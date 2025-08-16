Σαρωτικοί έλεγχοι της ΑΑΔΕ και στα πανηγύρια – Στη… φάκα αρκετοί φοροφυγάδες

Η «επιχείρηση Θέρος» όπως έχει ονομαστεί, αποσκοπεί στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής σε όλους τους καλοκαιρινούς τουριστικούς προορισμούς.

Η ΑΑΔΕ συνεχίζει τους φορολογικούς ελέγχους, από τα beach bar και τις οργανωμένες παραλίες έως τα πανηγύρια, ακόμη και για το τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου.

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ με drones, κάμερες και τάμπλετ συλλέγουν και διασταυρώνουν στοιχεία από πολλές πλατφόρμες. Πολλά στοιχεία αναμένεται να αποκαλυφτούν μέσα στις επόμενες ημέρες, με αρκετά «λαβράκια» να έχουν ήδη δει το φως της δημοσιότητας.

Σε πλήρη εξέλιξη η «επιχείρηση Θέρος» - Στη φάκα πολλοί φοροφυγάδες

Η «επιχείρηση Θέρος» όπως έχει ονομαστεί, αποσκοπεί στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής σε όλους τους καλοκαιρινούς τουριστικούς προορισμούς, τόσο στα νησιά, όσο και στις ηπειρωτικές περιοχές στα παράλια της χώρας.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, οι ελεγκτές με αιφνιδιαστικές επισκέψεις σε επιχειρήσεις, ακόμη και με τους ελεγκτές να προσποιούνται τους τουρίστες, η υπηρεσία βάζει στο «μικροσκόπιο» τα στοιχεία από τα POS και τις ταμειακές μηχανές και τα αντιπαραβάλλει με τα στοιχεία του myDATA, που λαμβάνει συνεχώς online, καθώς και με τις δηλώσεις ΦΠΑ.

Με αυτόν τον τρόπο τους δίνεται η δυνατότητα να ελέγχουν και παλαιότερες χρήσεις.

Ενδεικτικά παραδείγματα παραβάσεων:

Στο Ηράκλειο της Κρήτης για παράδειγμα, μια καφετέρια συνελήφθη να μην έχει διαβιβάσει αποδείξεις 275 χιλιάδων ευρώ.

Στην Πάρο επιχείρηση ξυλουργικών εργαλείων βρέθηκε να μην έχει αποστείλει στοιχεία λιανικής πώλησης ύψους 111 χιλιάδων ευρώ

Στο Γύθειο Λακωνίας, σούπερ μάρκετ είχε αποκρύψει φορολογικά στοιχεία ύψους 101 χιλιάδων ευρώ

Στη Μύκονο, ιταλικό εστιατόριο δεν είχε εκδώσει απόδειξη ύψους 28.000 ευρώ για το 2021 (με ΦΠΑ 4.000 ευρώ). Επιβλήθηκε πρόστιμο και 48ωρο «λουκέτο»

Φορολογικές παραβάσεις εντοπίστηκαν και σε επιχειρήσεις ενοικίασης οχημάτων και μοτοσυκλετών.

