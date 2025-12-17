Παράνοια: Αντί να πάρουν την ενίσχυση οι αγρότες, ο ΕΛΓΑ τους πήρε τα λεφτά πίσω - Σε εργαζόμενο τα ρίχνει το υπουργείο

Νυχτερινή ψυχρολουσία για τους αγρότες: Αντί να εισπράξουν την υπόλοιπη ενίσχυση του ΕΛΓΑ, τους πήραν τα χρήματα πίσω, με το υπουργείο να «τα ρίχνει» στον τεχνικό σύμβουλο.

Την ώρα που οι αγρότες είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους μέχρι να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά τους, και ενώ σήμερα Τετάρτη (17/12) θα πήγαιναν να εισπράξουν από τον ΕΛΓΑ τα επιδόματά τους, μια πρόσφατη εξέλιξη που φέρνει στο φως της δημοσιότητας ρεπορτάζ του OPEN, προκαλεί σειρά ερωτημάτων, καθώς αντί να εισπράξουν την υπόλοιπη ενίσχυση, τους πήραν τα χρήματα πίσω.

Το υπουργείο σε μια προσπάθεια να εξηγήσει την εξέλιξη αυτή, επιρρίπτει ευθύνες στον τεχνικό σύμβουλο, ενώ επιχείρησε να καθησυχάσει τα πνεύματα λέγοντας ότι το πρόβλημα θα αποκατασταθεί άμεσα και πως μέχρι το μεσημέρι οι αγρότες θα έχουν πληρωθεί.

Πηγή: ethnos.gr