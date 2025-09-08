Τα τραπεζώματα υπουργών στη Θεσσαλονίκη και οι πραγματικά ωφελούμενοι από το πακέτο της ΔΕΘ

Πάμε να δούμε λίγο το κυρίως οικονομικό μενού, στις ανακοινώσεις δηλαδή του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Είναι αναμενόμενο οι κάθε λογής παρατρεχάμενοι να διαφημίζουν τις φοροαπαλλαγές στους φόρους που ανακοίνωσε ο ένοικος του Μαξίμου ως «μάννα εξ ουρανού».

Αλλά θα χρειαστεί να σας προσγειώσω λίγο στην πραγματικότητα με μερικές παρατηρήσεις. Γιατί ναι μεν το πακέτο του 1,6 δισ. είναι μεγάλο, αλλά αυτό κατευθύνεται στα πιο πλούσια εισοδήματα.

Πρώτον, ο Μητσοτάκης ανακοίνωσε μείωση φορολογικών συντελεστών στους άμεσους φόρους και όχι στους έμμεσους, που είναι και οι πιο άδικοι. Με άλλα λόγια επιβεβαίωσε αυτό που σας έγραφα, πως η κυβέρνηση δεν προτίθεται να πειράξει την πηγή εσόδων που γεμίζει υπέρογκα τα δημόσια ταμεία και γονατίζει τα νοικοκυριά με την ακρίβεια.

Η ακρίβεια έχει φάει ήδη τις φοροελαφρύνσεις

Δεύτερον, εντάξει, καλή είναι η μείωση των άμεσων φόρων, αλλά αυτη που ανακοινώθηκε ειναι ανεπαρκέστατη. Όταν επί τόσα χρόνια το εισόδημα «ροκανίζεται» από την ακρίβεια, όταν οι απολαβές μισθωτών, (έντιμων) επαγγελματιών και συνταξιούχων έχουν μειωθεί κατά διψήφια ποσοστά και η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών βρίσκεται πια στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το να μειώνεις την άμεση φορολογία κατά δύο μονάδες δεν φέρνει κανένα σπουδαίο αποτέλεσμα.

Οι μειώσεις στη φορολογία που θα δουν, δε, τα νοικοκυριά με παιδιά δεν φτάνουν να αντισταθμίσουν την ακρίβεια που καλπάζει ξανά. Δείτε μόνο τι γίνεται με τις τιμές στο ρεύμα, τα σχολικά είδη, τα αγαθά πρώτης ανάγκης. Οι όποιες αυξήσεις στους μισθούς από τον Γενάρη θα έρθουν απλά να βάλουν μια γάζα στην πληγή της ακρίβειας που όλο και μεγαλώνει.

