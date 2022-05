Δίκη Depp - Heard: Νέες καταιγιστικές εξελίξεις ήρθαν στο φως

Η δίκη Depp - Heard προβάλλεται σε όλον τον πλανήτη και πολλοί διάσημοι έχουν τοποθετηθεί δημόσια.

Η δίκη του Johnny Depp με την Amber Heard ανήκει στα πρώτα θέματα συζήτησης της showbiz. Οι δύο ηθοποιοί διηγούνται σοκαριστικά περιστατικά που ισχυρίζονται ότι συνέβησαν μεταξύ τους, ενώ τα ηχητικά ντοκουμέντα δείχνουν την τοξικότητα της σχέσης τους αλλά και αποδεικνύουν ότι η Heard έχει χτυπήσει και έχει υπάρξει κακοποιητική προς τον πρώην σύζυγό της.

Το κοινό φαίνεται πως είναι ξεκάθαρα υπέρ του σταρ των Πειρατών της Καραϊβικής, όμως, σιγά-σιγά όλο και περισσότεροι celebrities τοποθετούνται δημόσια σχετικά με το ποιον υποστηρίζουν, κάνοντας ενίοτε και ιδιαίτερα καυστικά σχόλια.

Team Johnny Depp

Winona Ryder

Η ηθοποιός και πρώην του Johnny Depp Winona Ryder αρνείται ότι ο σταρ είναι ο άνθρωπος που ισχυρίζεται η Heard.

«Η ιδέα του να είναι ένας απίστευτα βίαιος άνθρωπος είναι η πιο μακρινή εικόνα που υπάρχει για τον Johnny που ήξερα και αγάπησα. Δεν ήταν ποτέ, ποτέ βίαιος απέναντί μου. Δεν έχει υπάρξει ποτέ βίαιος ή κακοποιητικός απέναντι σε οποιονδήποτε έχω δει»

Penélope Cruz

Η Penélope Cruz με την οποία ο Depp έχει συνεργαστεί σε τρεις ταινίες (Blow, Pirates of the Caribbean, Murder on the Orient Express) περιγράφει έναν πολύ «γλυκό» άνθρωπο.

«Έχω δει τον Johnny σε τόσες πολλές περιστάσεις και είναι πάντα ευγενικός σε όλους γύρω του. Είναι ένας από τους πιο γενναιόδωρους ανθρώπους που ξέρω», είπε ενώ σχολίασε ότι στην ίδια ήταν «γλυκός, προστατευτικός και ευγενικός»

Javier Bardem

O Javier Bardem που συνεργάστηκε με τον Depp για μία από τις ταινίες των Πειρατών και στην ταινία Before Night Falls, δήλωσε την αγάπη του.

«Αγαπώ τον Johnny. Ήταν πάντα ένας πραγματικός gentleman και ένας απίστευτα γενναιόδωρος και φροντιστικός φίλος για την οικογένειά μου και για εμένα. Στέκομαι στο πλευρό του Johnny γιατί πάντα βλέπω έναν άνθρωπο που πραγματικά νοιάζεται και που έχει πολλή αγάπη μέσα του»

Sia

Στα τέλη του 2020, η τραγουδίστρια Sia δήλωσε δημόσια τη στήριξή της στον Depp.

«Απλώς δείχνω τη δημόσια στήριξή μου για τον Johnny Depp. Δηλαδή, θέλω να κάνει αποτοξίνωση και να σταματήσει τις καταχρήσεις, αλλά είναι προφανώς το θύμα μετά το άκουσμα αυτών των ηχητικών»

Jennifer Aniston

Η προσέγγιση της Jennifer Aniston φαίνεται να είναι πιο διακριτή. Σύμφωνα με το Radar, η ηθοποιός ακολούθησε τον Depp στις 5 Μαΐου, δηλαδή, όταν είχε ήδη αρχίσει η δίκη και είχε προβληθεί αρκετό υλικό. Δεν ακολουθεί, όμως, τη Heard.

Eva Green

Στα πιο πρόσφατα παραδείγματα με celebrities υπέρ του Depp ανήκει και η Eva Green που έκανε δημόσια ανάρτηση με τον ηθοποιό εξαίροντας το πρόσωπό του.

«Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι ο Johnny θα βγει έχοντας αποκαλύψει το καλό του όνομα και την υπέροχη καρδιά του στον κόσμο. Και η ζωή για εκείνον και την οικογένειά του θα είναι καλύτερη από ποτέ»

Vanessa Paradis

Η επί 14 χρόνια σύντροφός του ηθοποιού και μητέρα των παιδιών του, Vanessa Paradis, δήλωσε πως ένιωθε πολύ ασφαλής κοντά του και ότι η εκδοχή που περιγράφει η Heard δεν έχει καμία σχέση με τον Depp που ξέρει.

“You Ruined My Family!” Vanessa Paradis EXPOSES Amber Heard For Mishandling Her Kids And Johnny Depp

Team Amber Heard

Kathy Griffin

Η κωμικός Kathy Griffin είναι μία από τις πρώτες celebrities που πήραν ανοιχτά θέση για το θέμα υποστηρίζοντας τη Heard.

«Ω, κούκλα. Σε σκέφτομαι και σου στέλνω όλη την αγάπη μου»

Howard Stern

Ο Howard Stern κατηγόρησε τον Depp που κυνήγησε τη δίκη και την τηλεοπτική της κάλυψη.

«Σκέφτηκε (ο Depp) ‘Θα το βάλω στην τηλεόραση γιατί είμαι πολύ πειστικός και είμαι τόσο έξυπνος και είμαι ένας τόσο υπέροχος άντρας. Θα γοητεύσω όλη την Αμερική στη δίκη’. Όχι, δε θα το κάνεις. Αυτό δε θα πάει καλά. Δεν πάει καλά για εσένα, δεν πάει καλά για εκείνη. Δεν πάει καλά για κανέναν. Ακούγεστε σαν παιδάκια που τσακώνονται»

Julia Fox

Η Julia Fox όχι μόνο υποστήριξε την πλευρά της Heard αλλά δικαιολόγησε μέχρι και το χτύπημα που αποδεδειγμένα έκανε στον Depp.

«Ποτέ δεν είχε τη δύναμη στη σχέση να είναι κακοποιητική σε εκείνον. Τον χτύπησε; Ναι. Ήταν κακοποίηση; Όχι. Πρέπει να έχεις δύναμη για να μπορείς να κακοποιήσεις. Εκείνη ήταν 25. Εκείνος είχε ξεκάθαρα μεγαλύτερη δύναμη τόσο σωματικά όσο και οικονομικά»

David Krumholtz

Ο David Krumholtz που έπαιξε με την Heard στο The PlayboyClub πήρε το μέρος της ηθοποιού σε μία σειρά από stories.

«Η Amber Heard είναι ένα θύμα κακοποίησης από τον Johnny Depp. Τα ναρκωτικά και το αλκοόλ μετατρέπουν τους ανθρώπους σε τέρατα. Πιστεύω την Amber Heard. Δεν είναι αθώα. Αλλά είσαι ένα θύμα»

Ellen Barkin

Η ηθοποιός και πρώην του Depp στα 90s, υποστήριξε στην κατάθεσή της πως ο ηθοποιός τη ζήλευε πολύ και πως και στη δική τους σχέση ήθελε εκείνος να ελέγχει ό,τι έκανε η Barkin.

Απλά είναι ένας ζηλιάρης άντρας. Θέλει να ελέγχει τα πάντα. ‘Πού πηγαίνεις;’ ‘Με ποιον πηγαίνεις;’ ‘Τι έκανες χτες το βράδυ;’ Είχα μία γρατζουνιά στην πλάτη μου μία φορά κάτι που τον θύμωσε πάρα πάρα πολύ. Γιατί πίστευε ότι έγινε επειδή εγώ έκανα σεξ με έναν άνθρωπο που δεν ήταν εκείνος», είπε.

Η πρώην του Johnny Depp, Ellen Barkin, συμφωνεί με την Amber Heard - Το άγνωστο συμβάν στα 90s

