Παίρνεις προβατίνα και πληρώνεις μπον φιλέ - Είδος πολυτελείας το κρέας ακόμα και στα πανηγύρια

Λίγες ημέρες πριν τα πανηγύρια και τους εορτασμούς του Δεκαπενταύγουστου που η κρεατοφαγία αναμένεται να χτυπήσει «κόκκινο» μετά και το τέλος της νηστείας οι τιμές στην προβατίνα αλλά και στο μοσχαρίσιο κρέας έχουν εκτιναχθεί.

Αυτό οφείλεται κυρίως στα περιοριστικά μέτρα λόγο της ευλογιάς αλλά και εξαιτίας της θανάτωσης των ζώων, δημιουργώντας ελλείψεις στην αγορά. Μάλιστα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ τον Ιούλιο οι τιμές των κρεάτων αυξήθηκαν κατά 6,2% σε ετήσια βάση.

Σύμφωνα με τους κτηνοτρόφους η τιμή του παραγωγού για το πρόβειο κρέας που σήμερα είναι στα 4-4,5 ευρώ το κιλό, αναμένεται να αυξηθεί τις επόμενες ημέρες στα 5,5 -6 ευρώ το κιλό.

Αυξήσεις της τάξεως μέχρι και 3,5 ευρώ αναμένεται να καταγραφούν και στην τιμή πώλησης για τα παϊδάκια.

Αυξημένες έως και 25% σε σχέση με πέρυσι είναι οι τιμές στο μοσχαρίσιο κρέας καθώς η ευρωπαϊκή συμφωνία για την «πράσινη μετάβαση» έχει οδηγήσει σε μείωση του ζωικού κεφαλαίου.

Πηγή: newsbomb.gr