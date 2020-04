Ελένη Πετρουλάκη: Το συγκινητικό κείμενο για την καραντίνα (pic)

View this post on Instagram

Quarantine thoughts ✌🏻 Όλα είναι στο μυαλό μας... Το μυαλό είναι το μεγαλύτερο παράθυρο στον κόσμο κι η πιο μικρή φυλακή σ' όλον τον πλανήτη... Είμαστε σπίτι .. Για αρκετό χρονικό διάστημα και ποιος ξέρει για ποσό ακόμα .. Μας περιορίζει ο περιβάλλοντας χώρος;; Ξέρουμε ομως ότι για κάποιο χρονικό διάστημα θα είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε μεσα.. Αλλά αυτό έχει ημερομηνία λήξης Ας είμαστε αισιόδοξοι 🤗 Η σωματική ελευθερία παλεύεται, η πνευματική όμως όχι... Οι σκέψεις του ανθρώπου γίνονται καράβια για μακρινά ταξίδια στο ανοιχτό πέλαγος, ενώ μπορεί να βρίσκομαστε κλεισμένοι σε τέσσερις τοίχους.. Δεν έχει σημασία ο χώρος. Σημασία έχει που βρίσκεται το μυαλό σου. Να μην έχεις δεσμά που σε κρατούν δεμένο, αλλά φτερά που σε στέλνουν όπου επιθυμείς... Εξάλλου τι είναι ελευθερία τελικά; 👉🏻 Να μπορείς να πας εκεί που αγαπάς. Εμένα τι μου έχει λείψει; Οι άνθρωποι που αγαπώ Οι γονείς μου.. Οι φίλοι μου... Αυτό. Τίποτα άλλο...