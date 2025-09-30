Με τι τιμές θα κάνει πρεμιέρα το πετρέλαιο θέρμανσης - Τι λένε οι παράγοντες της αγοράς

Η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα ξεκινήσει στις 15 Οκτωβρίου.

Η φετινή πρεμιέρα έρχεται σε μια συγκυρία έντονης συζήτησης γύρω από τις τιμές και το κατά πόσο αυτές θα είναι πιο προσιτές για τα νοικοκυριά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αγοράς, στην Αττική η τιμή εκκίνησης αναμένεται να διαμορφωθεί περίπου στο 1,11 ευρώ το λίτρο, ενώ σε περιοχές της περιφέρειας ενδέχεται να αγγίξει ή και να ξεπεράσει το 1,20 ευρώ λόγω του αυξημένου μεταφορικού κόστους.

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση προχωρά στην επεξεργασία της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για το επίδομα θέρμανσης, ενώ η πλατφόρμα myΘέρμανση αναμένεται να ανοίξει μέσα στον Νοέμβριο ώστε να ξεκινήσουν οι αιτήσεις από τους δικαιούχους.

Το ύψος του επιδόματος, σε συνδυασμό με τη διατήρηση ή μη της φορολογικής πολιτικής (ΦΠΑ, Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης), θα καθορίσουν σε σημαντικό βαθμό το πόσο «ανεκτή» θα είναι η τελική τιμή για τους καταναλωτές.

Σύμφωνα με όσα είπε ο πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ), Γιώργος Ασμάτογλου στο Newsbomb, πέρυσι οι τιμές ξεκίνησαν γύρω στο 1,17 – 1,18 ευρώ το λίτρο, ενώ η τελική τιμή διαμορφώνεται με την προσθήκη του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, των μεταφορικών και των εξόδων πρατηρίου. Όπως τόνισε ο ίδιος, οι καταναλωτές πλέον αγοράζουν «μόνο όσο χρειάζονται», γεγονός που αντικατοπτρίζει τη σταδιακή πτώση του ενδιαφέροντος στις παραγγελίες τα τελευταία πέντε χρόνια.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η τοποθέτηση του κ. Ασμάτογλου για τη φετινή χρονιά: «Η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης δύσκολα θα υποχωρήσει κάτω από το 1,10 ευρώ», είπε, προσθέτοντας ότι «το κόστος επηρεάζεται σημαντικά από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, τον ΦΠΑ και τα μεταφορικά, ειδικά στις απομακρυσμένες περιοχές».

Ο ίδιος σημείωσε ακόμη ότι «η μείωση του ΕΦΚ θα μπορούσε να κάνει το πετρέλαιο πιο προσιτό για τα νοικοκυριά, χωρίς όμως να πλήττονται τα κρατικά έσοδα».

Αναφορικά με την πορεία των τιμών, ο κ. Ασμάτογλου τόνισε ότι οι διεθνείς τιμές του αργού, οι συναλλαγματικές ισοτιμίες ευρώ-δολαρίου και οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα παίξουν καθοριστικό ρόλο.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της συμπεριφοράς των καταναλωτών, οι οποίοι «σε πολλά νοικοκυριά περιορίζουν πλέον τις αγορές στο απολύτως απαραίτητο, αγοράζοντας μόνο όσο χρειάζονται για τη θέρμανσή τους», όπως είπε.

