Το πιστοποιητικό φερεγγυότητας θα φέρει νέα γενιά... αστέγων - «Πάνε περίπατο τα προσωπικά δεδομένα»

Στη δημιουργία μιας νέας γενιάς… αστέγων θα οδηγήσει η νομοθέτηση του πιστοποιητικού φερεγγυότητας, το οποίο θα δύναται να ζητάει ο ιδιοκτήτης από τον ενδιαφερόμενο ενοικιαστή, προκειμένου να του εκμισθώσει το ακίνητό του, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Πανελληνίου Συλλόγου Προστασίας Ενοικιαστών (ΠΑΣΥΠΕ), Άγγελο Σκιαδά.

Ο ίδιος αναφέρει ακόμα στο ethnos.gr ότι η εφαρμογή της απόφασης της κυβέρνησης για το πιστοποιητικό φερεγγυότητας των ενοικιαστών μοιραία θα οδηγήσει στην αύξηση των ενοικίων και υπογραμμίζει ότι είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι το συγκεκριμένο μέτρο προτίθεται να εφαρμοστεί στην περίοδο της οξύτερης στεγαστικής κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα από την περίοδο της Μεταπολίτευσης.

«Το κυριότερο και το χειρότερο απ’ όλα είναι ότι στο πιστοποιητικό δεν θα αναφέρεται μόνο ότι ο ενδιαφερόμενος ενοικιαστής έχει ενδεχομένως χρέη προς παλαιότερους εκμισθωτές εξαιτίας της μη καταβολής μισθωμάτων αλλά και ότι ενδεχομένως έχει χρέη προς τράπεζες ή προς φορείς του Δημοσίου. Με ποιο δικαίωμα ο ιδιοκτήτης ενός ακινήτου θα πρέπει να γνωρίζει, αν ο ενδιαφερόμενος ενοικιαστής έχει μπει στο νόμο Κατσέλη ή αν χρωστάει στις τράπεζες και στο Δημόσιο; Τότε για ποια προσωπικά δεδομένα μιλάμε; Πάνε ξεκάθαρα... περίπατο με αυτό το μέτρο», τονίζει ο κ. Σκιαδάς.

