Το «μαρτύριο» της Γουίτνεϊ Χιούστον: Ήταν ερωτευμένη με γυναίκα αλλά δεν μπορούσε να το αποκαλύψει

Η Γουίτνεϊ Χιούστον, υπήρξε μια από τις πιο πετυχημένες τραγουδίστριες όλων των εποχών.

Το αδιαμφισβήτητο ταλέντο της, της χάρισε τεράστια φήμη, και φυσικά αμέτρητα χρήματα. Ωστόσο, η προσωπική της ζωή δεν ήταν τόσο λαμπερή. Το αντίθετο. Είναι γεμάτη σκοτεινές πτυχές και μετά το άδοξο τέλος της τον Φεβρουάριο του 2012, πολλά μυστικά αρχίζουν να βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Ένα βαθύ, σκοτεινό μυστικό της είναι ότι ήταν μια λεσβία και το κρατούσε κρυφό, όπως γράφει ο συγγραφέας Γκέρικ Κένεντι στο νέο του βιβλίο, «Didn’t We Almost Have It All: In Defense of Whitney Houston» (Abrams Press), που κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες.

Νιώθοντας πίεση να συμμορφωθεί με την αυστηρή θρησκευτική της ανατροφή και τους κανόνες της εποχής, η Γουίτνεϊ Χιούστον έκρυψε τη σεξουαλικότητά της από το κοινό μέχρι τον τραγικό θάνατό της, που συνέβη πριν από 10 χρόνια.

«Επειδή η μουσική της δεν ταίριαζε απόλυτα στα πλαίσια που αναμενόταν από ένα μαύρο κορίτσι που έκανε μουσική τη δεκαετία του '80, θεωρήθηκε ότι δεν ήταν αρκετά μαύρη. Την ειρωνεύτηκαν. Υπέμεινε ατελείωτες εικασίες για τη σεξουαλικότητά της», σημειώνει ο συγγραφέας.

Μεγαλωμένη στο Newark, NJ, η Γουίτνεϊ Χιούστον μεγάλωσε με τη μητέρα της Σίσσυ, η οποία ήταν ένα ευσεβές εκκλησιαστικό μέλος της βαπτιστικής εκκλησίας New Hope του Newark και μέλος της ομάδας τραγουδιών gospel, των Drinkard Sisters. Υπήρξε μια πολύ καλή τραγουδίστρια.

Ακόμη και ως μικρό κορίτσι, η Γουίτνεϊ ένιωθε διαφορετικά. Ήταν αγοροκόριτσο και δεν ήθελε να φορά τα κομψά ρούχα και τις κορδέλες για τα μαλλιά που είχε επιλέξει η μητέρα της. Προτιμούσε τα τζιν, τα μπλουζάκια και να τρέχει με τα δύο μεγαλύτερα αδέρφια της, τον Γκάρι και τον Μάικλ.

Τα τρία παιδιά έμεναν σε σπίτια των συγγενών τους όταν οι γονείς τους εργάζονταν. Σύντομα, η μικρή Γουίτνεϊ παρασύρθηκε από την επίμονη επιθυμία της Σίσσυ να την ωθήσει στον χώρο του τραγουδιού.

«Η Σίσσυ ήξερε ότι η Γουίτνεϊ προοριζόταν για μεγάλα πράγματα και μπορούσε να την πάει εκεί. Την οδήγησε στην εκκλησία και παρότρυνε το κοριτσάκι της να τραγουδήσει μαζί με τους δίσκους που έφτιαξαν εκείνη και η Αρίθα. Εκείνη δεν την ενδιέφερε», γράφει ο Κένεντι.

Η σόλο καριέρα της Σίσσυ δεν απογειώθηκε και παρόλο που ήταν περιζήτητη ως εφεδρική τραγουδίστρια, η βιομηχανία ηχογραφήσεων ήταν άστατη. Η ξαδέρφη της Γουίτνεϊ, η κορυφαία τραγουδίστρια R&B, Ντιόν Γουόργουικ, βοήθησε επίσης στο να ενθαρρύνει το φωνητικό ταλέντο της νεαρής κοπέλας, το οποίο έβλεπαν ως το εισιτήριο της οικογένειας από τη φτώχεια.

Την ίδια στιγμή, η Γουίτνεϊ εξερευνούσε την ταυτότητά της. Το καλοκαίρι του 1980, όταν ήταν 17 ετών, συνάντησε μια εντυπωσιακή, λεπτή 19χρονη, τη Ρόμπιν Κρόφορντ, όταν και οι δύο εργάζονταν ως σύμβουλοι νέων στο Κέντρο Κοινότητας East Orange στο NJ.

«Ήταν ένας δεσμός που δημιουργήθηκε σχεδόν αμέσως και ήταν αχώριστες εκείνο το καλοκαίρι. Αν έβλεπες τη μία, έβλεπες και την άλλη», γράφει ο Κένεντι.

Η Κρόφορντ, η πρώτη στενή φίλη, έμπιστη και σύντροφος της Γουίτνεϊ, τη στήριζε πάντα και της ήταν πιστή. Μαζί της, η Γουίτνεϊ Χιούστον θα μπορούσε να είναι το αγοροκόριτσο που προτιμούσε να καπνίζει και να βρίζει.

Την ίδια χρονιά, στο σαλόνι της τότε άγνωστης Γουίτνεϊ, οι δυο τους ήρθαν πιο κοντά και έδωσαν το πρώτο τους φιλί. «Ήταν ελεύθερο και ειλικρινές – στοργικό και τρυφερό», έγραψε η Ρόμπιν στα απομνημονεύματά της το 2019, «A Song For You: My Life With Whitney Houston», μετά από δεκαετίες σιωπής. «Θέλαμε και οι δύο να αγγίξουμε και να εξερευνήσουμε η μία την άλλη, και το κάναμε μέχρι να αποκοιμηθούμε η μία στην αγκαλιά της άλλης».

Μαζί εκείνο το καλοκαίρι, έκαναν ηλιοθεραπεία στο Jersey Shore, πήγαν σε γκέι κλαμπ και ταξίδεψαν με ένα νοικιασμένο αυτοκίνητο. Η Ρόμπιν οδήγησε τη Γουίτνεϊ σεclub shows, η Γουίτνεϊ παρακολούθησε τους αγώνες μπάσκετ του κολεγίου της Ρόμπιν. Ταξίδεψαν επίσης στο Χάρλεμ για να αγοράσουν ένα σακουλάκι με χόρτο και να πάρουν κοκαΐνη, έγραψε η Ρόμπιν.

«Ήταν σύντροφοι με την παραδοσιακή έννοια, αλλά ποτέ δεν είχαν μια πραγματική συζήτηση για ταμπέλες - λεσβίες, γκέι, αμφιφυλόφιλες, φίλες», γράφει ο Κένεντι.

«Ήμασταν φίλες. Ήμασταν εραστές. Ήμασταν τα πάντα μεταξύ μας. Απλώς ήμασταν εμείς. Ήμασταν ένα: έτσι νιώθαμε», έγραψε η Ρόμπιν στο βιβλίο της.

Στο κρεβάτι, σχεδίασαν τραγούδια που θα τραγουδούσε η Γουίτνεϊ και το μέλλον τους. Το ίδιο καλοκαίρι του 1980, πήραν ένα διαμέρισμα μαζί και η Χιούστον υποσχέθηκε να πάρει τη Ρόμπιν όπου κι αν κατευθυνόταν, σύμφωνα με τον συγγραφέα.

Αλλά όταν οι ψίθυροι για τη σχέση κοριτσιού με κορίτσι έφτασαν στο αυτί της Σίσσυ, εκείνη έπαθε κρίση και προσπάθησε να εμποδίσει τις δύο να περπατούν δίπλα- δίπλα δημόσια.

Η εκκλησία και η δισκογραφική βιομηχανία ήταν τόσο ομοφοβικές, που η Γουίτνεϊ Χιούστον ήξερε ότι η σχέση έπρεπε να τελειώσει όταν ο Κλάιβ Ντέιβις της έδωσε μια δισκογραφική δουλειά. Ανακοίνωσε τα νέα στη Ρόμπιν. «Ξέρεις πώς νιώθω για σένα και θα το έχουμε πάντα αυτό», είπε η Γουίτνεϊ Χιούστον στην αγαπημένη της, όπως γράφει ο Κένεντι.

Το ντεμπούτο σινγκλ της κυκλοφόρησε το 1985 και από τότε ξεκίνησε η εκτόξευση στα αστέρια. Το πρώτο της άλμπουμ έφτασε στο Νο. 1 το 1987 και στις αρχές της δεκαετίας του 1990, είχε 10 Νο. 1 σινγκλ.

Ο έρωτας με τη Ρόμπιν σταμάτησε το καλοκαίρι που ξεκίνησε, αλλά η Γουίτνεϊ την έκανε εκτελεστική βοηθό - «ένας ρόλος που επεκτάθηκε με την πάροδο του χρόνου», γράφει ο Κένεντι.

Αυτός ο ρόλος δεν έκανε τίποτα για να κατευνάσει τις φήμες. Όταν η Γουίτνεϊ ήθελε να βάλει τη Ρόμπιν σε αεροπλάνο για να πάει μαζί της σε ένα συνέδριο ραδιοφώνου το 1985, οι ραδιοφωνικοί DJ και τα ταμπλόιντ το έπιασαν και άρχισαν αμέσως οι συζητήσεις. «Ήταν γκέι;» ήθελαν να μάθουν.

«Το κοινό κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Γουίτνεϊ Χιούσταν ήταν λεσβία που δεν είχε αποκαλύψει τη σεξουαλικότητά της και αυτή και η Ρόμπιν ήταν άτυχες ερωμένες, καταδικασμένες από την καταπίεση της κοινωνίας και της θρησκευτικής οικογένειας της Γουίτνεϊ», αναφέρει ο Κένεντι.

Όταν η Washington Post ρώτησε την τραγουδίστρια για τη φύση της φιλίας της με τη Ρόμπιν, εκείνη απάντησε: «Είναι τώρα υπάλληλος μου, αλλά εξακολουθούμε να είμαστε οι καλύτερες φίλες».

Η Γουίτνεϊ τελικά στράφηκε στον δημοφιλή τραγουδιστή Μπόμπι Μπράουν. Η συνεργασία τους είχε νόημα: ο Μπόμπι έπρεπε να αναβαθμίσει την εικόνα του κακού αγοριού που είχε και η Γουίτνεϊ έπρεπε να ξεφύγει από τις φήμες για τις ομοφυλοφιλικές σχέσεις. Παντρεύτηκαν το 1992.

«Η Λευκή Αμερική κοίταζε τη Γουίτνεϊ και τον Μπόμπι και έβλεπε μια ποπ πριγκίπισσα και έναν κακοποιό R&B… Η πριγκίπισσα και ο βάτραχος, έτσι μιλούσαμε για τη σχέση τους. Αυτή είναι η εικόνα που έμεινε καθ' όλη τη διάρκεια του 15ετούς γάμου τους», γράφει ο Κένεντι.

Κι όμως, τέσσερα χρόνια μετά τον γάμο τους, η Κέιτι Κάουρικ ρώτησε τη Γουίτνεϊ για τη Ρόμπιν και τις φήμες για άλλη μια φορά. Αυτή τη φορά απάντησε αμήχανα.

«Δεν ήταν αυτός ο κόσμος της», είπε για τη Ρόμπιν. «Την έφερα σε αυτή την τρέλα. Λέει, “Γιατί είμαι ο στόχος; Τι έκανα;”». Κι εγώ της είπα: «Είσαι φίλη μου… Παίζεις μπάσκετ. Νομίζουν ότι είσαι άντρας».

«Είναι μια πολύ καλή μπασκετμπολίστρια. Μπορεί να νικήσει όποιον άντρα υπάρχει. Το λατρεύω», πρόσθεσε γελώντας νευρικά.

Για 15 χρόνια, η Ρόμπιν έμεινε κοντά ως εκτελεστική βοηθός και φίλος της. Ήταν η Ρόμπιν που πήγε στη Σίσσυ ανησυχώντας για τον εθισμό της Γουίτνεϊ στην κοκαΐνη στη δεκαετία του '80. Η Σίσσυ ήρθε αντιμέτωπη με τη Γουίτνεϊ, η οποία το διέψευσε και είπε στη μητέρα της, ότι η Ρόμπιν ήταν απλώς υπερβολική.

Αλλά η κατάχρηση ναρκωτικών ήταν ανεξέλεγκτη. Στις 11 Φεβρουαρίου 2012, σε ηλικία 48 ετών, η σταρ βρέθηκε μπρούμυτα σε μια μπανιέρα γεμάτη νερό στο ξενοδοχείο Beverly Hilton.

Ο ιατροδικαστής ανέφερε εκείνη τη στιγμή ότι ήταν «οξεία μέθη από κοκαΐνη». Βλέποντας τον μώλωπα στο αριστερό μέτωπο της, ο ιατροδικαστής Cyril Wecht πίστεψε ότι ήταν ένας τυχαίος πνιγμός και «αυτή η κυρία έπεσε στο νερό, ήταν αναίσθητη, νεκρή ή πέθαινε όταν έπεσε στη μπανιέρα».

Τη στιγμή του θανάτου της, μια καφέ περούκα ήταν σφιχτά κολλημένη στο κεφάλι της και φορούσε τεχνητές οδοντοστοιχίες. (Η φθορά των δοντιών είναι κοινή μεταξύ των χρηστών ναρκωτικών).

Η 61χρονη σήμερα Ρόμπιν δεν μίλησε για τη ρομαντική της ιστορία με τη Γουίτνεϊ Χιούστον για σχεδόν 40 χρόνια, μέχρι που δημοσίευσε τα απομνημονεύματά της.

Τελικά, βρήκε τη σταθερότητα στο πρόσωπο της 49χρονης Λίζας Χίντελμαν, εκτελεστική διευθύντρια σε εταιρεία αναζήτησης ταλέντων. Παντρεύτηκαν και αργότερα υιοθέτησαν δίδυμα.

«Συνειδητοποίησα ότι έπρεπε να σώσω τον εαυτό μου», έγραψε η Ρόμπιν. Για τον χρόνο της με τη Γουίτνεϊ, είπε: «Ναι, τελικά ήταν τραγικό, αλλά το όνειρο και η άνοδος ήταν όμορφα. Οφείλω στη φίλη μου να μοιραστώ την ιστορία της, την ιστορία μου. Την ιστορία μας. Και ελπίζω ότι κάνοντας αυτό, θα μπορέσω να μας ελευθερώσω».

Πηγή: iefimerida