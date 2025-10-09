Πρόστιμα-φωτιά από Οκτώβριο για οχήματα που δεν έχουν τέλη, ΚΤΕΟ ή ασφάλεια

Από τα τέλη Οκτωβρίου ξεκινούν τελικά τα ηλεκτρονικά «ραβασάκια» σε χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων που αγνόησαν τις θερινές διασταυρώσεις για τέλη κυκλοφορίας, ΚΤΕΟ και ασφάλιση.

Αν και οι διασταυρώσεις είχαν ξεκινήσει από τον Ιούλιο, η έκδοση των προστίμων πήρε αναβολή, μεταφερόμενη από τον Αύγουστο για τον Οκτώβριο, ώστε να ολοκληρωθεί η ενοποίηση των βάσεων δεδομένων και να αποφευχθούν λάθη σε περιπτώσεις οχημάτων που έχουν ήδη συμμορφωθεί.

Η ΑΑΔΕ, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, έχει πλέον συγκεντρώσει τα πλήρη στοιχεία από το πρώτο κύμα ελέγχων που αποκάλυψε πάνω από 1 εκατομμύριο παραβάσεις. Τα πρώτα ηλεκτρονικά μηνύματα θα σταλούν έως το τέλος του μήνα, δίνοντας προθεσμία λίγων ημερών στους ιδιοκτήτες για τακτοποίηση.

Όσοι αγνοήσουν την ειδοποίηση θα λάβουν δεύτερο σημείωμα με τη βεβαίωση του προστίμου και τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, μετά από δεύτερο ηλεκτρονικό έλεγχο θα αφαιρούνται η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, έχουν εντοπιστεί 700.000 οχήματα χωρίς ΚΤΕΟ, 243.904 ανασφάλιστα και 113.382 με απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας. Οι διασταυρώσεις επεκτείνονται και σε περιπτώσεις παράνομης άρσης ακινησίας ή κυκλοφορίας οχημάτων με ξένες πινακίδες που δεν έχουν δηλωθεί στις ελληνικές αρχές.

Τα πρόστιμα παραμένουν τσουχτερά: 250 ευρώ για ανασφάλιστα δίκυκλα, 500 ευρώ για ανασφάλιστα Ι.Χ., 1.000 ευρώ για λεωφορεία και φορτηγά δημόσιας χρήσης, 400 ευρώ για μη διενέργεια τεχνικού ελέγχου και ποσό ίσο με τα οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας για καθυστερήσεις άνω του έτους. Από την 1η Ιουνίου 2025, μάλιστα, η ασφάλιση περιλαμβάνει πλέον υποχρεωτικά κάλυψη φυσικών καταστροφών (πλημμύρες, πυρκαγιές), ακόμη και για οχήματα που βρίσκονται σε ακινησία με κατατεθειμένες πινακίδες.

Την ίδια ώρα, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ετοιμάζει το νέο ενιαίο Μητρώο Οχημάτων, ένα ψηφιακό «υπερ-αρχείο» που θα συγκεντρώνει όλα τα δεδομένα για κάθε όχημα – από την άδεια κυκλοφορίας και την ασφάλιση, έως τους τεχνικούς ελέγχους και την πληρωμή των τελών. Στόχος είναι να υπάρχει πλήρης εικόνα για το ποια αυτοκίνητα κυκλοφορούν νόμιμα και ποια όχι, με αυτόματες διασταυρώσεις σε πραγματικό χρόνο.

Το νέο σύστημα θα ενοποιήσει τα δεδομένα του υπουργείου Μεταφορών, της ΑΑΔΕ, των ΚΤΕΟ και των ασφαλιστικών εταιρειών, ώστε να εντοπίζονται αμέσως τα ανασφάλιστα ή μη ελεγμένα οχήματα και να περιοριστεί η παρανομία στους δρόμους. Με την ενεργοποίηση της πλατφόρμας, τα πρόστιμα θα βεβαιώνονται αυτόματα και θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά, χωρίς καθυστέρηση ή χειροκίνητη παρέμβαση.

