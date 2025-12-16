Αυξάνονται από 1η Ιανουαρίου τα διόδια στην Αττική Οδό – Οι νέες τιμές

Παράλληλα, οι αυξήσεις αφορούν τους αυτοκινητόδρομους Ελευσίνα-Πάτρα-Πύργος, Αντίρριο-Ιωάννινα, Λαμία-Καλαμπάκα, Αθήνα-Σκάρφεια, Σκάρφεια-Ράχες, Ράχες-Κλειδί Ημαθίας, Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα και κλάδος Σπάρτης.
Τα διόδια στην Αττική Οδό
Για την Αττική Οδό, η αύξηση είναι 5 λεπτά και το διόδιο από 2,50 ανεβαίνει στα 2,55 ευρώ για την κατηγορία των απλών Ι.Χ. οχημάτων.
Πιο αναλυτικά:
Κατ. 1: Μοτοποδήλατα, δίκυκλες μοτοσικλέτες ενός τροχού ανά άξονα: 1,25 €
Κατ. 2 : Επιβατικά (Ι.Χ.) Επιβατικά ιδιωτικής χρήσης, περιλαμβανομένων επιβατικών με μικρό trailer και σχάρα, ύψους μικρότερου του 1,30m επάνω από πρώτο άξονα δύο αξόνων ή μικρότερου του 1,30m, επάνω από τον τρίτο άξονα: 2,55€
Κατ. 3 : Ελαφρά εμπορικά οχήματα ύψους μεγαλύτερου του 1,30m επάνω από τον πρώτο άξονα και συνολικό ύψος μικρότερου των 2,70m: 2,55 €
Κατ. 4: Αυτοκίνητα με τροχόσπιτα ύψους μικρότερου του 1,30m επάνω από τον πρώτο άξονα και ύψους μεγαλύτερου του 1,30m, επάνω από 3 άξονες και ελαφρά λεωφορεία (κάτω των 15 θέσεων): 2,55 €
Κατ. 5: Μικρά και μεσαία HGVs φορτηγά συνολικού ύψους μεγαλύτερου των 2,70m με 2 ή 3 άξονες και μεγάλα λεωφορεία (άνω των 15 θέσεων): 6,30 €
Κατ.6: Μεγάλα φορτηγά HGVs συνολικού ύψους μεγαλύτερου των 2,70m με 4 άξονες ή περισσότερους: 10,10 €
Πηγή: news247.gr