Βρετανία: Η Μέγκαν Μαρκλ ηττήθηκε δικαστικά από την Daily Mail

Βρετανικό δικαστήριο δικαίωσε την εφημερίδα, καλώντας την Μέγκαν Μαρκλ να πληρώσει δικαστικά έξοδα 50.000 λιρών – Θεωρήθηκαν αβάσιμες οι καταγγελίες της.

Σοβαρή δικαστική ήττα υπέστη η Δούκισσα του Σάσεξ, Μέγκαν Μαρκλ, καθώς ένας εκ των δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Βρετανίας χαρακτήρισε ως «αβάσιμες» τις περισσότερες καταγγελίες της σε βάρος της βρετανικής εφημερίδας «Daily Mail».



O δικαστής Γουόρμπαϊ απέρριψε τις κατηγορίες της ότι οι δημοσιογράφοι της εφημερίδας ενήργησαν ανέντιμα και προκάλεσαν τη διαμάχη ανάμεσα σε αυτήν και τον πατέρα της Tόμας Μαρκλ, βγάζοντας «βρωμιές» προκειμένου να αμαυρώσουν την εικόνα της.



Η 38χρονη δούκισσα του Σάσεξ μήνυσε το Associated Newspapers για ένα άρθρο το οποίο δημοσίευσε αποσπάσματα μιας χειρόγραφης επιστολής που είχε στείλει στον 75χρονο πατέρα της, τον Αύγουστο του 2018, τρεις μήνες αφότου υπέστη καρδιακή προσβολή.



Η πρώην ηθοποιός της επιτυχημένης τηλεοπτικής σειράς «Suits» ισχυρίζεται ότι η απόφαση του πατέρα της να δημοσιοποιήσει στον Τύπο την επιστολή τον Φεβρουάριο του 2019 παραβίασε το δικαίωμα του απορρήτου, της πνευματικής ιδιοκτησίας και της προστασίας δεδομένων σε μια υπόθεση «Μαρκλ εναντίον Μαρκλ».



Ο συνήγορος υπεράσπισης της Μέγκαν, ο διάσημος δικηγόρος Ντέιβιντ Σέρμπορν επίσης κατηγόρησε τους δημοσιογράφους για «ανεντιμότητα», πυροδοτώντας μία σύγκρουση μεταξύ της Μέγκαν και του πατέρα της.



Αξίζει να σημειωθεί ότι οι « Associated Newspapers» είναι ο εκδότης της κυριακάτικης εφημερίδας «The Mail» και της ηλεκτρονικής έκδοσης «MailOnline».



«Άσχετοι» οι ισχυρισμοί λέει το Ανώτατο Δικαστήριο της Βρετανίας



Το Ανώτατο Δικαστήριο της Βρετανίας δικαίωσε πλήρως τον εκδότη με τον δικαστή Γουόρμπαι να απορρίπτει τους ισχυρισμούς της Μέγκαν ως «άσχετους»:



«Δεν θεωρώ ότι οι εν λόγω ισχυρισμοί στοιχειοθετούν την υπόθεση»...



«Ορισμένοι από τους ισχυρισμούς διατυπώνονται ως άσχετοι με τον σκοπό για τον οποίο προβάλλονται. Μερικοί αποτυγχάνουν ή είναι ανεπαρκώς λεπτομερείς».



Όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα «Daily Mail», οι Associated Newspapers καλούν τον Δούκα και τη Δούκισσα του Σάσεξ να καταβάλλουν τα δικά τους δικαστικά έξοδα, ύψους 50.000 λιρών, αφού το ζευγάρι αρνήθηκε την προσφορά τους να λύσουν το πρόβλημα εξωδικαστικά προκειμένου να μην αναγκαστεί το Ανώτατο Δικαστήριο να στήσει μία online ακροαματική διαδικασία εν μέσω της κρίσης του κορωνοϊού.



Τα δικαστικά έξοδα της Μέγκαν φημολογείται ότι ξεπερνούν τις εξήντα χιλιάδες λίρες.



Πώς ξεκίνησε ο πόλεμος της Μέγκαν με την εφημερίδα



Ο «πόλεμος» της εφημερίδας «Μail on Sunday» και της «επαναστάτριας» Μέγκαν Μαρκλ ξέσπασε αφότου η δούκισσα του Σάσεξ αποφάσισε να την καταγγέλλει για παράνομη δημοσίευση επιστολής της προς τον πατέρα της.



Τα γράμματα της Μέγκαν και του πατέρα της γράφτηκαν το 2018, με την εφημερίδα Mail on Sunday να έχει στην κατοχή της διάφορα αποσπάσματα και να τα δημοσιεύει.



H κυριακάτικη βρετανική εφημερίδα έσπευσε να τονίσει ότι είχε κάθε δικαίωμα να δώσει στη δημοσιότητα το γράμμα που έστειλε η Μέγκαν στον πατέρα της, λίγο πριν από τον γάμο της με τον πρίγκιπα Χάρι.



«Υπάρχει τεράστιο και νόμιμο δημόσιο ενδιαφέρον» για τα όσα συμβαίνουν στη βασιλική οικογένεια και τις «προσωπικές και οικογενειακές σχέσεις» των μελών της, αναφέρει η νομική ομάδα της εφημερίδας απαντώντας στη μήνυση που κατέθεσαν σε βάρος της οι Σάσεξ.



Ο πρίγκιπας Χάρι κατήγγειλε «αμείλικτη προπαγάνδα»



Μαζί με την αγωγή ήρθε το ξέσπασμα του συζύγου της, πρίγκιπα Χάρι κατά των έντυπων μέσων ενημέρωσης για «αμείλικτη προπαγάνδα» με αναφορές στο οικογενειακό του παρελθόν και τον διασυρμό που είχε βιώσει η μητέρα του, πριγκίπισσα Νταϊάνα, στα πρωτοσέλιδα των βρετανικών εφημερίδων.



Από την πλευρά της, η «Mail on Sunday» είχε απορρίψει όλες τις σε βάρος της κατηγορίες και δήλωνε ότι έχει αποδείξεις από την πλευρά του πατέρα της Μαρκλ, οι οποίες θα αποτελέσουν κομμάτι της υπερασπιστικής γραμμής. Αυτό σημαίνει ότι ο πατέρας της Μέγκαν ήταν αυτός που έδωσε το γράμμα της κόρης του στην εφημερίδα.



«Mαρκλ εναντίον Μαρκλ»



Ο 75χρονος Μαρκλ είχε στείλει γράμμα στην Μέγκαν εξηγώντας της ότι, για λόγους υγείας, δεν μπορεί να παραστεί στον γάμο του ζευγαριού τον Απρίλιο του 2018.



Ο Τόμας είχε υποβληθεί σε επέμβαση καρδιάς με τον ίδιο να επισημαίνει ότι οι γιατροί τον είχαν συμβουλεύσει να μην ταξιδέψει.



Τότε ο πρίγκιπας Χάρι του έστειλε ένα γράμμα στο οποίο του έλεγε ότι έχει βλάψει την κόρη του και δεν τον ρώτησε για την υγεία του.



Και τότε ο Τόμας Μαρκλ απάντησε γραπτώς : «Δεν έχω κάνει τίποτα για να βλάψω την Μέγκαν ή κάποιον άλλο ... Λυπάμαι που η καρδιακή προσβολή που υπέστην είναι ...ταλαιπωρία για σένα».

Πηγή: protothema