικό επίπεδο των Ελλήνων εργαζομένων παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα και ότι ένα σημαντικό μέρος από αυτούς έχει εισοδήματα που αρκούν μόνο για τη στέγαση και τη θέρμανση.

Ειδικότερα και σύμφωνα με τον κ. Χριστόπουλο, από το 2019 η κατά κεφαλήν αγοραστική δύναμη των Ελλήνων έχει αυξηθεί κατά μόνο δέκα μονάδες, γεγονός που καθιστά τη χώρα μας προτελευταία στον συγκεκριμένο τομέα στην Ευρώπη. Μάλιστα, όπως αναφέρει ο γραμματέας επικοινωνίας της ΓΣΕΕ, στην τελευταία Βουλγαρία είναι σχεδόν τετραπλάσια η αύξηση του βιοτικού επιπέδου, γεγονός που καθιστά μαθηματικά βέβαιο ότι σε ένα με δύο χρόνια η χώρα μας θα κατέχει την τελευταία θέση.

Παράλληλα, ο ίδιος σημειώνει ότι η χώρα μας είναι τελευταία στην Ευρώπη, σε ό,τι αφορά στον καινούργιο δείκτη υλικής και κοινωνικής αποστέρησης. Αυτό σημαίνει ότι οι Έλληνες στερούνται βασικά αγαθά και υπηρεσίες, εξαιτίας του χαμηλού εισοδήματος των εργαζομένων, με αποτέλεσμα να μην έχουν ουσιαστική ποιότητα ζωής.

Επίσης, κατά τον κ. Χριστόπουλο, το ένα πέμπτο του ελληνικού πληθυσμού αναγκάζεται να καταβάλλει το 90% του εισοδήματός του σε δαπάνες στέγασης και θέρμανσης, όταν το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρώπη βρίσκεται στο 24%. Αυτό σημαίνει ότι ένα τμήμα του ελληνικού πληθυσμού στην ουσία κινδυνεύει να μένει κάθε μήνα χωρίς εισόδημα.

«Είναι πολύ νωρίς ακόμα, για να εξετάσουμε σε βάθος τα αποτελέσματα της τελευταίας αύξησης των μισθών, όμως, στην ουσία μιλάμε για λίγες δεκάδες ευρώ, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να καλύψουν το οικονομικό πρόβλημα των νοικοκυριών. Αυτή η πολύ μικρή αύξηση δεν μπορεί να υποκαταστήσει αυτά που πρέπει να γίνουν και αυτά είναι τα εξής: Να λειτουργήσει το πλαίσιο για την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας και να εφαρμοστεί Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας από τους κοινωνικούς εταίρους και όχι από το κράτος», αναφέρει στο ethnos.gr ο κ. Χριστόπουλος.

«Χρειάζεται ανακατανομή των εισοδημάτων»

Από την πλευρά του ο κ. Στεργίου σημειώνει ότι η κυβέρνηση δεν όφειλε να προχωρήσει μόνο σε αναπροσαρμογή των μισθών, η οποία είναι, κατά τον ίδιο, πολύ μικρή σε σχέση με το κόστος ζωής, αλλά σε ανακατανομή των εισοδημάτων, αφού μόνο με αυτόν τον τρόπο θα ανέβουν ουσιαστικά επίπεδο οι μισθωτοί.

«Η άνοδος της οικονομίας της χώρας ουσιαστικά οφείλεται στο ότι για χρόνια έμεινε συμπιεσμένο το μισθολογικό κόστος. Άρα θα πρέπει να γίνει ουσιαστική ανακατανομή των εισοδημάτων των μισθωτών, οι οποίοι έβαλαν πλάτη γι’ αυτήν την ανάκαμψη, όμως, εξακολουθούν να δυσκολεύονται πολύ. Είναι γεγονός ότι απέχουμε ακόμα πάρα πολύ από το 2009 σε σχέση με τα εισοδήματα των μισθωτών. Η όποια βελτίωση των μισθών είναι πάρα πολύ μικρή και ουσιαστικά σήμερα δεν είναι αισθητή.

Άρα ούτε τώρα θα μπορέσει να βελτιωθεί αισθητά το βιοτικό επίπεδο των μισθωτών. Οι επιχειρήσεις πηγαίνουν καλά και άρα θα πρέπει και οι εργαζόμενοι να ωφεληθούν ουσιαστικά. Αυτό δεν μπορεί να γίνει με μία επικοινωνιακού χαρακτήρα μικρή αναπροσαρμογή των μισθών», αναφέρει ο κ. Στεργίου.

Πηγή: ethnos.gr