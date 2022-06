Ιδιωτικά νησιά, γιατροί εθισμού και τζετ: Πώς ο Τζόνι Ντεπ ξόδεψε μισό δισ. δολάρια

Το 2017 είχε πει, μάλιστα, στη Wall Street Journal: «Είναι δικά μου τα χρήματα. Αν θέλω να αγοράζω 15.000 μπάλες βαμβακιού την ημέρα, είναι δικό μου θέμα».

Κέρδισε πολλά στο Χόλιγουντ

Έκανε το ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη με την ταινία τρόμου Nightmare on Elm Street το 1984 και έγινε γνωστός με τον Ψαλιδοχέρη του Τιμ Μπάρτον. Στη σειρά 21 Jump Street κέρδιζε 45.000 δολάρια ανά επεισόδιο το 1987, αλλά ο βασικός μισθός του για τις ταινίες των Πειρατών της Καραϊβικής ξεπερνούσε τα 20 εκατ. δολάρια.

Σύμφωνα με τη βρετανική Telegraph, φέρεται να κέρδισε συνολικά 300 εκατομμύρια δολάρια για να εμφανιστεί σε πέντε από τις ταινίες των Πειρατών και πληρώθηκε 68 εκατομμύρια δολάρια για να παίξει στην Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων.

Το περιοδικό Forbes του έδωσε το 2016 τον τίτλο του πιο ακριβοπληρωμένου ηθοποιού του Χόλιγουντ, υπολογίζοντας ότι έφερνε μόνο 2,80 δολάρια από τα εισιτήρια για κάθε 1 δολάριο που πληρωνόταν.

Στα δικαστήρια

Ο Ντεπ έχει κατηγορήσει τους ανθρώπους που χειρίζονταν τα οικονομικά του στην The Management Group (TMG) για κακοδιαχείριση, με αποτέλεσμα να βρεθεί σε δικαστική διαμάχη μαζί τους. Επίσης, έδωσε 7 εκατ. δολάρια στην Άμπερ Χερντ στο πλαίσιο του διακανονισμού του διαζυγίου τους. Το 2020 μήνυσε τη βρετανική ταμπλόιντ The Sun για συκοφαντική δυσφήμιση, αλλά έχασε την υπόθεση και κλήθηκε να πληρώσει τα νομικά έξοδα, ύψους 840.000 δολαρίων.

Ακριβό lifestyle

Η TMG ισχυρίστηκε στη δικαστική της διαμάχη με τον ηθοποιό ότι ο Ντεπ σπατάλησε την περιουσία του ξοδεύοντας 2 εκατομμύρια δολάρια τον μήνα για το υπερβολικό lifestyle του. Το 2017, το Hollywood Reporter χαρακτήρισε τον Ντεπ «αστέρα σε κρίση» επειδή ξόδεψε μεγάλο μέρος των 650 εκατομμυρίων δολαρίων που είχε κερδίσει τα προηγούμενα 13 χρόνια. Ο Ντεπ χαρακτηρίστηκε «εκτός ελέγχου» επειδή σπατάλησε τα χρήματά του σε εξωφρενικές αγορές, όπως για παράδειγμα όταν ξόδεψε πάνω από 5 εκατ. δολάρια για να αγοράσει τρία νησιά στις Μπαχάμες.

Σύμφωνα με τα όσα αποκαλύφθηκαν στο δικαστήριο με την TMG, ο Ντεπ πλήρωνε 300.000 δολάρια τον μήνα (36 εκατ. δολάρια ετησίως) για να έχει 40 άτομα προσωπικό πλήρους απασχόλησης. Επιπλέον, ξόδευε 30.000 δολάρια τον μήνα για κρασί. Το 2018 ο Ντεπ είπε στο Rolling Stone: «Είναι προσβλητικό να λένε ότι ξόδεψα 30.000 δολάρια για κρασί, γιατί ήταν πολύ περισσότερα».

Επίσης, ξόδεψε 75 εκατ. δολάρια για την αγορά και τη διακόσμηση 14 σπιτιών, 18 εκατ. δολάρια για την αγορά και την ανακαίνιση ενός γιοτ μήκους 150 μέτρων και 3 εκατ. δολάρια για να εκτοξεύσει τις στάχτες του συγγραφέα Χάντερ Σ. Τόμσον, τον οποίο θαύμαζε, από ένα κανόνι.

Ο πρώην διαχειριστής των χρημάτων του ισχυρίστηκε ότι κάθε μήνα ο Ντεπ ξόδευε 100.000 δολάρια για έναν γιατρό εθισμού και 200.000 δολάρια σε ταξίδια με ιδιωτικό τζετ.

Επιπλέον, ο ηθοποιός φέρεται να ξόδεψε τεράστια ποσά σε υπερβολικά δώρα για την Χερντ, όπως μια Ford Mustang αξίας 150.000 δολαρίων και ένα βιβλίο του Έρνεστ Χέμινγουεϊ αξίας 155.000 δολαρίων.

Ο Ντεπ έχει δύο παιδιά με την Γαλλίδα ηθοποιό και τραγουδίστρια Βανέσα Παραντί. Αν και δεν παντρεύτηκαν ποτέ, προσφέρθηκε να τη στηρίξει οικονομικά όταν χώρισαν. Της έδωσε επίσης ένα σπίτι 4,5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Πηγή: moneyreview.gr

