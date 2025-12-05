Χριστούγεννα: «Μαύρα» μαντάτα για τους τζίρους στη Θεσσαλονίκη - «Ίσως η χειρότερη εορταστική περίοδος»

Για μία κακή εμπορικά περίοδο των εορτών, σε ό,τι αφορά την κατανάλωση και τους τζίρους των καταστημάτων, η οποία πιθανότατα θα είναι το ίδιο αρνητική με την περσινή, κάνει λόγο στο ethnos.gr ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Εμπόρων Ελλάδος (ΕΣΕΕ), Παντελής Φιλιππίδης.

Όπως λέει, το μέλλον είναι ιδιαίτερα δυσοίωνο για το μικρομεσαίο εμπόριο, το οποίο από το 2020 ακολουθεί μία συνεχή φθίνουσα, με τα λουκέτα στα εμπορικά καταστήματα συνεχώς να αυξάνονται και αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100.000 σε ολόκληρη τη χώρα μέσα στο 2026.

Σε ό,τι αφορά την περίοδο που διανύουμε, ο κ. Φιλιππίδης υποστηρίζει ότι μπορεί να υπάρχει κίνηση πολιτών στην οδό Τσιμισκή της Θεσσαλονίκης, όπως και στην οδό Ερμού στην Αθήνα, ωστόσο, η συντριπτική πλειοψηφία δεν καταναλώνει από τα εμπορικά καταστήματα και βγαίνει για βόλτα στην αγορά ή έστω για να κάνει μία καταγραφή των τιμών. Όπως λέει, αυτό αποδεικνύεται περίτρανα και από το ότι είναι ελάχιστοι οι πολίτες που κρατούν στα χέρια τους σακούλες με ψώνια.

«Από την στιγμή που δεν υπάρχουν σακούλες στα χέρια των πολιτών που κινούνται στην αγορά, είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχουν δουλειά τα εμπορικά καταστήματα. Αυτές οι προεορταστικές μέρες που διανύουμε, είναι κακές εμπορικά, όπως ήταν και οι υπόλοιπες μέρες του 2025 όπως και αυτές του 2024. Μπορεί στις γιορτές η ψυχολογία του κόσμου να αλλάζει και να δημιουργείται μία αισιοδοξία, όμως, φοβάμαι ότι και η φετινή εορταστική περίοδος θα είναι το ίδιο αρνητική με την περσινή, η οποία ήταν ίσως η χειρότερη όλων. Οι έμποροι μάθαμε να ζούμε με την ελπίδα αλλά και αυτή, δυστυχώς, χάνεται.

Αυτό είναι, ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί στο εμπόριο. Δυστυχώς, πλέον όλοι οι μικρομεσαίοι έμποροι παλεύουν για την επιβίωση και κανένας δεν προχωρεί σε κάποια μεγάλη επένδυση, για παράδειγμα στο ρουχισμό. Το εμπόριο είναι στα χάλια του, εμείς περνάμε ''μαύρες'' μέρες και δυστυχώς δεν έχουμε τρακτέρ για να βγούμε στους δρόμους και να διαμαρτυρηθούμε, ούτε να κάνουμε απεργία, αφού και αυτή θα αποβεί σε βάρος μας», σημειώνει ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

Πολύ μεγάλος αριθμός κλειστών καταστημάτων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Κατά τον κ. Φιλιππίδη, σήμερα είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός των κλειστών καταστημάτων τόσο στο κέντρο όσο και σε άλλες περιοχές της Θεσσαλονίκης, με τον αριθμό τους συνεχώς να αυξάνεται.

Όπως λέει χαρακτηριστικά, πρώτη φορά στις σχεδόν τέσσερις δεκαετίες που ασχολείται με το εμπόριο, βλέπει 17 άδεια καταστήματα στην οδό Τσιμισκή, άλλα τόσα στη Μητροπόλεως, ενώ στην οδό Εγνατία, από όπου διέρχεται το μετρό, ο αριθμός των κλειστών μαγαζιών φτάνει τα ογδόντα.

«Για την Εγνατία πιστεύαμε ότι το μετρό θα αποδώσει από τις πρώτες ημέρες, Αλλά, για να γίνει αυτό, θα πρέπει το μετρό να γίνει συνήθεια στον κόσμο. Θα χρειαστούν δύο χρόνια, για να αλλάξει το κλίμα στην Εγνατία. Ωστόσο, δεν έχει μόνο το κέντρο της Θεσσαλονίκης έναν πρωτόγνωρα μεγάλο αριθμό κλειστών καταστημάτων.

Ακόμα χειρότερη είναι η κατάσταση στους μικρότερους δρόμους πάνω από τη Βασιλίσσης Όλγας, όπου σε κάποια στενά τα κλειστά καταστήματα φτάνουν ακόμα και στο 90% και πολλά έχουν μετατραπεί σε Airbnb.

Δεν είναι τρελός κάποιος ιδιοκτήτης, για να μετατρέψει το κατάστημά του σε κατοικία. Προχωράει σε αυτήν την απόφαση, αφού έχει να νοικιάσει το κατάστημά του δέκα χρόνια και δεν έχει καμία προοπτική, για να το μισθώσει. Δυστυχώς, αυτή είναι η κατάσταση στην αγορά της Θεσσαλονίκης», τονίζει ο κ. Φιλιππίδης.

«Αθέμιτος ανταγωνισμός υπέρ των πολυεθνικών»

Κατά τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΣΕΕ, εδώ και καιρό στην αγορά υπάρχει ένας αθέμιτος ανταγωνισμός υπέρ των πολυεθνικών εταιριών και σε βάρος των μικρομεσαίων εμπόρων. Όπως λέει, μάλιστα, δεν έχει κανένα αποτέλεσμα η ύπαρξη της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

«Αυτήν τη στιγμή στις πολυεθνικές εταιρείες κατευθύνεται το 80% του τζίρου και στο υπόλοιπο μικρομεσαίο εμπόριο το υπόλοιπο 20%. Ο αθέμιτος ανταγωνισμός είναι τεράστιος, από τη στιγμή που οι πολυεθνικές εταιρείες δεν φορολογούνται στη χώρα μας αλλά μόνο εκεί που έχουν την έδρα τους. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα που δημιουργούν αθέμιτο ανταγωνισμό υπέρ των πολυεθνικών και αναρωτιέμαι πού βρίσκεται η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η μικρομεσαία επιχείρηση θα εκλείψει», σημειώνει ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ethnos.gr