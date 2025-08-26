Τι αλλάζει σε άδειες, προσλήψεις και τετραήμερη εργασία

Το νομοσχέδιο επεκτείνει την 13ωρη ημερήσια εργασία ακόμη και σε έναν εργοδότη.

Ανατροπές στο καθεστώς εργασίας για πάνω από 1 εκατομμύριο υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα φέρνει το νέο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με τίτλο «Δίκαιη Εργασία για Όλους: Απλοποίηση της Νομοθεσίας - Στήριξη στον Εργαζόμενο - Προστασία στην Πράξη», που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Το νομοσχέδιο, όπως αναφέρει ο Ελεύθερος Τύπος, επεκτείνει την 13ωρη ημερήσια εργασία ακόμη και σε έναν εργοδότη, από 2 τουλάχιστον που προβλέπεται σήμερα ενώ παράλληλα παρέχει τη δυνατότητα 4ήμερης εργασίας κάθε εβδομάδα για όλο τον χρόνο κυρίως σε εργαζόμενους γονείς.

Προβλέπει επίσης επιτάχυνση των διαδικασιών προσλήψεων με μείωση των απαιτούμενων εντύπων και σε ορισμένες περιπτώσεις βραχυχρόνιας απασχόλησης ακόμη και περιορισμό των απαιτούμενων ενεργειών μόνο στη συμπλήρωση μιας απλής ηλεκτρονικής φόρμας μέσω κινητού τηλεφώνου. Προβλέπει επίσης ευέλικτη προσέλευση εργαζομένων με δυνατότητα έναρξης εργασίας 2 ώρες νωρίτερα ή αργότερα από σύνηθες ωράριο, μεγαλύτερη δυνατότητα τμηματικής λήψης της κανονικής άδειας για όλους τους εργαζόμενους και επέκταση επιδόματος κυοφορίας/λοχείας και σε περιπτώσεις απασχόλησης σε πάνω από έναν εργοδότη.

