Μεγάλη καρδιά: Ο Snoop Dogg έδωσε αύξηση στον υπάλληλο που του στρίβει τα τσιγάρα

Η δουλειά, δε, μπορεί να μοιάζει εύκολη, αλλά με δεδομένη την… αγάπη του διάσημου ράπερ στην κάνναβη και την ποσότητα που καπνίζει σε καθημερινή βάση, γίνεται αντιληπτό πως είναι πολύ σημαντική για εκείνον.

Προηγουμένως πλήρωνε τον εν λόγω υπάλληλο με 40.000 με 50.000 δολάρια τον χρόνο, αλλά στο μήνυμά του στο Twitter όπου παραδέχθηκε πως όντως του βελτίωσε τις απολαβές δεν αναφέρθηκε σε ποσό. «Πληθωρισμός», έγραψε απαντώντας σε tweet του λογαριασμού του UberFacts που αποκάλυπτε την προηγούμενη αμοιβή του υπαλλήλου. «Ο μισθός του αυξήθηκε!!», συνέχισε.

Ο Snoop Dogg είχε αποκαλύψει πως προσέλαβε έναν full-time εργαζόμενο το 2019 κατά την διάρκεια της ραδιοφωνικής εκπομπής του Χάουαρντ Στερν στην πλατφόρμα SiriusΧΜ όπου ήταν καλεσμένος μαζί μ’ έναν άλλον λάτρη της κάνναβης, τον ηθοποιό του Χόλιγουντ, Σεθ Ρόγκεν. Ο Ρόγκεν τόνισε πως είχε συναντήσει τον «τύπο που στρίβει τα τσιγάρα του Snoop Dogg» και του έδωσε συγχαρητήρια για την εκπληκτική δουλειά που κάνει, ενώ ο παρουσιαστής δεν μπορούσε να πιστέψει στ’ αυτιά του και ρώτησε ποιος ήταν ακριβώς ο τίτλος του επαγγέλματος.

«Αυτή είναι η δουλειά του, το επάγγελμά του. Στο βιογραφικό του, λέει, “Τί κάνεις; Στρίβω τσιγάρα”», είπε ο Snoop Dogg και συνέχισε: «P-B-R (σ.σ. Professional Blunt Roller). Αν είσαι εξαιρετικός σε κάτι που έχω ανάγκη, σε προσλαμβάνω!».

Πέραν της ετήσιας αμοιβής του, ο υπάλληλος του Snoop Dogg έχει και τα… τυχερά του. Όχι μόνο του επιτρέπεται να καπνίζει κι εκείνος από το… απόθεμα του εργοδότη του, αλλά έχει πρώτη θέση στα σόου, τις περιοδείες, τα βίντεοκλιπ και όλα τα event που συμμετέχει ο διάσημος ράπερ – κι όλα… δωρεάν. «Ό,τι μου δίνουν τζάμπα, του δίνουν και εκείνου», δήλωσε ο Snoop Dogg. Η ταυτότητα του υπαλλήλου, πάντως, παραμένει άγνωστη.

Πηγή: newsbeast.gr



Inflation. Their salary went up!! https://t.co/BCtOVHMN4W