Επίδομα παιδιού Α21: Πότε θα γίνει η πληρωμή της 5ης δόσης σε 500.000 δικαιούχους

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, η πλατφόρμα δεν δέχεται νέες αιτήσεις μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της πληρωμής της πέμπτης διμηνιαίας δόσης για το 2025. Όταν ολοκληρωθεί η πληρωμή, η πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί ξανά για νέες αιτήσεις.
Η καταβολή της πέμπτης δόσης του επιδόματος παιδιού Α21 προγραμματίζεται για την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025, σε περίπου 500.000 δικαιούχους.
Οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλουν ξανά την αίτησή τους από την ίδια ημέρα, Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, στην πλατφόρμα idika.gr ή opeka.gr, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς Taxisnet.
Το ποσό του επιδόματος θα υπολογιστεί βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν στην αίτηση Α21 του 2025 και του οικογενειακού εισοδήματος του φορολογικού έτους 2024. Για την οριστική έγκριση, η αίτηση πρέπει να υποβληθεί και να εγκριθεί — προσωρινά αποθηκευμένες αιτήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη.
Η υποβολή φορολογικής δήλωσης (Ε1) αποτελεί βασική προϋπόθεση, καθώς το επίδομα βασίζεται στα εξαρτώμενα τέκνα της τελευταίας εκκαθαρισμένης δήλωσης.
Ημερομηνίες πληρωμής επιδόματος παιδιού 2025
1η δόση: 31 Μαρτίου 2025
2η δόση: 30 Μαΐου 2025
3η δόση: 31 Ιουλίου 2025
4η δόση: 30 Σεπτεμβρίου 2025
5η δόση: 28 Νοεμβρίου 2025
6η δόση: Πριν τα Χριστούγεννα, μεταξύ 19 και 24 Δεκεμβρίου 2025
Η πλατφόρμα θα παραμείνει κλειστή έως ότου ολοκληρωθεί η πληρωμή της πέμπτης δόσης, με την επαναλειτουργία της να σηματοδοτεί την έναρξη νέων αιτήσεων για το επόμενο διάστημα.
