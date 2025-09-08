ΔΕΘ: Η εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός

Τους στόχους της αλλαγής φιλοσοφίας, όπως τονίστηκε, του φορολογικού συστήματος, περιέγραψε σε ειδική συνέντευξη Tύπου η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

«Πρόκειται για φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη. Η μεταρρύθμιση δίνει ξεχωριστή ανάσα στην περιφέρεια, θωρακίζει την εθνική ισχύ, ευελπιστούμε ότι θα καθορίσει την πορεία της χώρας», τόνισε κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερρακάκης που σημείωσε ότι το δημοσιονομικό αποτύπωμα για το 2026 είναι της τάξης των 1,76 δισ. ευρώ, ενώ τα μέτρα για το 2027 φτάνουν στα 2,5 δισ. ευρώ.

«Είναι η μεγαλύτερη μείωση φόρων στη μεταπολίτευση. Το σύνολο των μέτρων αφορά το σύνολο του πληθυσμού. Κάθε ένας και κάθε μια θα δουν τον εαυτό του σε αυτά τα μέτρα» συνέχισε ο ΥΠΕΘΟ.

Όπως ανέφερε:

-«Μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές για εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ



-Στην πράξη το αφορολόγητο των οικογενειών από 4 παιδιά και πάνω ανεβαίνει στα 27.000 ευρώ



-Τρίτεκνος με καθαρό μισθό 1.500 ευρώ τον μήνα θα έχει μείωση φόρου 1650 ευρώ ετησίως



-Οι αλλαγές στη φορολογική κλίμακα αφορούν 142.000 τρίτεκνούς και 125.000 πολύτεκνους



-“Η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για οικισμούς έως 1.500 κατοίκους και αυτό ωφελεί ένα εκατ. πολίτες. Αφορά 12.720 οικισμούς σε σύνολο 13.585 τόσο στην ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα”.



-Καταργείται – μετά από αίτημα τριτέκνων – το ελάχιστο εισόδημα για νέες μητέρες και για 2 έτη μετά τη γέννα



-Μειώνονται μεσοσταθμικά κατά 30% τα τεκμήρια διαβίωσης. Το τεκμαρτό λειτουργούσε βάσει των κυβικών, τώρα θα λειτουργεί με βάση τους ρύπους.



-Καταργείται το τέλος 10% στη συνδρομητική τηλεόραση.»

Ο κ. Πιερρακάκης έκανε λόγο για 8 άξονες της μεταρρύθμισης εστιάζοντας και στην Περιφέρεια αλλά και στα θέματα της δημογραφίας.

Σε σχέση με τους συνταξιούχους ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι όσοι και όσες έχουν προσωπική διαφορά, το 2026 θα λάβουν τη μισή προβλεπόμενη από τη νομοθεσία αύξηση ενώ το 2027 θα τη λάβουν όλη. Μάλιστα, υπογράμμισε ότι σε κάθε νοικοκυριό με δύο συζύγους οι μειώσεις πολλαπλασιάζονται “επί 2”.

Από την πλευρά του ο υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς εστίασε την ουσιαστική αύξηση του αφορολόγητου ενώ τόνισε ότι οι μειώσεις αφορούν και τους ελευθέρους επαγγελματίες,

Επίσης οι αυξήσεις θα “φανούν” από τον Ιανουάριο του 2026 καθώς θα μειωθεί η παρακράτηση φόρου, ενώ ωφελούνται και οι ελεύθεροι επαγγελματίες καθώς αναμένεται να μειωθεί στις νέες δηλώσεις για το 2026 (για εισοδήματα του 2025) η παρακράτηση φόρου.

Το ΠΔΕ

Με βάση όσα είπε ο ο αναπλ. υπουργός Εθνικής Οικονομίας κ. Ν. Παπαθανάσης στα 14,6 δισεκ. το 25 και 16,7 δισεκ. το 2026 θα είναι το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με αύξηση 200% αύξηση σε σχέση με το 2019.

Στο ΤΑΑ, όπως είπε “έχουμε πάρει 21,3 δισεκ κι αναμένουμε 2,1 δισεκ.. Το.δε, 7ο αίτημα ια γίνει το Νοέμβριο για 1,7 δισεκ.. Και 2,1 δισ. για το δανειακό σχκέλος του 6ου αιτήματος και άλλο 1,8 δισεκ.. για το δανειακό σκέλος του 7ου αιτήματος.

Προσδιόρισε στα α 4,9 δισκ το στόχο απορρόφησης του 2025. “Μένουν” 2,8 δισεκ του τρέχον έτος έτους., Του χρόνου είναι ο στόχος για 7,2 δισεκ ευρώ”.

Τα συγχρηματοδοτούμενα του 2026, όπως σημείωσε, ανέρχονται στα 6,2 δισεκ. ευρώ.

Πηγή: news247.gr