Temu - Shein: Τι φέρνουν οι δασμοί για την Ευρώπη και την Ελλάδα και ποιο το όφελος για την αγορά

Ο καθηγητής του ΠΑΜΑΚ Γιάννης Χατζηδημητρίου και ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Θάνος Τσαγγάρης, μιλούν στο ethnos.gr.

Η ιδιαίτερα δυναμική παρουσία των εταιρειών Shein και Temu τους τελευταίους μήνες στην Ευρωπαϊκή αγορά, μετά την επιβολή δασμών από τον Τραμπ στην Κίνα, προκάλεσε σοβαρές αντιδράσεις από Ευρωπαίους εμπόρους και παραγωγούς προϊόντων και οδήγησε την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιβάλλει δασμούς, έστω και λιγότερο αυστηρούς σε σχέση με τις ΗΠΑ, στα μικροδέματα των δύο εταιρειών που εισάγονται από την Ασία.

Αυτό ανέφερε στο ethnos.gr ο ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με εξειδίκευση στη διεθνή επιχειρηματική δραστηριότητα, Γιάννης Χατζηδημητρίου, σημειώνοντας ότι το όφελος στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις από την επιβολή δασμών στα μικροδέματα των δύο εταιρειών θα είναι μικρό και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνει το συγκεκριμένο μέτρο, θέλοντας να δείξει ότι δεν αφήνει εκτεθειμένους τους Ευρωπαίους εμπόρους και παραγωγούς προϊόντων.

Για σημαντική δυσκολία στην αναστροφή του κακού κλίματος που υπάρχει στην αγορά, μετά την επιβολή δασμών στην Shein και την Temu, έκανε λόγο και ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Θάνος Τσαγγάρης, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι το μέτρο δημιουργεί όρους ισότιμου ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων.

Μεγάλη αύξηση του όγκου εισαγωγών

Ειδικότερα και σύμφωνα με τον κ. Χατζηδημητρίου, είναι πολύ μεγάλη η αύξηση του όγκου των εισαγόμενων προϊόντων από τις δύο εν λόγω ασιατικές εταιρείες στην ευρωπαϊκή αγορά τους τελευταίους μήνες, οι οποίες αφορούν μικροδέματα με προϊόντα χαμηλής αξίας.

«Σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση προκλήθηκαν διάφορες διαμαρτυρίες από επιχειρηματίες που εμπορεύονται αντίστοιχα προϊόντα με τη Shein και την Temu, οι οποίοι θεώρησαν ότι δημιουργείται αθέμιτος ανταγωνισμός σε βάρος τους. Οι αντιδράσεις προκλήθηκαν κυρίως εξαιτίας της δυναμικής ανάπτυξης των δύο εταιρειών στην ευρωπαϊκή αγορά μετά την επιβολή υψηλών δασμών στην Κίνα από τον Τραμπ. Οι δύο εταιρείες προχώρησαν σε δυναμική παρουσία στην Ευρώπη, θέλοντας να καλύψουν αυτά που έχασαν από τις ΗΠΑ, στις οποίες κατά κύριο λόγο δραστηριοποιούνταν μέχρι εκείνη τη στιγμή. Έτσι αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση να ακολουθήσει ίδια πολιτική με τις ΗΠΑ και να επιβάλει δασμούς, προκειμένου να περιορίσει τις εισαγωγές από τις συγκεκριμένες εταιρείες. Από τη στιγμή που θα γίνουν πιο ακριβά τα προϊόντα τους μετά την επιβολή των δασμών, θα τα προτιμούν λιγότεροι Ευρωπαίοι καταναλωτές και θα γίνουν πιο ανταγωνιστικά τα ευρωπαϊκά προϊόντα. Αυτήν τη στιγμή δεν ξέρουμε το ύψος των δασμών, όμως, θα είναι χαμηλότεροι από αυτούς που επέβαλαν οι ΗΠΑ», λέει στο ethnos.gr ο κ. Χατζηδημητρίου.

Κατά τον ίδιο, μέχρι τώρα δεν φορολογούνταν τέτοιου είδους μικροδέματα, διότι, πριν την εκλογική νίκη Τραμπ, επικρατούσε σε διεθνές επίπεδο η φιλοσοφία το εμπόριο να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο ελεύθερο. Αυτό διότι στην ουσία οι δασμοί στρέφονται σε βάρος του καταναλωτή.

«Η επιβολή των δασμών είναι μία καθαρά πολιτική απόφαση, για να στηριχθεί η ευρωπαϊκή αγορά. Όμως, εκτιμώ ότι το όφελος για τις ευρωπαϊκές αγορές θα είναι πολύ μικρό. Ωστόσο, παίζουν ρόλο και οι εντυπώσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έπρεπε να κάνει κάτι, για να μην αφήσει εμπόρους και παραγωγούς προϊόντων να νιώθουν εκτεθειμένοι», σημειώνει ο κ. Χατζηδημητρίου.

«Πολύ θετικό το μέτρο αλλά δύσκολα θα αντιστραφεί το κλίμα»

Ως πολύ θετικό μέτρο χαρακτήρισε την επιβολή των δασμών από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα μικροδέματα των εταιρειών Shein και Temu ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Θάνος Τσαγγάρης, σημειώνοντας ότι δημιουργεί ισότιμους όρους ανταγωνισμού.

«Μπορεί να μην ξέρουμε, ποιο ακριβώς θα είναι το ύψος των δασμών και πότε θα εφαρμοστεί το μέτρο, όμως, είναι πολύ θετικό. Δεν μπορεί εμείς να πληρώνουμε τόσους φόρους και να έρχεται μία εταιρεία, η οποία πουλάει αφορολόγητα τα προϊόντα της και μάλιστα στα σπίτια των καταναλωτών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα δύσκαμπτο καράβι αλλά ξύπνησε. Η επιβολή των δασμών πρέπει να ξεκινήσει από τις αρχές του 2026. Ωστόσο, είναι δύσκολο να αντιστραφεί το αρνητικό κλίμα στην αγορά. Οι ασιατικές επιχειρήσεις ετοιμάζονται να απαντήσουν και ήδη κλείνουν αποθήκες σε ευρωπαϊκές χώρες», αναφέρει ο κ. Τσαγγάρης.