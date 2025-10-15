Μειώσεις 8% από σήμερα σε πάνω από 2.000 κωδικούς στα σούπερ μάρκετ – Η λίστα

Μειώσεις σε 2180 προϊόντα ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη (15/10) ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά από συνεργασία με 70 βιομηχανίες και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Πρόκειται για 1.356 κωδικούς ιδιωτικής ετικέτας και 824 κωδικούς επώνυμων προϊόντων που συναθροίζουν 2.180 κωδικούς.

Πρόκειται για ένα ποσοστό της τάξης του 10% σε σχέση με τους κωδικούς που έχει ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ, που διαθέτει περίπου 20.000 κωδικούς.

Συγκεκριμένα, οι μειώσεις κυμαίνονται από 5% έως 35%.

Οι κωδικοί που έχουν τις μειώσεις θα είναι από τις εξής κατηγορίες: Αλλαντικά, γαλακτοκομικά, απορρυπαντικά, σοκολάτες, κατεψυγμένα προϊόντα, καφές, μαργαρίνες, εμφιαλωμένο νερό, βρεφικά είδη, αρτοσκευάσματα, είδη προσωπικής υγιεινής, χαρτικά και απορρυπαντικά.

Η διάρκεια

Οι περισσότερες από τις μειώσεις θα έχουν διάρκεια έως το τέλος του χρόνου, ενώ σταδιακά θα ανακοινώνονται έως και την επόμενη εβδομάδα.

Οι περίπου 20 αλυσίδες σούπερ μάρκετ, που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία θα αναλάβουν και να δημιουργήσουν ειδικές σημάνσεις ώστε τα προϊόντα με τις μειωμένες τιμές να γίνονται εύκολα αντιληπτές από τους καταναλωτές. Επίσης, και το υπουργείο Ανάπτυξης θα προχωρά σε συνεχείς ανακοινώσεις όπου θα ενημερώνει τους καταναλωτές για τα προϊόντα που θα έχουν μειωμένες τιμές.

‘Ελεγχοι

Την ίδια στιγμή οι ελεγκτικές Αρχές θα ξεκινήσουν σαρωτικούς ελέγχους έτσι ώστε να αποφευχθούν αδικαιολόγητες ανατιμήσεις στα υπόλοιπα προϊόντα που πωλούνται μέσα από τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Στον αντίποδα οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφονται στα παρακάτω προϊόντα:

Στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά: -5,63%

Στα απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού: -5,40%

Στα τρόφιμα παντοπωλείου: -5,18%

Στις τροφές και στα είδη για κατοικίδια: -3,21%

Στα είδη μιας χρήσης, στα οικιακά είδη: -3,18%

Η ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, συναντήθηκε με τον Γενικό Διευθυντή της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας Απόστολο Πεταλά, ο οποίος τον ενημέρωσε ότι στην πρωτοβουλία για τη μείωση τιμών από τις εταιρείες λιανεμπορίου και προμηθευτές έχουν ενταχθεί περισσότεροι από 2.000 κωδικοί, αριθμός που ξεπερνά σημαντικά τον αρχικό στόχο.

O Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Μέσα σε ένα δύσκολο παγκόσμιο περιβάλλον, δίνουμε συνεχή μάχη σε ό,τι περνά από το χέρι μας, για τη συγκράτηση των τιμών, ιδιαίτερα στα βασικά είδη διαβίωσης.

Στοχεύουμε στην διασφάλιση υγιούς ανταγωνισμού και ταυτόχρονα πιέζουμε την αγορά με κάθε νόμιμο τρόπο να μειώσει το μεσοσταθμικό της κέρδος, προς όφελος της κοινωνίας και ιδιαίτερα όσων δοκιμάζονται. Μειώνοντας τις τιμές σε όσα προϊόντα αυτό είναι εφικτό.

Δείτε εδώ τη λίστα

Σε αυτό το πλαίσιο, σήμερα ανακοινώνεται από τις αλυσίδες του λιανεμπορίου και τους προμηθευτές μεσοσταθμική μείωση 8% σε πάνω από 2.000 κωδικούς σημαντικών προϊόντων.

Είναι μία θετική και αναγκαία πρωτοβουλία, που θέλουμε να επεκταθεί ακόμα περισσότερο. Λεπτομέρειες θα δώσουν οι εκπρόσωποι των σούπερ μάρκετ.

Εμείς συνεχίζουμε την προσπάθεια και όπως έχουμε δεσμευτεί, ξεκινά τις επόμενες ημέρες η διαβούλευση για τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς.

Με τη λειτουργία της οποίας ενισχύεται ο ελεγκτικός μηχανισμός και αποσαφηνίζεται πλήρως το νομικό πλαίσιο με την κωδικοποίηση της καταναλωτικής νομοθεσίας.

Μια μεταρρύθμιση που καλούμε όλη την κοινωνία και ασφαλώς και όλα τα κόμματα να τη στηρίξουν».

O Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, Απόστολος Πεταλάς, τόνισε:

«Το οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων που αποτελείται απ’ όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, σε συνεργασία με ορισμένους προμηθευτές, τα θεσμικά τους όργανα, τον ΕΣΒΕΠ και τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Τροφίμων, ανταποκρίνονται στο κάλεσμα αυτό για τους καταναλωτές, για την κοινωνία, τα νοικοκυριά και ιδιαίτερα για τα ευάλωτα νοικοκυριά.

Είναι μια συνεχής προσπάθεια της επιχειρηματικής κοινότητας, σε συνεργασία με την Πολιτεία και το Υπουργείο Ανάπτυξης, να μπορεί να προσφέρει προϊόντα σε άριστη ποιότητα και στην καλύτερη δυνατή τιμή.

Και αυτό είναι μια συνεχής δέσμευση, παρά τις δυσκολίες που δημιουργούν η πληθωριστική κρίση, η ενεργειακή κρίση και οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στην επάρκεια τροφίμων διεθνώς».