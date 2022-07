Το top 5 των πλουσιότερων στο TikTok: Η 18χρονη με περιουσία 28 εκατομμυρίων που βγάζει 150.000 δολάρια ανά ανάρτηση

Μια 18χρονη με περιουσία που αγγίζει το αστρονομικό ποσό των 28 εκατομμυρίων δολαρίων είναι η πιο πλούσια δημιουργός περιεχομένου στο TikTok, ενώ στην πρώτη πεντάδα συναντάται και ένας αστέρας του Χόλιγουντ, σε αρκετά μεγαλύτερη ηλικία!

Το TikTok έχει γίνει μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εφαρμογές στην πρόσφατη ιστορία, ξεπερνώντας το όριο του 1 δισεκατομμυρίου ενεργών χρηστών το 2021. Και παρόλο που κυκλοφόρησε διεθνώς μόλις το 2017 από την κινεζική εταιρεία ByteDance, η επιτυχία της εφαρμογής οδήγησε την αξία της ByteDance στα 400 δισεκατομμύρια δολάρια από το περασμένο φθινόπωρο, σύμφωνα με την South China Morning Post.

Αρκετοί δημιουργοί περιεχομένου στην κοινωνική πλατφόρμα κατάφεραν να βγάλουν πολλά χρήματα μέσα από τις αναρτήσεις τους -οι έξυπνοι TikTokers που εκμεταλλεύονται την εμβέλεια της εφαρμογής κέρδισαν συνολικά πάνω από 55,5 εκατομμύρια δολάρια πέρυσι, σύμφωνα με το Forbes– με την πιο ακριβοπληρωμένη από αυτούς να πληρώνεται 150.000 δολάρια ανά ανάρτηση.

Charlie D’Amelio, 151.411 δολάρια ανά δημοσίευση

Η 18χρονη βασίλισσα του χορού από τις ΗΠΑ κερδίζει το ιλιγγιώδες ποσό των 151.411 δολαρίων για κάθε χορηγούμενη ανάρτηση που μοιράζεται με τα 142,4 εκατομμύρια followers της, με την επιτυχία της να της έχει αφήσει συνολικά, μέχρι σήμερα, καθαρή αξία 28.625.600 δολάρια.

Η Charlie D’Amelio έγινε διάσημη αφότου άρχισε να χρησιμοποιεί τις επαγγελματικές χορευτικές της ικανότητες για να δημιουργεί σύντομα βίντεο χορού στο TikTok. Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να παραβλέψει και το γεγονός ότι η εμφάνισή της είναι εξίσου εντυπωσιακή. Η D’Amelio, σύμφωνα με τη New York Post, άρχισε να χορεύει όταν ήταν τριών ετών και συμμετείχε σε διαγωνισμούς για πάνω από δέκα χρόνια.

Ωστόσο, οι χορηγίες είναι αυτές που της αποφέρουν τα πραγματικά χρήματα αυξάνοντας και την περιουσία της, με τη νεαρή κοπέλα να έχει συνεργαστεί με διεθνή και μεγάλα brands όπως η Invisalign, η Morphe, η Dunkin’ Donuts και η Hollister.

Khabane Lame, 131.999 δολάρια ανά δημοσίευση

Παρά το γεγονός ότι πρόσφατα έγινε ο influencer στο TikTok με τους περισσότερους ακόλουθους (143,2 εκατομμύρια άτομα), ο Lame έρχεται δεύτερος στη λίστα των πιο πλούσιων tiktokers. Κάθε μία από τις χορηγούμενες αναρτήσεις του γεννημένου στη Σενεγάλη κωμικού κερδίζει 131.999 δολάρια, ενώ μέχρι σήμερα έχει καταφέρει να συγκεντρώσει μια περιουσία αξίας 7.150.050 δολαρίων.

Ο Lame έχει κερδίσει το κοινό με τα ξεκαρδιστικά του βίντεο, τα οποία τις περισσότερες φορές σατιρίζουν κάποια από τα πιο παράλογα βίντεο με «κορυφαίες συμβουλές» που κυκλοφορούν στην πλατφόρμα, δημιουργώντας έτσι ο ίδιος μικρά και πρωτότυπα σκετς που προσφέρουν άφθονο γέλιο στους θεατές τους.

Bella Poarch, 95.614 δολάρια ανά δημοσίευση

Με 90,1 εκατομμύρια ακολούθους και καθαρή αξία 2.861.460 δολάρια, η Poarch έγινε διάσημη χάρη στο βίντεό της που έκανε lip-synching στο τραγούδι «M to the B» –το βίντεο με τα περισσότερα likes στο TikTok. Η Φιλιππινέζα- Αμερικανίδα δημιουργός και τραγουδίστρια κερδίζει 95.614 δολάρια ανά χορηγούμενη ανάρτηση.

Addison Rae, 93.253 δολάρια ανά δημοσίευση

Η Rae μπορεί πια να πρωταγωνιστεί στη μεγάλη οθόνη (πρωταγωνίστησε στο He’s All That του Netflix και έχει συμφωνία για πολλές ταινίες μαζί του), αλλά έγινε διάσημη από το TikTok, χάρη στους 87,9 εκατομμύρια followers της. Μπορεί να μην είναι στην κορυφή αυτής της λίστας, κερδίζοντας 93.253 δολάρια ανά ανάρτηση, αλλά η καθαρή της αξία των 21.459.900 δολαρίων, χάρη σε μερικές αρκετά προσοδοφόρες συμφωνίες χορηγίας με μάρκες όπως η American Eagle, την έβαλε στη λίστα του Forbes «30 Under 30» για το 2020.

Γουίλ Σμιθ, 76.922 δολάρια ανά δημοσίευση

Ο Γουίλ Σμιθ φαίνεται να είναι ένας από τους λίγους διάσημους που εκμεταλλεύτηκαν τη φήμη τους και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αντιλαμβανόμενος στο έπακρο τη φιλοσοφία του TikTok. Οι 72,3 εκατομμύρια followers του μέσα από τα βίντεό του μπορούν να παρακολουθήσουν από χιουμοριστικά βίντεο του ίδιου, μέχρι και στιγμές από την καθημερινότητα της διάσημης οικογένειάς του.

Ο σταρ του Χόλιγουντ από κάθε του ανάρτηση βγάζει, περίπου, 76.922 δολάρια, αλλά η καθαρή του αξία ανέρχεται στο ιλιγγιώδες ποσό των 429.063.000 δολαρίων, για τους προφανείς χολιγουντιανούς λόγους και μια επιτυχημένη καριέρα δεκαετιών.

