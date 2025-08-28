Ηλεκτρικό ρεύμα: «Ανάσα» για νοικοκυριά και επιχειρήσεις – Αναμένονται μειώσεις τιμών στα τιμολόγια

Στην πτώση των τιμών συνέβαλαν τόσο οι χαμηλότερες θερμοκρασίες, όσο και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Μειώσεις στα τιμολόγια ρεύματος αναμένονται τον επόμενο μήνα, μετά την αισθητή πτώση της χονδρικής τιμής.

Παράλληλα, οι καταναλωτές θα έχουν μία νέα επιλογή, τα «κόκκινα» τιμολόγια, μία ενδιάμεση κατηγορία, πιο ευέλικτη από τα σταθερά και ασφαλέστερα από τα κυμαινόμενα.

Η «βουτιά» στη μηνιαία χονδρική τιμή ρεύματος δημιουργεί προσδοκίες για χαμηλότερα κυμαινόμενα τιμολόγια τον επόμενο μήνα. Οι πάροχοι θα αγοράσουν ρεύμα στα περίπου 73 ευρώ / MWh, δηλαδή 26% χαμηλότερα από τον Ιούλιο και 41% σε σύγκριση με πέρυσι.

Στην πτώση των τιμών συνέβαλαν και οι χαμηλότερες θερμοκρασίες αλλά και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Με εξαίρεση λίγες ημέρες, τις μεσημβρινές ώρες η τιμή του ρεύματος στο χρηματιστήριο ήταν είτε μηδενική, είτε αρνητική.

Τον Αύγουστο, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κάλυψαν λίγο περισσότερο από το 52% του ρεύματος που εκχύθηκε στο δίκτυο. Για 10 μάλιστα ημέρες, οι τιμές ήταν αρνητικές, δηλαδή οι παραγωγοί αντί να πληρώνονται πλήρωναν για να διαθέσουν το ρεύμα τους στο χρηματιστήριο ενέργειας.

Στα πράσινα τιμολόγια, η τελική τιμή εξαρτάται και από την έκπτωση την οποία οι πάροχοι μπορούν να αλλάζουν κάθε μήνα αλλά και από την κλίμακα κατανάλωσης. Τον Ιούλιο, το φθηνότερο πράσινο ήταν της ΔΕΗ με 15,1 λεπτά για τις πρώτες 500 κιλοβατώρες και 17,5 για τις υπόλοιπες.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, κάλεσε τη ΔΕΗ να επανεξετάσει την απόφαση να κατεβάσει το όριο κατανάλωσης στις 200 κιλοβατώρες από τον Οκτώβριο.

Πράσινα τιμολόγια έχουν 3,8 εκατ. νοικοκυριά. Τα κίτρινα καλύπτουν το 14% των καταναλωτών, ενώ, το μερίδιο των σταθερών μπλε έχει ξεπεράσει το 22%.

Σε αυτά έρχονται να προστεθούν τα κόκκινα τιμολόγια, τα οποία θα είναι 12άμηνης διάρκειας και μπορούν να προσφέρουν σταθερό λογαριασμό κάθε μήνα, για συγκεκριμένα όρια κατανάλωσης, ενώ η εκκαθάριση θα γίνεται στο τέλος του συμβολαίου ή κάθε εξάμηνο.

Αυστηρότερα είναι πλέον τα πρόστιμα για τις ρευματοκλοπές, καθώς διπλασιάζεται το ποσό που πρέπει να πληρώσουν οι παραβάτες για κάθε κλεμμένη κιλοβατώρα, με απόφαση της ΡΑΕ.

Πηγή: newsbomb.gr

