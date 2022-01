Τραγούδι του Μιχάλη Ρακιντζή σε βρετανική σειρά του BBC (vids)

Με δύναμη από τα 90s το τραγούδι «Δικός Σου Για Πάντα», σε στίχους και μουσική Μιχάλη Ρακιντζή και Σοφίας Αρβανίτη ακούγεται στη σειρά The Tourist του BBC.

Πρόκειται για μια σειρά μυστηρίου, έξι επεισοδίων, στην οποία πρωταγωνιστεί ο Jamie Dornan, που έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό μέσα από τον πρωταγωνιστικό ρόλο του στις ταινίες «Fifty Shades of Grey». Αυτή τη φορά τον βλέπουμε στο ρόλο ενός θύματος αυτοκινητιστικού ατυχήματος που ξυπνάει στο νοσοκομείο και δεν θυμάται ποιος είναι.

Εκπληξη αποτέλεσε το κομμάτι του Μιχάλη Ρακιντζή να παίζει στο αυτοκίνητο και μάλιστα να το τραγουδάει ένας από τους πρωταγωνιστές της μίνι σειράς. O λόγος για τον Alex Dimitriades που υποδύεται τον Kosta Panigiris, μια μυστηριώδης φιγούρα που φαίνεται να συνδέεται με το θύμα και το ατύχημά του με κάποιον άγνωστο τρόπο.

Ο Δημητριάδης είναι περισσότερο γνωστός για τους ρόλους του ως Νικ Πολίδης στη ρομαντική κωμωδία του 1993 The Heartbreak Kid και ως Νικ Πούλος στη σειρά Heartbreak High. Το 2018 έπαιξε τον ντετέκτιβ Πίτερ Αλεξιάδη στο δράμα του BBC One The Cry.

Ολο το σκηνικό μοιάζει να είναι βγαλμένο από τα θρυλικά 90s αφού ακόμη και το αυτοκίνητο είναι εκείνης της χρυσής εποχής. Το κομμάτι ακούγεται όχι μόνο στη συγκεκριμένη σκηνή αλλά και στους τίτλους τέλους τους επεισοδίου.

Πηγή: iefimerida.gr