«Βόμβα» έσκασε στο Χόλιγουντ: Jennifer Aniston και David Schwimmer είναι ζευγάρι;

Αποκάλυψη "βόμβα" προκαλεί φρενίτιδα στους θαυμαστές της σειράς "Friends".

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Closer, δύο εκ των βασικών πρωταγωνιστών της σειράς, η Jennifer Aniston και ο David Schwimmer, είναι ζευγάρι. Η πρώτη σημαντική αποκάλυψη για τους δύο σταρ είχε γίνει τον Μάιο, κατά τη διάρκεια της επανένωσης των "φίλων". Τότε, με την ευκαιρία του επετειακού επεισοδίου "The One With The Reunion" οι δύο σταρ είχαν αποκαλύψει ότι έτρεφαν κρυφά συναισθήματα ο ένας για τον άλλον και στην πραγματική ζωή, ωστόσο, είχαν επιλέξει να τα "διοχετεύσουν" μέσω των χαρακτήρων τους.

"Στην πρώτη σεζόν είχα τεράστιο κόλλημα με την Jennifer" είχε παραδεχτεί ο 54χρονος Schwimmer. "Σε κάποιο σημείο ήμασταν τρελά ερωτευμένοι αλλά ήμασταν σαν δύο πλοία που συναντιόνταν το βράδυ καθώς ο ένας από εμάς ήταν πάντα σε σχέση. Ποτέ δεν περάσαμε αυτό το όριο. Το σεβαστήκαμε αυτό" υποστήριξε. "Θυμάμαι ότι κάποια φορά είπα στον David 'θα είναι τόσο χάλια αν την πρώτη φορά που θα φιληθούμε θα είναι στην εθνική τηλεόραση'. Και πράγματι, την πρώτη φορά που φιληθήκαμε ήταν στην καφετέρια. Οπότε διοχετεύσαμε όλη τη λατρεία και την αγάπη μας στους δύο ρόλους", είχε πει από την πλευρά της η Aniston.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Closer, πηγή αναφέρει ότι οι πρώην συμπρωταγωνιστές -που και οι δύο σήμερα είναι single- έχουν πλησιάσει ξανά ο ένας τον άλλον, από τότε που γυρίστηκε το επετειακό επεισόδιο της σειράς. "Μετά την επανένωση, έγινε σαφές ότι η ανάμνηση του παρελθόντος είχε προκαλέσει συναισθήματα και στους δύο και ότι η χημεία που έπρεπε να 'θάψουν' ήταν ακόμα εκεί. Άρχισαν να στέλνουν μηνύματα ο ένας στον άλλον, αμέσως μετά τα γυρίσματα και, μόλις τον περασμένο μήνα, ο David πέταξε από το σπίτι του στη Νέα Υόρκη για να δει την Jennifer στο Λος Άντζελες", αναφέρει η πηγή και προσθέτει: "Περνούσαν χρόνο στο σπίτι της Jennifer, όπου μαγείρευε δείπνο τα βράδια, και απολάμβαναν ποιοτικό χρόνο μαζί, συζητώντας και γελώντας. Επίσης εντοπίστηκαν να πίνουν κρασί και να συζητούν, ενώ περπατούσαν σε έναν από τους αγαπημένους αμπελώνες της Jennifer στη Σάντα Μπάρμπαρα, όπου ήταν σαφές ότι υπήρχε πολλή χημεία μεταξύ τους".

