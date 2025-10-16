«Αδιάφορο παραμύθι η μείωση τιμών σε 2.180 προϊόντα» λέει το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών

Ως «αδιάφορο... παραμύθι» χαρακτηρίζει τη μείωση των τιμών συνολικά 2.180 προϊόντων που βρίσκονται στα ράφια των σούπερ - μάρκετ, με βάση τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, ο πρόεδρος του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕΠΚΑ), Νίκος Τσεμπερλίδης.

Όπως λέει στο ethnos.gr, δεν έχει ουσία από τη στιγμή που δεν έχουν ανακοινωθεί με απόλυτη σαφήνεια, ποια είναι τα συγκεκριμένα προϊόντα και άρα ο καταναλωτής δεν μπορεί να ελέγξει, αν όντως αλλά και κατά πόσο έπεσε η αξία τους.

Όπως αναφέρει ο κ. Τσεμπερλίδης και στο παρελθόν έχουν ανακοινωθεί από αρμόδιους φορείς της κυβέρνησης μειώσεις στις αξίες περίπου χιλίων προϊόντων, ωστόσο, στην πράξη οι καταναλωτές δεν βγήκαν ωφελημένοι.

Παράλληλα, κάνει λόγο για προσπάθεια αποπροσανατολισμού της κυβέρνησης, χωρίς να αντιμετωπίζει στην ουσία το μείζον πρόβλημα της ακρίβειας, το οποίο εδώ και τέσσερα χρόνια ταλανίζει τα ελληνικά νοικοκυριά, που οδηγούνται στη φτωχοποίηση, βλέποντας τα εισοδήματά τους να κινούνται σε χαμηλά επίπεδα και τις τιμές των προϊόντων στο ράφι να καλπάζουν.

«Οι καταναλωτές έχουμε κουραστεί να ασχολούμαστε με προσπάθειες αποπροσανατολισμού και όχι με μέτρα ουσίας για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Από τη στιγμή που ο υπουργός ή όποιος άλλος ανακοίνωσε τη μείωση των τιμών σε αυτά τα 2.180 προϊόντα, δεν βγήκε να πει συγκεκριμένα, ποια είναι αυτά τα προϊόντα, μου είναι αδιάφορο το... παραμύθι.

Δεν μπορώ πλέον να τους πιστέψω, από τη στιγμή που τα ελληνικά νοικοκυριά εδώ και τέσσερα χρόνια ταλανίζει η ακρίβεια και οι κυβερνώντες κατά καιρούς εξαγγέλλουν διάφορα μέτρα, τα οποία, όμως, όλα αποτυγχάνουν στην πράξη. Δεν ξέρουμε, τι ειπώθηκε στις συζητήσεις της κυβέρνησης με τους ιδιοκτήτες των σούπερ - μάρκετ και δεν μπορώ να πιστέψω καμία κυβέρνηση, όταν ιδιοκτήτης μεγάλης αλυσίδας σούπερ - μάρκετ είπε πριν από λίγο καιρό ότι τα πρόστιμα που πέφτουν στις επιχειρήσεις μας, στο τέλος θα τα πληρώσουν οι καταναλωτές», σημειώνει στο ethnos.gr ο κ. Τσεμπερλίδης.

«Η ακρίβεια αντιμετωπίζεται με χτύπημα στα καρτέλ»

Κατά τον πρόεδρο του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών, η ακρίβεια πρέπει να αντιμετωπιστεί στην ουσία της και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με χτύπημα στα ολιγοπώλια, στα καρτέλ και στις συνεχείς εξαγορές των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τις μεγάλες αλυσίδες.

«Σε μία αγορά που είναι τελείως απορρυθμισμένη, ερχόμαστε και λέμε για μειώσεις τιμών σε 2.000 προϊόντα σήμερα, σε άλλα 1.000 χθες και τα λοιπά. Η ακρίβεια αντιμετωπίζεται στην ουσία της με την πάταξη των ολιγοπωλίων και των καρτέλ. Πώς θα μπορέσω εγώ ο καταναλωτής να ελέγξω στο ράφι, αν όντως μειώθηκαν οι τιμές σε αυτά τα 2.000 προϊόντα, αν δεν γνωρίζω ποια είναι αυτά; Δώσε μου τη συγκεκριμένη και αναλυτική κατάσταση των προϊόντων, ώστε να σε πιστέψω ότι προχωρείς σε μειώσεις τιμών», τονίζει ο πρόεδρος του ΚΕΠΚΑ.

Πηγή: ethnos.gr