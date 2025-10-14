Ξεκινά αύριο η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης - Σε ποια επίπεδα θα κυμανθούν οι τιμές (vid)

Σε επίπεδα ανάλογα με τα περσινά, ή και κάπως χαμηλότερα, αναμένεται να ξεκινήσει να διατίθεται, από την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, το πετρέλαιο θέρμανσης.

“Σύμμαχος” στην συγκράτηση αυτή των τιμών είναι η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του μαύρου χρυσού, αλλά και η ευνοϊκή ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι το Brent έκλεισε την Παρασκευή στα 62,7 δολάρια το βαρέλι, ενώ χθες βρέθηκε λίγο ψηλότερα, στα 63 δολάρια ανά βαρέλι, όντας κατά 18% πιο χαμηλά σε σχέση με πέρυσι, την ίδια περίοδο.

Αιτία για την εικόνα αυτή είναι η ανησυχία που υπάρχει για την πορεία της ζήτησης ένεκα της αναζωπύρωσης των εμπορικών εντάσεων ΗΠΑ–Κίνας, αλλά και η αυξημένη προσφορά από παραγωγούς του OPEC+.

Η τιμή

Στο φόντο αυτό, η διάθεση ξεκινά την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, με την τιμή να εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί γύρω στο 1,10–1,12 ευρώ το λίτρο στα μεγάλα αστικά κέντρα και για μεγάλες ποσότητες, όταν πέρυσι είχε ξεκινήσει στα 1,18 ευρώ.

Οι τελικές τιμές, βέβαια, θα οριστικοποιηθούν, τα μεσάνυχτα της 14ης προς 15η Οκτωβρίου, όταν θα τεθεί σε ισχύ και η μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης από τα 410 στα 280 ευρώ ανά χίλια λίτρα. Πάντως, οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες αναμένεται, τουλάχιστον στη νότια χώρα, να φρενάρουν τη ζήτηση, καθώς οι περισσότεροι καταναλωτές αναμένουν την πτώση της θερμοκρασίας πριν προχωρήσουν σε παραγγελίες. Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της τελικής τιμής θα παίξουν και οι προσφορές των εταιρειών εμπορίας, με εκπτώσεις, προγράμματα επιβράβευσης και αγορές μέσω πιστωτικών καρτών, που παραδοσιακά ενεργοποιούνται το πρώτο δεκαπενθήμερο διάθεσης.

ΦΠΑ στα νησιά

Να σημειωθεί ότι ένας άλλο “σύμμαχος” για την τόνωση της ζήτησης είναι η μείωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης στα νησιά του Αιγαίου, μια και ο ΦΠΑ μειώνεται 30% από 1.1.2026.

Για παραγγελίες που θα γίνουν από την Πρωτοχρονιά και μετά, η πτώση στην τιμή λιανικής από τη μια μέρα στην άλλη αναμένεται να είναι κατακόρυφη, φτάνοντας και στα 7 λεπτά.

Οι πρατηριούχοι

Στο μεταξύ, με τη ζήτηση να έχει περιοριστεί τα τελευταία χρόνια, αλλά με πολλά σημεία λιανικής, ακόμη, να βασίζονται στο πετρέλαιο θέρμανσης, ο κλάδος αναμένει τις καιρικές εξελίξεις για να δει εάν θα κάνει “γερό ταμείο”.

Πάντως, ως θετικό μέτρο αξιολογείται από τους πρατηριούχους, ότι για πρώτη φορά η διαδικασία απόδοσης του επιδόματος θέρμανσης, θα γίνει με βάση τα στοιχεία αποδείξεων στο myDATA. Δηλαδή, καταργείται η η διαδικασία της καταχώρισης των στοιχείων στο σύστημα «ΗΦΑΙΣΤΟΣ», που ταλαιπωρούσε αφάνταστα τους επαγγελματίες.

Συγκεκριμένα, τα στοιχεία των συναλλαγών πετρελαίου θέρμανσης θα αποστέλλονται αυτόματα μέσω των συστημάτων ΦΗΜ (Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών), mydata και των Παρόχων Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης.

Η ΑΑΔΕ θα αξιοποιεί αυτά τα δεδομένα για τη διασταύρωση των αιτήσεων των δικαιούχων επιδότησης, αφού όλα τα αναγκαία στοιχεία βρίσκονται ήδη στην κατοχή της. Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, είχε δεσμευθεί για τη λύση αυτή, αναγνωρίζοντας ότι η συνέχιση του «ΗΦΑΙΣΤΟΥ» συνιστούσε δυσβάστακτο κόστος για τον κλάδο.

Το επίδομα

Τούτων δοθέντων, με τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, ανοίγει και η διαδικασία για επίδομα θέρμανσης, που αποτελεί βασικό “εργαλείο” ανάσχεσης της ενεργειακής φτώχειας που απειλεί με βάση ευρωπαϊκές στατιστικές το ⅕ του πληθυσμού.

Υπενθυμίζεται, ότι το επίδομα καλύπτει πλέον όλους τους τύπους θέρμανσης –από πετρέλαιο και φυσικό αέριο έως ηλεκτρικά μέσα– και αφορά περίπου 1,2 εκατομμύρια δικαιούχους. Το φετινό κονδύλι εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 195 εκατ. ευρώ, ενώ η νέα υπουργική απόφαση με τα κριτήρια και τη διαδικασία χορήγησης αναμένεται έως το τέλος Οκτωβρίου. Σε σχέση με πέρυσι, τίποτα, δεν έχει αλλάξει και έτσι το ύψος του επιδόματος και τα κριτήρια χορήγησης παραμένουν ως έχουν. ‘Έτσι, όπως και πέρυσι, οι αιτήσεις από τα νοικοκυριά θα υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας myΘέρμανση. Να σημειωθεί ότι οι αιτήσεις στην πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ υποβάλλονται για μια κύρια κατοικία.

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν περιθώριο έως τις αρχές Δεκεμβρίου για να ολοκληρώσουν την αίτησή τους, ενώ η προκαταβολή του επιδόματος αναμένεται να πιστωθεί πριν από τα Χριστούγεννα. ο επίδομα θέρμανσης χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή σε πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή εν διαστάσει ή διαζευγμένα, τα οποία για τη θέρμανσή τους καταναλώνουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης ή φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη) ή φυσικό αέριο ή υγραέριο ή καυσόξυλα ή βιομάζα (πέλετ) ή θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης ή ηλεκτρική ενέργεια και πληρούν τα κριτήρια..

Για τους έγγαμους ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή ένας εκ των δύο σε περίπτωση υποβολής χωριστής δήλωσης.

Εισοδηματικό κριτήριο

Να σημειωθεί ότι, το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό και τεκμαρτό, ανέρχεται έως 16.000 ευρώ για άγαμο και 24.000 ευρώ για έγγαμο το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Για τη μονογονεϊκή οικογένεια το ως άνω εισόδημα ανέρχεται έως 29.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο. Για όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτωμένων, τέκνων, δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 80.000 ευρώ.

Σε σχέση με την συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, οι εν δυνάμει δικαιούχοι θα πρέπει να ξέρουν ότι τα ακίνητα που έχουν δεν μπορεί να υπερβαίνουν, σε αξία, τα 200.000 ευρώ για τους άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και τα 260.000 ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες. To ποσό προσαυξάνεται κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Τι είναι πιο φτηνό;

Πέρα, πάντως, από τις επιδοτήσεις, και φέτος, το φυσικό αέριο φαίνεται να παραμένει η οικονομικότερη επιλογή θέρμανσης, ακολουθούμενο από τις σύγχρονες αντλίες θερμότητας και τα κλιματιστικά inverter.

Το πετρέλαιο θέρμανσης, παρά τη μείωση της τιμής του, μάλλον θα εξακολουθεί να είναι ακριβότερη επιλογή από το φυσικό αέριο, αν και σημαντικά φθηνότερο σε σχέση με τα ηλεκτρικά σώματα και τις παλαιάς τεχνολογίας θερμάστρες.

