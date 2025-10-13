Αυξήσεις – σοκ φέρνει για τα τσιγάρα η νέα οδηγία της Κομισιόν – Θα φτάσει έως 7 ευρώ το πακέτο

Φωτιά στις τσέπες των καπνιστών αναμένεται να βάλει η Κομισιόν με τη νέα αναθεώρηση της οδηγίας για τη φορολογία των καπνικών προϊόντων.

Σύμφωνα με το προσχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι προτεινόμενες αυξήσεις στον ελάχιστο φόρο έως 139% εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν σε απότομη και κατακόρυφη άνοδο της τιμής φτάνοντας έως και τα 7 ευρώ το πακέτο από περίπου 4,60 ευρώ που είναι σήμερα η μέση τιμή στην Ελλάδα.

Την ίδια ώρα η επιβολή φόρου στα θερμαινόμενα προϊόντα καπνού θα οδηγήσει σε αύξηση 2-3 ευρώ στο πακέτο και στα ηλεκτρονικά τσιγάρα κατά περίπου 1 ευρώ.

Στην προοπτική μιας υπέρμετρης και απότομης αύξησης των φόρων στα καπνικά προϊόντα ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, εμφανίστηκε επιφυλακτικός στη συνεδρίαση του ECOFIN την περασμένη Παρασκευή, στο Λουξεμβούργο όπου συζητήθηκε η νέα πρόταση της Ε.Ε. για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα καπνικά προϊόντα.

«Σύμφωνα με την εμπειρία μας στην Ελλάδα και, λαμβάνοντας υπόψη τη γεωγραφική μας θέση, έχει παρατηρηθεί στο παρελθόν ότι η ασύμμετρη αύξηση αυτών των φορολογικών συντελεστών οδηγεί σε καταγραφή αύξησης του λαθρεμπορίου» σημείωσε ο υπουργός για να προσθέσει ότι «αν οι τιμές, τόσο στα παραδοσιακά όσο και στα καινοτόμα προϊόντα, αυξηθούν απότομα και περισσότερο απ’ όσο μπορεί να αντέξει η αγορά, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η επίδραση στην εξίσωση της ανταγωνιστικότητας. Μια εξίσωση που αγγίζει τις επενδύσεις και τις εξαγωγές».

Η πρόταση της ΕΕ

Το καλοκαίρι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την αναθεώρηση της Οδηγίας της ΕΕ για τη Φορολογία των Καπνικών Προϊόντων, με νέους αυξημένους ελάχιστους συντελεστές. Η αναθεωρημένη Οδηγία προβλέπεται να τεθεί σε εφαρμογή από το 2028 ενώ θα υπάρξει μεταβατική περίοδος τεσσάρων ετών για τη σταδιακή εφαρμογή των νέων συντελεστών ειδικού φόρου κατανάλωσης για ορισμένα προϊόντα, ώστε τα κράτη μέλη να προσαρμοστούν ομαλά στις αλλαγές.

Ειδικότερα, η αναθεωρημένη οδηγία προβλέπει:

-Αύξηση των ελάχιστων συντελεστών φορολογίας για μείωση των αποκλίσεων. Θα εφαρμοστεί μια μερικώς προσαρμοσμένη προσέγγιση βάσει αγοραστικής δύναμης, ώστε να λαμβάνεται υπόψη το επίπεδο τιμών και εισοδήματος σε κάθε κράτος μέλος.

-Επέκταση της Οδηγίας στα νέα προϊόντα: π.χ. ηλεκτρονικά τσιγάρα, θερμαινόμενος καπνός, φακελάκια νικοτίνης. Το σουηδικό snus εξαιρείται, όπως ορίζεται στη Συνθήκη Προσχώρησης της Σουηδίας.

-Αυστηρότεροι έλεγχοι για τον ακατέργαστο καπνό, ο οποίος χρησιμοποιείται σε παραποιημένα προϊόντα. Το ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης των προϊόντων ειδικού φόρου θα επεκταθεί και στον ακατέργαστο καπνό, ώστε να ενισχυθεί η καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου.

ΚΕΠΕ

Σύμφωνα με ειδική έκθεση του ΚΕΠΕ, οι προτεινόμενες αλλαγές στους φόρους στα καπνικά προϊόντα θα οδηγήσουν σε κατακόρυφη άνοδο της τιμής κάθε πακέτου. Με τις υπό εξέταση αλλαγές, η μέση τιμή πώλησης ενός πακέτου 20 τσιγάρων στην Ελλάδα, από 4,17 ευρώ (εκ των οποίων τα 2,73 ευρώ είναι ειδικός φόρος) εκτιμάται ότι θα αυξηθεί σε 6 ή έως και 28 ευρώ το πακέτο, αναλόγως ποια θα είναι η αύξηση στους πάγιους ή και στους αναλογικούς φόρους για τα καπνικά.

Παρά τις μεγάλες αυξήσεις στις τιμές των τσιγάρων, το ΚΕΠΕ προειδοποιεί για μεγάλες απώλειες στα κρατικά έσοδα κατά τουλάχιστον 300 εκατομμύρια ή έως και 2 δισ. ευρώ τον χρόνο.

Πηγή: newsbeast.gr