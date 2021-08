Ο Λευτέρης Πανταζής αποκάλυψε για ποια τραγούδησε «Το ωραιότερο πλάσμα του κόσμου»

Τη δική του ερωτική απογοήτευση από γνωστή τραγουδίστρια που τον στιγμάτισε μοιράστηκε ο Λευτέρης Πανταζής με τους χιλιάδες φίλους της γνωστής διαδικτυακής ομάδας "Thank You Next". Έτσι εμπνεύστηκε μερικά από τα μεγαλύτερα σουξέ του.

Το γκρουπ του Facebook "Thank You Next", όπου κάθε... πιστός μπορεί να προσέλθει και να μοιραστεί τη δική του προσωπική ερωτική απογοήτευση, έχει αποκτήσει τέτοιες διαστάσεις, καταφέρνοντας πια να "αγγίξει" τις ευαίσθητες χορδές ακόμη και αρκετών celebrities. Τελευταίο "χτύπημα", αυτό του Λευτέρη Πανταζή, το οποίο μάλιστα προκάλεσε παροξυσμό στην εν λόγω διαδικτυακή ομάδα, με καταιγισμό σχολίων και likes για την αποκάλυψη της χυλόπιτας.... διαρκείας που δέχτηκε από γνωστή τραγουδίστρια στο τέλος της δεκαετίας του 1980. Ο λαϊκός τραγουδιστής, περιέγραψε με γλαφυρό τρόπο τη γνωριμία του με ένα πρόσωπο που φαίνεται ότι τελικά τον σημάδεψε, αλλά και τον ενέπνευσε στη συνέχεια για να γράψει μερικά από τα μεγαλύτερα σουξέ της καριέρας του. Πρόκειται για μία από τις συναδέλφους με τις οποίες είχε συνεργαστεί, όπως έγραψε, στο παρελθόν και η οποία τον απέρριψε, γεγονός που αποτυπώθηκε στη μνήμη και στους στίχους του. Η ανάρτησή του που "έριξε" το Facebook: Πηγή: news247.gr