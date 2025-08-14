Παγώνουν οι ποινικές διώξεις για οφειλέτες που ρυθμίζουν τα χρέη τους

Την αναστολή των ποινικών διώξεων για όσους έχουν χρέη στο Δημόσιο και εντάξουν τις οφειλές τους σε ρύθμιση,ενεργοποιεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σε εφαρμογή διάταξης που ψηφίστηκε από τη Βουλή.

Προϋπόθεση είναι τα χρέη να έχουν βεβαιωθεί στην εφορία και να είναι ληξιπρόθεσμα για διάστημα άνω των 4 μηνών.

Η διάταξη ισχύει αναδρομικά από την 11η Απριλίου 2025 που ψηφίστηκε ο νόμος 5193 και καλύπτει ακόμη και υποθέσεις που βρίσκονται ήδη στα δικαστήρια. Αντικατέστησε το προηγούμενο καθεστώς που προκαλούσε ταλαιπωρία και δικαστικές περιπέτειες σε πολίτες και επιχειρήσεις με χρέη, οι οποίοι και εξυπηρετούσαν τις ρυθμίσεις τους και βρίσκονταν αντιμέτωποι με ποινικές διώξεις έως και το σύνολο των οφειλής τους.

Σύμφωνα με τη διάταξη, αναστέλλεται η ποινική δίωξη για όσους οφειλέτες:

α) έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση οφειλών σύμφωνα με διάταξη νόμου ή με δικαστική απόφαση ή απόφαση διοικητικού οργάνου ή β) υπάρχει αναστολή είσπραξης οφειλών. Η αναστολή διατηρείται για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ρύθμιση ή ισχύει η αναστολή είσπραξης.

Οι νέες διατάξεις καλύπτουν και όσους έχουν εκκρεμείς υποθέσεις κατά την ημερομηνία ψήφισης του νόμου. Έτσι, οφειλέτες που βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με τη δικαστική διαδικασία μπορούν να "παγώσουν" την υπόθεση, εφόσον ενταχθούν σε ρύθμιση.

Ειδικότερα:

-Εάν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές υπάγονται σε ρύθμιση οφειλών πριν από την τετραμηνία, δεν υποβάλλεται από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές αίτησης στον Εισαγγελέα για την άσκηση ποινικής δίωξης.

-Εάν έχει παρέλθει το τετράμηνο και δεν έχει ακόμη υποβληθεί αίτηση στον Εισαγγελέα, επίσης δεν υποβάλλεται από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές προς τον Εισαγγελέα για την άσκηση ποινικής δίωξης.

-Εάν έχει ήδη υποβληθεί αίτηση προς τον Εισαγγελέα και δεν έχει ασκηθεί ακόμα ποινική δίωξη, οι αρμόδιες φορολογικές αρχές ενημερώνουν σχετικά με τον Εισαγγελέα, και

-Εάν έχει ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη, τότε αυτή παύει με απόφαση του Δικαστηρίου.

Στην περίπτωση που ο οφειλέτης απωλέσει τη ρύθμιση, η Διοίκηση ενημερώνει τον αρμόδιο Εισαγγελέα, υποβάλλοντας επικαιροποιημένο πίνακα χρεών. Η ρύθμιση καλύπτει και περιπτώσεις όπου έχει ήδη επιβληθεί ποινή στον οφειλέτη. Στην περίπτωση αυτή, αναβάλλεται η εκτέλεση της επιβληθείσας ποινής ή διακόπτεται η εκτέλεση της ποινής που έχει ήδη ξεκινήσει.

Οι οδηγίες

Στο πλαίσιο της νέας διάταξης ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, εξέδωσε απόφαση με οδηγίες για το νέο καθεστώς που ισχύει για το "ποινικό αδίκημα μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο και τρίτους" με αναλυτικές οδηγίες για την εφαρμογή της.

Συγκεκριμένα :

α) Στις περιπτώσεις όπου το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών έχει ήδη υπαχθεί σε ρύθμιση ή αναστολή είσπραξης, η οποία βρίσκεται σε ισχύ, ανεξαρτήτως αν η υπαγωγή στη ρύθμιση ή η αναστολή είσπραξης έλαβε χώρα πριν ή μετά την πάροδο του χρονικού διαστήματος , που προβλέπεται για την τέλεση του ποινικού αδικήματος, να μην προβαίνουν σε αποστολή αιτήσεων ποινικής δίωξης για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο και τρίτους.

β) Να αποστέλλουν στον αρμόδιο Εισαγγελέα αμελλητί αιτήσεις ποινικής δίωξης για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο και τρίτους στις περιπτώσεις που συντρέχουν οι προϋποθέσεις και δεν έχει υπαχθεί το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε ρύθμιση ή σε αναστολή είσπραξης ή η ρύθμιση ή η αναστολή είσπραξης δεν βρίσκεται πλέον σε ισχύ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

γ) Να ενημερώνεται αμελλητί ο αρμόδιος Εισαγγελέας σε περίπτωση που έχει υποβληθεί αίτηση ποινικής δίωξης και το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση καταβολής χρεών ή τελούν σε αναστολή είσπραξης.

δ) Να ενημερώνεται αμελλητί ο αρμόδιος Εισαγγελέας σε περίπτωση που έχει υποβληθεί αίτηση ποινικής δίωξης και η ρύθμιση απωλέσθη ή έληξε η αναστολή είσπραξης των οφειλών.

Οι αλλαγές

1) Διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής της αναστολής της ποινικής δίωξης, με την προσθήκη της αναστολής είσπραξης των οφειλών ως αυτοτελή λόγο αναστολής της ποινικής δίωξης για το εν λόγω αδίκημα.

2) Παραλείπεται η υποβολή αίτησης ποινικής δίωξης, για κίνηση ποινικής δίωξης σε περίπτωση υπαγωγής σε ρύθμιση των ληξιπροθέσμων οφειλών ή ένταξης οφειλών σε αναστολή είσπραξης

3) Ενημερώνεται ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης ή παύσης αναστολής είσπραξης

4) Αναστέλλεται η παραγραφή του ποινικού αδικήματος καθ' όλη τη διάρκεια της ρύθμισης τμηματικής καταβολής ή της αναστολής είσπραξης.

Πηγή: Capital.gr