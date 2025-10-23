Το δημόσιο χρέος των ΗΠΑ ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 38 τρισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ.

Το αυξανόμενο χρέος της χώρας έρχεται σε μια περίοδο που η κυβέρνηση παραμένει κλειστή, διαταράσσοντας την οικονομία, καθώς εκατοντάδες χιλιάδες ομοσπονδιακοί υπάλληλοι δεν πληρώνονται.

Το lockdown της κυβέρνησης μπορεί να αυξήσει το εθνικό χρέος, επειδή καθυστερεί την οικονομική δραστηριότητα και αναβάλλει τις δημοσιονομικές αποφάσεις, ενώ η διακοπή και η επανεκκίνηση των ομοσπονδιακών προγραμμάτων μπορεί επίσης να αυξήσει το κόστος. Το Γραφείο Διαχείρισης και Προϋπολογισμού εκτίμησε ότι η διακοπή λειτουργίας της αμερικανικής κυβέρνησης το 2013 κόστισε 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε απώλεια παραγωγικότητας των εργαζομένων.

«Η επίτευξη χρέους 38 τρισεκατομμυρίων δολαρίων κατά τη διάρκεια του lockdown της κυβέρνησης είναι το τελευταίο ανησυχητικό σημάδι ότι οι νομοθέτες δεν εκπληρώνουν τα βασικά δημοσιονομικά τους καθήκοντα», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Michael A. Peterson, διευθύνων σύμβουλος του Peter G. Peterson Foundation, ενός μη κομματικού μη κερδοσκοπικού οργανισμού που ασχολείται με τη δημοσιονομική πολιτική.

«Αν φαίνεται ότι αυξάνουμε το χρέος ταχύτερα από ποτέ, αυτό συμβαίνει επειδή έτσι είναι. Πριν από δύο μήνες ξεπεράσαμε τα 37 τρισεκατομμύρια δολάρια και ο ρυθμός στον οποίο κινούμαστε είναι διπλάσιος από εκείνον του 2000», πρόσθεσε.

Το μακροβιότερο lockdown στην ιστορία των ΗΠΑ -35 ήμερες το 2018, κόστισε στην οικονομία της χώρας 11 δισεκατομμύρια δολάρια, κυρίως λόγω της μείωσης των δαπανών των ομοσπονδιακών υπαλλήλων, σύμφωνα με το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου.

Τον Σεπτέμβριο σε έρευνα του Peterson Foundation, το 81% των ψηφοφόρων ανέδειξαν το εθνικό χρέος ως θέμα που τους απασχολεί. Σύμφωνα με οικονομολόγους, το αυξανόμενο χρέος οδηγεί σε υψηλότερο κόστος τόκων για την αμερικανική κυβέρνηση.

Η αύξηση του χρέους των ΗΠΑ θα μπορούσε να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην οικονομία, ανέφερε ο David Kelly, επικεφαλής παγκόσμιος στρατηγικός αναλυτής της J.P. Morgan Asset Management, σε έκθεση που δημοσίευσε νωρίτερα αυτό το μήνα.

Ο οίκος αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Moody's υποβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα των ΗΠΑ τον Μάιο από την ανώτατη βαθμολογία Aaa σε Aa1, αντανακλώντας τις ανησυχίες των επενδυτών για το αυξανόμενο χρέος της κυβέρνησης. Οι δύο άλλες μεγάλες εταιρείες αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, Standard & Poor's και Fitch Ratings, υποβάθμισαν επίσης την πιστοληπτική ικανότητα των ΗΠΑ.

Πηγή: newsbomb.gr