Reuters για χαμηλούς μισθούς και υψηλά ενοίκια: «Πολλοί Έλληνες θα επιστρέψουν στα παιδικά τους δωμάτια»

Η αγορά ακινήτου στη χώρα μας αποτελεί πλέον ένα όνειρο απατηλό, ενώ οι νέοι δυσκολεύονται να πληρώσουν ακόμα και το ενοίκιο τους.

Με ενοίκιο σε ένα διαμέρισμα 25 τετραγωνικών μέτρων στο Ψυχικό, μετακόμισε πρόσφατα μια 27χρονη ηθοποιός το οποίο δεν περιλαμβάνει κοινόχρηστα. Μετακόμισε τον περασμένο μήνα αφού το ενοίκιο στο διαμέρισμά της στην Καισαριανή της Αθήνας αυξήθηκε κατά 12,5%, ωθώντας τη συνολική μηνιαία δαπάνη συμπεριλαμβανομένων των κοινοχρήστων στα 500 ευρώ, καθιστώντας «δύσκολο να τα βγάλεις πέρα ​​όταν αμείβεσαι 650 ευρώ το μήνα», μεταδίδει το Reuters. «Πολλοί άνθρωποι στην ηλικιακή μου ομάδα αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Είτε επιλέγουν έναν συγκάτοικο είτε συνεχίζουν να ζουν με τους γονείς τους», είπε. «Μπορείς να το κάνεις αυτό όταν είσαι 19, αλλά όχι τα επόμενα χρόνια».

Μια δημοσκόπηση της Eteron με έδρα την Αθήνα φέτος έδειξε ότι για το 83% των 1.007 ερωτηθέντων ηλικίας 18-44 ετών, η προσιτή στέγαση ήταν το κύριο μέλημά τους. Σχεδόν οι μισοί δήλωσαν ότι αντιμετώπισαν δυσκολίες ή δεν ήταν σε θέση να πληρώσουν το ενοίκιο τους, με το 77% μετά βίας να τα βγάλει πέρα. « Η ενεργειακή κρίση με τρομάζει πολύ, ότι σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα θα είχαμε τέτοια αύξηση των τιμών. Με τρομάζει η ιδέα πώς θα τα καταφέρω και θα συνεχίσω να μένω μόνος», είπε η ηθοποιός.

«Είναι δύσκολο να τα βγάλεις πέρα ​​όταν ο μισθός είναι 650 ευρώ το μήνα» μεταδίδει το Reuters, αναφορικά με το θέμα της στέγασης στην Ελλάδα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τα αυξανόμενα ενοίκια και η δυσκολία στην εύρεση κατοικιών είναι κοινό πρόβλημα σε πολλές οικονομίες. Αλλά στην Ελλάδα, ο ρυθμός ανάπτυξης τρέχει φέτος, με σχεδόν διπλάσιο ρυθμό από τον ρυθμό της Ευρωζώνης χάρη στην ισχυρή ανάκαμψη του τουρισμού, το κόστος της στέγασης είναι δυσβάσταχτο. Όπως επισημαίνει το δημοσίευμα, το βιοτικό επίπεδο και ο πλούτος των νοικοκυριών έχουν ήδη ακρωτηριαστεί από την κρίση χρέους που ξεκίνησε το 2009 και τα χρόνια λιτότητας που ακολούθησαν.

Και ενώ η ελληνική οικονομία έχει επιδείξει ανθεκτικότητα, σημειώνοντας ετήσιο ρεκόρ 7,7% το δεύτερο τρίμηνο, ο πληθωρισμός βρίσκεται κοντά στο ανώτατο όριο τριών δεκαετιών, στο 12%, μία από τις υψηλότερες μεταξύ των 19 χωρών του ευρώ.

Δυσανάλογες με τον μισθό οι αυξήσεις των ακινήτων

Ο δείκτης κόστους στέγασης της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, που αντικατοπτρίζει τα ενοίκια και το κόστος των στεγαστικών δανείων, εκτινάχθηκε 35,4% σε ετήσια βάση τον Σεπτέμβριο με τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος να αυξάνονται κατά 30,5% και του πετρελαίου θέρμανσης κατά 65,1%. Αυτό συμπιέζει το διαθέσιμο εισόδημα, το οποίο για το μέσο ελληνικό νοικοκυριό έχει αυξηθεί μόνο κατά 13% από το 2018, λέει ο Νίκος Μαγγίνας, επικεφαλής οικονομολόγος της Εθνικής Τράπεζας.

Ο ίδιος αποδίδει την άνοδο των ενοικίων κυρίως σε «μια υπερβολικά πιεσμένη αγορά κατά τη διάρκεια της κρίσης (χρέους)».

«Τώρα βιώνουμε ένα σοκ από τις συνδυασμένες αυξήσεις των τιμών στην ενέργεια, τα τρόφιμα και το κόστος στέγασης. Μέχρι στιγμής δεν έχει σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομία καθώς η κυβέρνηση υποστηρίζειτα αδύναμα εισοδήματα, αλλά υπάρχουν ανησυχίες για το τι θα συμβεί εάν αυτό συνεχιστεί και τον επόμενο χρόνο» επισημαίνει Οι τιμές των ακινήτων στην Ελλάδα σημείωσαν «βουτιά» 42% κατά τη διάρκεια της κρίσης χρέους, αλλά τώρα είναι πάνω από 29% υψηλότερες από το χαμηλό τους το 2017, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος. Η ανάκαμψη έχει επίσης αυξήσει τα ενοίκια.

Από την πλευρά της προσφοράς εξάλλου, ένα μεγάλο κομμάτι μικρών διαμερισμάτων 45-50 τετραγωνικών μέτρων έχουν μετατραπεί σε Airbnb. Παράλληλα οι υποψήφιοι αγοραστές κατοικιών αντιμετωπίζουν αυστηρούς ελέγχους προκειμένου να πάρουν δάνειο.

«Η κατάσταση είναι δύσκολη… θα δούμε πολλούς να επιστρέφουν στα παιδικά τους δωμάτια», λέει ο Θεμιστοκλής Μπάκας, πρόεδρος της E-Real Estate.

Μετά από μια δεκαετία οικονομικής κρίσης και μια πανδημία δύο ετών, είναι δύσκολο για έναν νέο άνθρωπο να έχει εξοικονομήσει 45.000-60.000 ευρώ για προκαταβολή σε ένα διαμέρισμα 150.000 ευρώ, επεσήμανε ο κ. Μπάκας.

«Στα ύψη και τα ενοίκια – Φυγή η μόνη λύση»

Οι περισσότερες ελληνικές πόλεις έχουν δει τα ενοίκια να αυξάνονται, αλλά το κέντρο της Αθήνας γνώρισε τη μεγαλύτερη άνοδο, έως και 40% τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Έχοντας επίγνωση της πίεσης, η ελληνική κυβέρνηση ξεκινά προγραμμα κοινωνικής στέγασης ύψους 1,74 δισεκατομμυρίων ευρώ

Αλλά η Στεφανία Παπαδοπούλου, μια 20χρονη φοιτήτρια που κερδίζει 35 ευρώ την ημέρα ως σερβιτόρα και βασίζεται στην οικογένειά της για οικονομική υποστήριξη, λέει ότι η έξοδος από τη χώρα είναι η μόνη διέξοδος. «Βγήκαμε από μια κρίση για να μπούμε σε μια άλλη, πιο σκληρή», είπε στο Reuters. «Εκτός και αν αλλάξει κάτι, είναι σίγουρο ότι βλέπω το μέλλον μου στο εξωτερικό».

