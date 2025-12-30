ΕΥΔΑΠ: «Ποδαρικό» με αυξήσεις στο νερό – Τι ισχύει με τα τιμολόγια από 1η Ιανουαρίου

Για τις επικείμενες αναπροσαρμογές στα τιμολόγια ύδρευσης και αποχέτευσης, οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026, ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό η ΕΥΔΑΠ.

Oι αλλαγές έχουν εγκριθεί από την Ανεξάρτητη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), στο πλαίσιο του νέου ρυθμιστικού καθεστώτος και της πενταετούς ρυθμιστικής περιόδου και αναμένεται να ισχύσουν έως το 2029.

Οι χρεώσεις κατανάλωσης νερού και αποχέτευσης παραμένουν αμετάβλητες σε όλες τις κλίμακες κατανάλωσης. Η αναπροσαρμογή αφορά αποκλειστικά το πάγιο, το οποίο αυξάνεται κατά 1 ευρώ τον μήνα στην ύδρευση, ενώ παράλληλα εισάγεται πάγιο 1 ευρώ τον μήνα στην αποχέτευση (πλέον ΦΠΑ).

Η εφαρμογή των νέων παγίων θα ξεκινήσει σταδιακά από τον Ιανουάριο του 2026, ανάλογα με τον κύκλο καταμέτρησης κάθε νοικοκυριού, με πηγές του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας να επισημαίνουν ότι η εταιρεία εξακολουθεί να προσφέρει το ποιοτικότερο και φθηνότερο νερό μεταξύ των μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων, καθώς και το φθηνότερο σε σύγκριση με άλλες πόλεις εντός της Ελλάδας, μεταξύ των οποίων και η Θεσσαλονίκη.

Προστασία των ευάλωτων

Παράλληλα, όπως επισημαίνουν πηγές της ΕΥΔΑΠ, η κοινωνική πολιτική της εταιρείας διασφαλίζει ότι κανένα νοικοκυριό δεν θα στερηθεί την πρόσβαση στο νερό, καθώς στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται μείωση του τιμολογίου για τους δικαιούχους κοινωνικών τιμολογίων (ΕΕΤ, πολύτεκνοι, υπερήλικες), με μηδενισμό του παγίου και διατήρηση αμετάβλητων των χρεώσεων κατανάλωσης.

Γιατί κρίθηκε αναγκαία η αναπροσαρμογή

Κύκλοι της εταιρείας επισημαίνουν ότι για περισσότερα από 15 χρόνια τα τιμολόγια παρέμειναν αμετάβλητα, την ίδια περίοδο κατά την οποία το ενεργειακό κόστος αυξήθηκε σημαντικά, ο σωρευτικός πληθωρισμός ξεπέρασε το 28%, ενώ οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης επιβαρύνουν ολοένα και περισσότερο τα συστήματα ύδρευσης και αποχέτευσης.

Όπως διευκρινίζεται, η αναπροσαρμογή αφορά αποκλειστικά την κάλυψη αναγκαίων έργων υποδομής, απαραίτητων για τη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, τα οποία συνδέονται άμεσα με την ανάγκη εκσυγχρονισμού των δικτύων της ΕΥΔΑΠ, ώστε να ενισχυθεί η ανθεκτικότητά τους απέναντι στην κλιματική κρίση και τον αυξανόμενο κίνδυνο λειψυδρίας.

Επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 2,5 δισ. ευρώ

Στο πλαίσιο του νέου ρυθμιστικού περιβάλλοντος, η ΕΥΔΑΠ υλοποιεί ανταποδοτικό επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 2,5 δισ. ευρώ, το οποίο επικεντρώνεται σε παρεμβάσεις κρίσιμες για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αντικατάσταση παλαιών αγωγών, μείωση των διαρροών, ψηφιακή παρακολούθηση των δικτύων, καθώς και έργα ενίσχυσης της ανθεκτικότητας απέναντι στη λειψυδρία και τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Όπως σημειώνουν κύκλοι της εταιρείας, «η ΕΥΔΑΠ παραμένει προσηλωμένη στην αποστολή της να παρέχει ασφαλές, ποιοτικό και οικονομικά προσιτό νερό σε όλους τους πολίτες της Αττικής, σήμερα και στο μέλλον, με σεβασμό στις κοινωνικές ανάγκες και τις προκλήσεις της βιώσιμης ανάπτυξης».

Πηγή: ethnos.gr