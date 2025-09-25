Σκληραίνει η κόντρα κυβέρνησης και σούπερ μάρκετ - Τι απαντούν για τα πρόστιμα Σκλαβενίτης και Lidl

Ακόμα ένα "θερμό" επεισόδιο έρχεται να προστεθεί στην πρόσφατη διαμάχη της κυβέρνησης με τα σούπερ μάρκετ, με αφορμή τα πρόστιμα αξίας ύψους 2,2 εκατ. € στις αλυσίδες Σκλαβενίτης και LIDL, που επιβλήθηκαν χθες από το Υπουργείο Ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα, τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτη δέχθηκαν χθες πρόστιμο ύψους 1,4 εκατ. € και τα Lidl 800.000 € ύστερα από ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν από τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.). Οι έλεγχοι ξεκίνησαν για τα Lidl από το καλοκαίρι του 2024 και ολοκληρώθηκαν στις 5 Σεπτεμβρίου του 2025, ενώ για το Σκλαβενίτη ο έλεγχος διατάχθηκε από το καλοκαίρι του 2025.

Η απάντηση από πλευράς των σούπερ μάρκετ ήταν άμεση με το Σκλαβενίτη να δημοσιεύει το απόγευμα της ίδιας ημέρας ανακοίνωση στην οποία να τονίζει ότι δεν υπήρξε καμία παράβαση του νόμου, ούτε και παραπλάνηση των πελατών. Τόνιζε, δε, πως κρίνει το πρόστιμο αυθαίρετο και εσφαλμένο προσθέτοντας ότι θα ασκήσει κάθε ένδικο μέσο ώστε να δικαιωθεί και να απαλλαγεί από το πρόστιμο ενώ επισήμανε πως θα κινηθεί νομικά κατά παντός υπευθύνου.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η απάντηση της Lidl χαρακτηρίζοντας το πρόστιμο άδικο και αυθαίρετο και διαμαρτύρεται για τη μέθοδο υπολογισμού που χρησιμοποιήθηκε, ενώ προσθέτει πως θα εξαντλήσε και αυτή κάθε νόμικο μέτρο. Η ανακοίνωση καταλήγει:"Το ξεκαθαρίζουμε: δε δεχόμαστε κατηγορίες και πρακτικές που απαξιώνουν αδικαιολόγητα τις προσπάθειές μας και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Η Lidl Ελλάς ήταν, είναι και θα παραμείνει στο πλευρό των Ελλήνων καταναλωτών – με διαφάνεια, αξιοπιστία και σεβασμό στην αξία κάθε ευρώ".

Η διαμάχη Σούπερ Μάρκετ και Υπουργείου Ανάπτυξης για τις τιμές

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ύστερα από την κατάργηση του πλαφόν στα περιθώρια μεικτού κέρδους των σούπερ μάρκετ στα τρόφιμα τον Ιούλιο, ένα μέτρο που είχε τεθεί σε εφαρμογή από την εποχή της πανδημίας με στόχο τον περιορισμό των πληθωριστικών τάσεων ύστερα από την κρίση του κορονοϊού.

Η επιβολή των προστίμων αποτελεί συνέχεια των των δηλώσεων του Υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου, καθώς είχε ζητήσει από τις αρχές της εβδομάδας από τα σούπερ μάρκετ να μειώσουν τις τιμές σε 1.000 προϊόντα, ενώ είχε αναγγείλει πρόστιμα και εντατικούς ελέγχους.

Μάλιστα, είχε αναφέρει ότι η απόφαση αυτή προκύπτει ύστερα από πολλές καταγγελίες και για αυτό το λόγο δόθηκε η εντολή για πιο εντατικούς ελέγχους με τα αποτελέσματα, όπως φάνηκε από τα χθεσινά πρόστιμα, να ανακοινώνονται εντός των επόμενων ημερών.

Αναλυτικότερα είχε δηλώσει πως η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει την ασυδοσία, κάνοντας λόγο για αυστηρούς ελέγχους που είναι σε εξέλιξη για την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας και καλώντας τα σούπερ μάρκετ να δείξουν έμπρακτη κοινωνική ευθύνη.

Η αντίδραση των σούπερ μάρκετ ήταν άμεση με τον Πρόεδρο της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ (ΕΣΕ) και διευθύνων σύμβουλο της Metro (My market-METRO Cash & Carry), Αριστοτέλη Παντελιάδη, να αναφερει το βράδυ της ίδιας μέρας πως ο κλάδος δεν έχει άλλα περιθώρια "επιδότησης" των τιμών.

Μάλιστα, ανέφερε πως θα πρέπει να υπάρξει συνεννόηση με τους προμηθευτές ώστε να μπορούν τα σούπερ μάρκετ να κρατήσουν χαμηλά τις τιμές στα τρόφιμα, και πρόσθεσε πως ο κλάδος λειτουργεί ήδη με χαμηλά περιθώρια κέρδους.

Αυτά ανέρχονται στο 1,4% και είναι κατά πολύ μειωμένα από τα διεθνή επίπεδα του 3% και του 4%, ενώ τόνισε πως υπάρχει αλυσίδα που λειτουργεί στη χώρα μας με ζημιές, και πως για κάθε ένα ευρώ του κύκλου εργασιών τους έχουν κέρδη προ φόρων 1,2 λεπτά του ευρώ.

Σχετικά με την αύξηση του κύκλου εργασιών στα ελληνικά σούπερ μάρκετ δήλωσε πως η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην άνοδο του πληθωρισμού και ότι ο κλάδος είναι στα όρια του. Δε δίστασε, μάλιστα, να σχολιάσει πως αν οι πιέσεις συνεχιστούν θα τεθεί θέμα βιωσιμότητας των σούπερ μάρκετ.

