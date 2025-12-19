«Αλμυρό» το νερό των Αθηναίων: Ήρθαν... νύχτα οι αυξήσεις, τι προτείνει η ΕΥΔΑΠ

Πιο ...αλμυρό θα είναι το νερό που θα πίνουν οι Αθηναίοι από τη νέα χρονιά με την πρωτεύουσα να έχει ήδη κηρυχθεί σε έκτακτη ανάγκη λόγω λειψυδρίας.

Οι αυξήσεις στα τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ που παραμένουν σταθερά εδώ και πάνω από μία δεκαετία και συζητιούνται εδώ και καιρό ήρθαν τελικά ...νύχτα καθώς αργά το βράδυ της Πέμπτης η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) έθεσε σε δεκαήμερη διαβούλευση την πρόταση της ΕΥΔΑΠ για τα νέα τιμολόγια ύδατος που θα ισχύσουν έως το 2029.

Η πρόταση αφορά οριζόντιες αυξήσεις ύψους 2 ευρώ ανά μετρητή υπό τη μορφή ανατίμησης των παγίων και όχι των χρεώσεων κατανάλωσης. Συγκεκριμένα η εταιρεία ύδρευσης της πρωτεύουσας προτείνει την επιβολή αύξησης 1 ευρώ για το μηνιαίο πάγιο ύδρευσης, ενώ καθιερώνει νέο πάγιο αποχέτευσης επίσης στην τιμή του 1 ευρώ τον μήνα.

Από τις αυξήσεις εξαιρούνται όλοι οι δικαιούχοι κοινωνικού τιμολογίου, στους οποίους χορηγείται Έκτακτο Ειδικό Τιμολόγιο, οι πολύτεκνοι και οι υπερήλικες άνω των 75 ετών με ετήσιο εισόδημα έως 8.000 ευρώ ετησίως, οι οποίοι απαλλάσσονται από την καταβολή παγίου ύδρευσης και αποχέτευσης.

Αυξήσεις προβλέπονται και για τα βιομηχανικά και επαγγελματικά τιμολόγια, στα οποία οι χρεώσεις διαμορφώνονται ως εξής: για καταναλώσεις μέχρι 1.000 κ.μ. η τιμή αυξάνεται από 0,83 στα 1,10 ευρώ ανά κ.μ., ενώ για καταναλώσεις άνω των 1.000 κ.μ. η τιμή αυξάνεται από 0,98 έστα 1,30 ευρώ.

Για τα τιμολόγια Δημοσίου, Δήμων και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) η τιμή ανεβαίνει από τα 0,98 στα 1,30 ευρώ ανά κ.μ.

Στο πλαίσιο ενίσχυσης των δικτύων ύδρευσης δήμων, κοινοτήτων και νησιών, καθώς και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), η τιμή αυξάνεται από 0,488 στα 0,65 ευρώ ανά κ.μ.

Αναδρομική η αύξηση;

Όπως επισημαίνεται στην πρόταση, η οποία θα παραμείνει σε διαβούλευση έως τις 28 Δεκεμβρίου, θα ισχύσει για την 1η Ρυθμιστική Περίοδο (2025-2029) με έναρξη από 1/1/2025 και θα αφορά σε καταναλώσεις που θα πραγματοποιηθούν από την ημερομηνία αυτή και μετά. Δεδομένου ότι τα τιμολόγια ύδρευσης και αποχέτευσης θα αναπροσαρμοστούν πρακτικά, από 1/1/2026 μένει να φανεί εάν οι πρόσθετες χρεώσεις που προκύπτουν για το 2025, το οποίο εκπνέει σε λίγες ημέρες θα εφαρμοστούν αναδρομικά.

Η πρόταση της ΕΥΔΑΠ στηρίζεται, όπως επισημαίνεται, στο κόστος λειτουργίας της για τα έτη 2025 - 2029, το οποίο εκτιμάται βάσει της εξομάλυνσης του ενεργειακού κόστους σε συνδυασμό με την αύξηση των λειτουργικών δαπανών κατά τα έτη της περιόδου λόγω της πλήρους ενσωμάτωσης έργων του επενδυτικού προγράμματος της ΕΥΔΑΠ, το οποίο αγγίζει τα 2,5 δισ. ευρώ σε βάθος δεκαετίας.

Τα κόστη αυτά επηρεάζουν, σύμφωνα με την ΕΥΔΑΠ:

-τις δαπάνες μισθοδοσίας μέσω αυξημένων αναγκών σε προσωπικό,

-το κόστος συντήρησης νέων υποδομών και εξοπλισμού,

-τις αναγκαίες δαπάνες υποστήριξης (υπηρεσίες τρίτων, τεχνικές υπηρεσίες, υλικά).

Παράλληλα προσμετρώνται οι πρόσθετες λειτουργικές δαπάνες που προκύπτουν από την υλοποίηση έργων εκσυγχρονισμού των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων αυτοματοποίησης, τηλεμετρίας, ψηφιακής διαχείρισης και αναβαθμίσεων κρίσιμων εγκαταστάσεων και οι σταδιακές εξοικονομήσεις λειτουργικού κόστους που αναμένεται να επιτευχθούν μέσω της ολοκλήρωσης των επενδύσεων σε αυτοματοποίηση, ψηφιοποίηση, ενεργειακή απόδοση και αντικατάσταση παλαιού εξοπλισμού.

Η εταιρεία εκτιμά ότι οι αυξήσεις αυτές διασφαλίζουν την ενίσχυση της επιχειρησιακής συνέχειας και της ανθεκτικότητας των δικτύων και υποδομών της, η οποία απαιτεί πρόσθετες δαπάνες για κρίσιμες ψηφιακές υποδομές, ελέγχους, αναβαθμίσεις ασφάλειας και λειτουργία εφαρμογών υψηλής διαθεσιμότητας.

Από τις δαπάνες υπολογισμού του κόστους λειτουργίας έχουν εξαιρεθεί εκείνες που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που παρέχει η ΕΥΔΑΠ προς την Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ για τη λειτουργία και συντήρηση του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος, οι οποίες ανέρχονται σε περίπου 25 εκατ. ευρώ ετησίως, καθώς και οι δαπάνες για τη λειτουργία και συντήρηση των υδροηλεκτρικών σταθμών, ύψους 2 εκατ. ευρώ ετησίως.

Επιπροσθέτως, έχουν εξαιρεθεί τα κόστη για τις κατά αποκοπή εργασίες, ύψους 10,3-11,1 εκατ. ευρώ ετησίως, τα τέλη λυμάτων, που ανέρχονται σε 2,5 εκατ. ετησίως, καθώς και επιμέρους στοιχεία κόστους από τις λοιπές παροχές προσωπικού συνολικού ύψους 4,9 εκατ. ευρώ ετησίως.

Πηγή: ethnos.gr